Первые шаги Орловского в США: работал на стройке, жил в украинском районе, скидывал деньги в общак

Андрею уже 43, он выступает в UFC с 2000 года, но продолжает побеждать.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выиграл раздельным решением у Джейка Колье — на турнире UFC on ESPN 35. Рекорд Орловского в последних семи боях — 6-1. Это была его четвертая победа подряд. Снова неубедительная и скучная, снова над человеком, которого немалая часть фанатов ММА называет мешком. Фелипе Линс, Таннер Босер, Чейз Шерман, Карлос Фелипе, Джаред Вандераа, Колье — вот кого победил Орловский за последние два года. Четыре победы — UD, две победы — SD.

Только вот Андрею уже 43, выступает он с 1999 года, пережил несколько тяжелейших поражений. Орловский дерется c бойцами пусть и невысокого уровня, но все же совсем другого поколения. И выигрывает, пусть и незрелищно. Хотя именно он навязал Тому Аспиналлу самую жесткую конкуренцию в UFC — в первом раунде даже начал переигрывать его в стойке. Орловский — рекордсмен UFC по числу побед (23, наряду с Джимом Миллером и Дональдом Серроне), идет на втором месте по числу боев (38). Он дебютировал в UFC 17 ноября 2000 года — намного раньше, чем кто-либо другой из действующих бойцов (например, Серроне первый бой только в ММА провел 11 февраля 2006-го). В дебюте белорус победил Аарона Бринка (рычагом локтя), а 5 февраля 2005-го сделал ущемление ахилла Тиму Сильвии и взял чемпионский пояс. Победа болевым на ногу в титульнике — уникальный случай, а Орловский — легенда ММА.

Сейчас Андрей живет во Флориде, неподалеку от зала American Top Team (город Коконат-Крик). Первым же его городом в США был Чикаго. Как оказался в Америке, Орловский рассказал «СЭ» в феврале 2000-го — когда мы делали интервью к 15-й годовщине его чемпионства.

— Ваш путь к UFC получился коротким. Как туда попали?

— Работал с белорусами, они в свое время возили в США боксеров и кикбоксеров. Первым в боях без правил выступал, наверное, Андрей Дудко, он дрался с Пэтом Милетичем и проиграл удушающим (в феврале 1996 года на турнире BOTM 2. — Прим. «СЭ»). Но это было не в UFC. Я же был первым бойцом, которого они привезли в UFC. Работал с ними какое-то время, а потом расстался. Вот и все.

— Эти люди были вашими менеджерами?

— Нет, был спортивный клуб «Атлетик». По-моему, он был одним из первых на постсоветском пространстве, который возил кикбоксеров и тайцев по всей Европе и в Америку. Там было два учредителя — Андриевский и Дубовик. Они были и управленцами, и организационные вопросы решали. Потом нашли в Чикаго еще одного человека, он начал заниматься делами с ними.

— Первый бой в UFC вы провели в ноябре 2000 года. Когда приехали в Америку?

— 29 сентября 2000 года, в Чикаго. Первый бой у меня был 17 ноября, на UFC 28 в Атлантик-Сити, против Аарона Бринка (Орловский выиграл болевым приемом на 55-й секунде поединка. — Прим. «СЭ»).

— Вы говорили, что работали разнорабочим.

— На стройке работал. С украинцами. Мне платили 6-7 долларов в час. Грубо говоря, работал с 6 до 2 часов, потом мы с одним боксером, с которым вместе жили, ходили на тренировки. Он, правда, на стройке не работал. Были какие-то дополнительные деньги, два хозяина «Атлетика» давали на пропитание 150 долларов в неделю. Нам надо было на эти бабки купить пожрать, хорошо, что Сергей Дьячков, боксер, умел готовить. Покупали еду на 100 долларов, остальные 50 шли на другие расходы, надо было покупать карточки, чтобы позвонить родным. На стройке старался зарабатывать дополнительные деньги.

Бой Андрея Орловского против Фабрисио Вердума. Фото Getty Images

— Долго на стройке проработали?

— Недолго. В зависимости от того, когда приезжал. Обычно приезжал задолго до официального начала кэмпа, до боя. Бывало, проводил там неделю-две, бывало, что месяц. Один чувак, работавший там на постоянке, сказал: «Надо — звони, если что, буду тебя помощником брать». У всех украинцев, которые там работали, были свои бригадиры, прорабы. И мне повезло, что тот парень был фанатом боев без правил, поддерживал меня.

— Где жили в Чикаго на первых порах?

— На съемной квартире с украинцами. У меня была одна комната, за комнату платил 100 долларов в месяц. Там было все включено, горячая вода, отопление и так далее. Жили с украинцами, в украинском районе Чикаго. Украинцы там работают целыми днями, а на выходных бухают. У них спрашивают: «Ну, как там Америка?», а они отвечали: «Да что там Америка? Стройка да стройка». Раздолье у них было, когда становилось холодно. При температуре от минус 15 они уже не работали, по нормативным документам положено, что в такую погоду работать нельзя.

— Где сейчас эти люди?

— Не знаю, я ведь больше не тренируюсь в Чикаго. Потом переехал из того района в другой, потому что надо было учить английский, а то я так скорее украинский бы выучил. Там в основном западенцы были.

— Чувствовалось, что у них не очень хороший настрой в отношении России?

— Ну, я же не россиянин, а белорус. Один говорил: «С Беларуси приехал, из страны болот и велосипедов», а я ему: «Слышь, ты, бандера...» В целом общение скорее проходило в духе «хи-хи, ха-ха», я не позволял себе что-то говорить про западенцев или украинцев вообще и пресекал на корню, если пытались пошутить надо мной. Некоторые товарищи были хитрые, там ведь была общаковая система. Надо кому-то помочь — мы, два здоровых лба, помогали. А когда нам понадобилась помощь, нам сказали: «Да-да-да, поможем» — и не пришли. Я звоню на телефон — а я видел того мужика, Сергея, которому звонил, — смотрю, он видит и не отвечает. Телевизор смотрит. Мне все стало ясно, после этого перестали общаться с этими конкретными людьми.

— В 2000-м вышел фильм «Брат-2». Смотрели его тогда?

— «Брат-2» был в каком-то из прокатных кассетных магазинов, постоянно там брали кино, 1,5-2 доллара на два дня. Смотрели все фильмы, и американские, и российские.

— Не ассоциировали себя с Данилой Багровым?

— Нет, конечно.