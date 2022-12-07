«Если надо будет зарезать животное на мясо — зарежу». Интервью с Магомедом Анкалаевым

Большой разговор перед титульником.

В ночь на 11 декабря Магомед Анкалаев может стать третьим чемпионом UFC из Дагестана и четвертым из России (Олег Тактаров все-таки был победителем турнира, а не дивизионным чемпионом).

30-й летний боец из Махачкалы подерется с Яном Блаховичем за пояс в полутяжелом весе на UFC 282 в Лас-Вегасе. Для обоих бойцов титульник стал подарком обстоятельств. За пояс должны были драться Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра, но чех травмировался, и вся конструкция рассыпалась — Иржи сложил пояс, а Гловер отказался драться с неудобным Анкалаевым и отправлен на скамейку запасных.

Дагестанец подходит к бою приличным фаворитом, букмекеры дают на него 1,36 против 3,35 на победу поляка. За Магомедом молодость, почти безукоризненный универсализм, осторожная и эффективная манера боя, мощь и вторая в истории дивизиона победная серия по длине (9 выигрышей кряду). Блахович, несмотря на критический возраст, 39 лет, явно не заслуживает недооценки. У него динамит в каждой руке, тоже осторожная манера вторым номером и весомый опыт пятираундовых боев. Но пусть и бои между двумя контрпанчерами позволяют каждому из соперников не принимать серьезный риск, тут очень важно, кто быстрее. Более быстрый контрпанчер всегда имеет серьезное преимущество, и быстрейший в этой паре явно не Блахович. К тому же Магомед в этой паре единственный, кто будет угрожать по-настоящему атакующей борьбой.

В преддверии поединка мы поговорили с дагестанским претендентом в нашей традиционной десятиминутке от UFC и обсудили предстоящий бой, убой скота, утренние молитвы, недвижимость в Лас-Вегасе и потенциальный поединок против Вадима Немкова.

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— Есть такая статистика, что бойцы, у которых в имени или фамилии есть «Магомед», идут на 53-8 в UFC. Это 87 процентов побед. Какая у тебя реакция, когда ты слышишь такое?

— Хорошая, наверное (смеется). Какая может быть реакция, когда все Мухаммады выигрывают? Отличная реакция. Выигрывают те, кто тренируется, трудится, хочет чего-то добиться.

— Ты подолгу бываешь в Вегасе, нет желания купить здесь дом или квартиру?

— Нет, для меня дом — это Дагестан. Когда я здесь тренируюсь, меня очень сильно тянет домой. Вегас — это не мое. Тренироваться здесь хорошо, но жить... Лучше Дагестана места не будет.

«В UFC PI врачи тебя могут за два дня на ноги поставить»

— Мы видели в UFC Embedded, как тебя активно окучивают специалисты из UFC PI — делают иглоукалывание, разные процедуры. Почувствовал улучшения в организме?

— Да, конечно. У меня была травма, когда болит что-то, после спаррингов ударился, что-то опухло — в UFC PI врачи тебя быстро, в течение двух дней, ставят на ноги. Поэтому я люблю Вегас. Из всех процедур мне нравится иглоукалывание. Когда я забитый [это хорошо помогает].

Магомед Анкалаев в UFC PI. Сухраб Магомедов, Фото Соцсети

— У нас тут недавно прошел бой года, Исмаилов — Шлеменко. Смотрел?

— У нас тут был вечер, я был в зале, мы смотрели этот бой, переживали. Хороший, очень зрелищный бой, выиграл Магомед, я его поздравляю. Я Магомеда знаю [по спаррингам], у него очень хороший бокс, очень сильная борьба, у него чуть проблемной в прошлых боях была функционалка. Но в этом бою он показал ее на 100 процентов — боролся и бил, был готов еще драться и в конце заходил даже в рубку. Единственное, я переживал, что он может пропустить этот бэкфист, Шлеменко очень опасно его бьет.

— Другой твой товарищ, Роман Долидзе, снова досрочно победил и использовал в добивании очень красивую и редкую блокировку ущемлением икроножной. Ты когда с ним спарринговал, сам не попадался на такое?

— Роман очень такой интересный парень, у него мощный удар. В борьбе он вот эту ногу чувствует очень хорошо. Я обычно не вхожу с ним в борьбу, где он может ногу взять. Он эту ногу чувствует хорошо, и в зале он каждому [этот прием] может сделать.

— У тебя из-за травмы Прохазки три раунда поменялись на пять. Из-за этого пришлось пойти на какие-то серьезные изменения?

— Ну чтобы что-то поменять, у нас не было времени, предложили за две недели. Мы и так всегда готовимся на пять раундов, на максимум. Ничего не поменяли, просто в голове нужно перенастроить себя с трех раундов на пять.

— Как у Блаховича выигрывать?

— Словами тяжело это передать, в бою покажем, когда клетка закроется, покажем все (смеется).

— Гловер сказал интересную мысль, что Блахович очень хорошо работает против контрпанчеров. Ты как раз боец контратакующий. Можешь сказать, что такой стиль соперника создает неудобство?

— Это сложно сказать, пока мы не столкнемся в клетке. В чем бы он ни был хорош, мы пойдем туда, где у него слабо. Это бой, у нас есть голова, есть угол, тренер. Думаю, мы найдем ключи, как его выиграть.

«Наш бой с Немковым будет интересен всему миру. Жду его в UFC»

— Меня удивило в твоем бою с Энтони Смитом, как мощно ты его забил с короткой амплитудой, даже не ставя осанку для хорошего размаха. У тебя всегда был такой мощный ГНП, или в Xtreme Couture, где ГНП всегда здорово ставили, тебе помогли?

— Я не знаю, у меня как получается, но все говорят, что у меня очень хороший граунд-энд-паунд. У меня получается хорошо сверху добивать, я особо не работаю над этим.

— Смит сломал лодыжку об твою подставку. Вы эти подставки как-то особо нарабатывали?

— Мы работаем над разными техниками, у Сухраба [тренера] бывает всегда свои загадки, когда он говорит, я делаю, и проблем меньше.

— Ислам Махачев после победы над Оливейрой впервые запрыгнул на сетку от радости. Можем увидеть тебя на сетке?

— Ну мы пока вперед не будем забегать, настроены на бой, на хороший бой. Я пока об этом не думаю, все может быть. Это какой бой будет, но я уверен, что он будет очень напряженный. После напряженного боя бывают эмоции, поэтому сейчас говорить что-то... Если даже скажешь, это будут пустые слова. Поэтому лучше молчать.

— Тебя удивило, как уверенно выиграл Вадим Немков у Кори Андерсона?

— Я не удивился, я знал, что Вадим может выиграть. Просто переживал, что он может устать. В прошлом бою он подустал, и у него не получалось. В этот раз он не дал себя повалить, и было видно, что он очень хорошо подготовлен. Поэтому я очень рад, что он выиграл такого бойца, как Кори. Я знаю, как Кори борется, какой он напористый. Я очень рад [победе Немкова].

Вадим Немков против Кори Андресона. Фото Global Look Press

— Допустим, ты выигрываешь у Яна Блаховича. Ты — чемпион в полутяжелом весе в UFC, Вадим — чемпион Bellator. Кто лучший полутяж в мире?

— На этот вопрос мы не можем отвечать, пока мы не столкнемся. Мы с ним дрались давно, тогда выиграл я. Но сейчас время поменялось, он стал чемпионом Bellator, а я еще не стал [чемпионом]. Но если стану чемпионом UFC, то для российского ММА этот бой будет очень интересным. Для всего мира это будет интересный бой. Но пока вперед забегать не будем. Вадим Немков очень хорош. И ударка, и борьба — все на высшем уровне.

— То есть ты хочешь видеть его в UFC, чтобы он усилил ваш ростер?

— Конечно. Я думаю, в UFC в топ-10 бойцы сильнее. Было бы интересно. Я думаю, мы это увидим. Он надолго не задержится [в Bellator]. Через бой-два ему не с кем будет там драться, ему придется прийти в UFC.

Магомед Анкалаев с лошадью. Фото Соцсети

— На Кавказе мясо — основа вашей кухни, многие мужчины сами режут барана или корову. Смог бы ты взять [нож] и зарезать животное на мясо?

— Если придется, я смогу. А так... обычно я прошу других, чтобы они сделали. Но если придется, конечно, я смогу зарезать и даже приготовить. Сам я из мяса предпочитаю баранину.

— Юсуф Раисов недавно сказал, что больше сожалеет не о поражении Эдуарду Вартаняну, а о том, что проспал на следующий день утреннюю молитву. С тобой такое случается?

— Юсуф очень красиво сказал, это бывает у всех, не только у него. Когда ты просыпаешь утренний намаз. Но я стараюсь не пропускать, у меня это редкость, я всегда просыпаюсь на утренний и после. Помолился и обратно ложусь спать.

— Как, кстати, у тебя со сном перед боями, нервы не мешают?

— У меня, знаете, последние пять-шесть боев я вообще перестал думать о бое. Ночью я засыпаю хорошо, у нас сейчас в UFC сделали кольца, которые проверяют сон, и у меня всегда показывает, что все хорошо, что [правильно] уснул, спал. У меня со сном проблем не бывает, я стараюсь вообще не думать о бое. Я оставил все это позади — нервничать, переживать, думать о бое. Засыпаю хорошо.