Как Миочичи наказали драчливую сумасшедшую: жена Стипе ее вырубила, брат наступил на грудь, а он сам — плюнул

Сюрреалистичная история.

Легенда тяжелого веса UFC Стипе Миочич приобрел безукоризненную репутацию в бойцовском бизнесе. Тихий, мужественный, молчаливый чемпион, который совмещает спортивную карьеру с благородной работой пожарным в Огайо.

За более чем 10 лет в UFC американец хорватского происхождения ни разу не был замечен в треш-токе, неуважительных поступках к соперникам и шутовском поведении. Однако если немного копнуть в его биографию — через подкасты и рассказы его партнеров по залу, — то выясняется, что Стипе — парень, не лишенный своеобразия.

Например, боец Вадим Иванов, который работал с хорватом в его зале Strong Style, как-то рассказал YouTube-каналу «Разрешите вас перебить», что тот любит шутить над товарищами по команде, имитируя половой акт с... их женами.

«Он все время прикалывается — когда я захожу в спортзал, он типа обнимает мою жену и как будто он с ней занимается любовью, ее на руки берет там, такой стиль... А потом меня увидит и: «Ой-ой, Вадим, я не заметил...», мы оба ржем, я, естественно, в шутку говорю: «Если даже что-то происходит, то Keep it in the family, держи в семье, нашей Strong Style (название зала. - Прим. «СЭ») семье.

Стипе Миочич с женой Райан. Фото Соцсети

А куда более безумная история, в которой проявили себя все члены семьи Миочича, случилась после боя хорвата с Андреем Орловским. В ней по факту к самому Стипе не так много претензий, он и его родственники оборонялись то ли от спятившей, то ли просто от очень агрессивной пьяной женщины, но при этом порядочно переборщили. Приводим историю в рассказе самого хорвата на YouTube-канале The Residency Podcast.

— У меня есть отличная история о моей жене, когда я понял, что хочу жениться на ней. Мы тогда уже были помолвлены, пошли в бар после боя с Орловским. Выходим из бара, вызвали Uber. От бара до машины идти где-то 10-15 ярдов. Я иду, нас компания где-то пять человек. Один парень там, с которым мы вместе ведем подкаст, такой здоровяк — вот я как раз с ним иду и говорю. И тут выбегает эта девчонка... на улице, кстати, 5 градусов, а она в коротком топе. Говорю ей: «Во-первых, это не твой Uber подъехал. Во-вторых, накинь пальто, холодно». Она начинает что-то плести, говорит хуже, чем я, Господи Иисусе! Она: «Это мой Uber!» — «Нет, мой. Я сейчас говорю с водителем» — «Нет, это мой Uber!» Говорю ей: «Успокойся, *****». Она такая: «Отойди» — «Успокойся, *****». И она убегает, орет что-то.

Сажусь в машину, и парень со мной рядом кричит ей: «Ты ****** дура». В этот момент я поворачиваюсь, а окно открыто — и она прибегает и бьет мне тыльной стороной руки. И у меня заплывает глаз! Я начинаю кипятиться, весь покраснел, мой друг обхватил меня за грудь, чтобы я ничего не сделал. Я просто не мог пошевелиться. Тут выходит из машины моя жена, говорит ей: «Ты какого **** ударила моего жениха? Что ты делаешь?» Та что-то лопочет в ответ и бьет! Райан уклоняется и — бум! Сама попадает по ней и роняет ее! Я такой: «Ух, пора ехать домой, это наивысший момент в моей жизни. Пора ехать домой и делать детей».

— То есть у твоей невесты было больше уличных боев, чем у тебя?

— Она никогда не дралась, но тут увидела, что ударили меня, и не удержалась. Но на этом история не закончилась. Вышел двоюродный брат моей жены. И он сцепился с ней [сумасшедшей], у них была безумная схватка, они прокатились по капоту уберовской машины, ушатали ее полностью. В итоге девчонка эта на спине, руками и задницей прижата к земле. И двоюродный брат просто сделал эту тему из Спарты: «Это Спарта-а-а-а!» — и поставил ей ногу на грудь. Я чувствовал, что все это не по-мужски, ничего не стал делать, просто плюнул [в ее сторону]: «Ты знаешь, за что». И ушел. Честно, вся эта история — сюр какой-то.

Стипе Миочич. Фото Соцсети

Потом подошли копы, спросили, что случилось. Я сказал, что моя жена защищала меня, эта женщина ударила меня исподтишка, а у нее было здоровое кольцо на пальце. Она могла выбить мне глаз. И копы сказали: «Она получила по заслугам. Нельзя бить исподтишка». В тот момент я понял, что хочу, чтобы Райан стала моей женой. Она просто вела себя как главнокомандующий.