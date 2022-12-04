Шлеменко не сломал Исмаилова, зато «сломались» наши ММА

БойМагомед Исмаилов против Александра Шлеменко — мог стать самым громким и важным боем этого года в смешанных единоборствах. Но не стал.

Причина первая — перенос с августа на декабрь не пошел ему на пользу. Было много других важных событий, забивающих информационный фон, заставляющих людей что-то обсуждать и переживать, так что вдруг оказалось, что до Маги и Саши многим сейчас нет дела. Для поединка придумали специальный пояс, но можно было сделать хоть пять. Ни один из двух бойцов не является сейчас лучшим в России в своем весе. Это вторая причина. Когда Шлеменко выглядел по-настоящему убедительно и хорошо в клетке? В 2019 году, против Дэвида Бранча. С Марсио Сантосом ему было тяжело, Гусейнов портил бой, Илич Сашу нокаутировал в первом раунде, а Клебер Соуза чуть не выиграл. Оправдывало все только то, что Шлеменко — боец известный, упорный, медийно-значимый, цитируемый и в свои 38 лет все еще готов идти до конца, пока здоровье позволяет.

Исмаилов после боя с Минеевым в октябре 2021-го лечил травмы и выступал по правилам бокса. Кому-то те бои, наверное, даже понравились. Я же увидел только игру в бокс. Выставочные бои никто и никогда не воспринимал всерьез. В них отсутствует конкурентная составляющая, главная причина, почему победа необходима кому-то из участников. Вот точно так же в поединке Маги и Саши я не увидел причины, почему этот бой нужен кому-то, кроме участников и организаторов. Между ними не было конфликта и трештока. Они не определяли лучшего бойца в этом весе. У них не было контракта в духе «победитель получает все». А доказывать что-то самому себе, так это оставьте для Рокки Бальбоа и Адониса Крида, внутренние страдания персонажей хороши для кинематографа, а вот реальных людей трогают более простые и понятные вещи.

По сути, в Екатеринбурге состоялся такой же выставочный бой, и ценность его только в том, что этих бойцов люди знают, уважают, но в конечном счете победа одного или другого не изменила бы то, что будет происходить с ними дальше. Оба закончат карьеру в течение года или полутора лет. Оба займутся в той или иной степени политикой, наставничеством и чем-то еще — но теперь на полную ставку. Так что сходить на шоу с их участием — это как посетить концерт любимой рок-группы, пока все еще живы и дают гастроли. Последние, уже не такие великие, фильмы великого режиссера. Встреча с известным писателем в его последние годы жизни.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. https://vk.com/rcc_mma

Также Шлеменко с Исмаиловым многое сделали для российских смешанных единоборств, многое для нас значили раньше, и даже если я не верю в то, что им самим еще нужно драться, я все равно этот бой буду смотреть. Даже понимая, что мои ожидания как зрителя не оправдаются.

В первых раундах было ощущение того, что оба чуть ржавые, затянутые, не дают прежней остроты, а еще опасаются друг друга, но не больше, чем возможности получить травму. Начали драться они ближе к третьему раунду, и там, наверное, Шлеменко больше хотел удивить соперника и переломить ход встречи, но, как он потом скажет, «он не ломался». Контроль был у Маги, попадал он чаще, Шлеменко дышал через сломанный нос и ронял капу, часто мазал своими бэкфистами, застревал под огнем и терпел удары через блок — в общем, напропускал прилично, вот только Исмаилов тоже не приблизился к досрочной победе. Отсутствие борьбы, не взрывные, а тянущиеся и толкающие удары.

Наверное, сегодня для них 5 раундов по 5 минут — это многовато. 3 по 3 или 5 раундов по 2 минуты позволили бы показать больше, выступить ярче. Да, это имело бы мало отношения к спорту, известному как смешанные единоборства, но и победа Магомеда ничего в мире ММА сейчас не меняет. И поражение Шлеменко тоже.

Бой дорогой (звучала цифра в $ 600 тыс.), бой с громкой вывеской, но мы бы легко без него могли обойтись. Шоу завершилось — и обсуждать нам про Исмаилова и Шлеменко действительно больше нечего. История без продолжения. Почему?

Нужны новые герои. А их нет. Где все эти персонажи, универсальные, способные перемещаться между промоушенами хоть иногда, как Шара Буллет или Иван Штырков? Видимо, только в поп-ММА.

Потому что прямо сейчас звезды ACA остаются в АСА, герои Fight Nights редко оказываются где-то еще, то же самое с RCC и прочими. Дерутся на разных телеканалах, слишком редко пересекаются их пути. Чтобы появился кто-то значимый, нужно больше кросс-платформенных противостояний, иначе каждый чемпион внутри лиги — победитель местного первенства водокачки. Даже если водокачка стоила $ 600 тыс.

Мне кажется, этот ММА, в отличие от Маги и Саши, уже сломался. Нужно изобретать новый.