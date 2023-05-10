«Чимаев говорит: «Он красивее меня». В Турции нашли нового Хамзата — они похожи во всем
В начале 2023 года в турецкой Бурсе состоялся турнир Khan Fight, где в главном карде бились бойцы со скромными рекордами 2-0 и 4-0. Мы вряд ли бы рассказывали вам об этом, если бы не одна деталь. Победителем поединка стал чеченец по имени Хамзат Мааев, и он не просто подозрительно, а невероятно похож на своего тезку Чимаева. Дело не только в созвучии фамилий — Мааев даже финишировал соперника Тагира Магомедова фирменным сабмишеном Чимаева, удушением Д'Арс. Этим приемом Борз финишировал оппонентов трижды в карьере.
На этом сходства не заканчиваются. Оказывается, Чимаев уже в курсе о существовании Хамзата 2.0 и даже сделал ему комплимент. А еще у Мааева тоже есть шрам на лице, и история его появления поразительно похожа на историю Чимаева. Обо все этом Мааев рассказал в интервью «СЭ».
«Провел 100-120 боев по любителям. Не дрался даже двух раундов»
— Поздравляю вас с недавней красивой победой. А вы читали, что об этом бое писала зарубежная пресса?
— Только что видел там: «клон Чимаева», «похож», туда-сюда.
— Вы что обо всем этом думаете?
— Это люди думают, что я похож на него. Я не думаю.
— Вы победили приемом Д'Арс. До этого были две победы нокаутом. Было принципиально в этом бою именно сабмишеном победить?
— У меня в любительской и профессиональной карьере всегда бои завершаются досрочно. Я никогда не дрался два раунда даже в любителях.
— В профи у вас 3-0. А по любителям сколько?
— Плюс-минус 100-120 боев провел.
— Как и у Чимаева, у вас борцовская база. Это вольная борьба?
— Да, с пяти лет.
— Какие-то соревнования выигрывали?
— Не, я в 13 лет перешел в ММА. Я не бросал вольную, но мне не нравилось это — ковер, трико. Я полюбил ММА, но люблю и бороться.
— В вольной борьбе не нравилась именно экипировка?
— Мне эти трико не нравятся. Я высокий, худой — это трико вообще не идет мне (смеется).
— Если судить не по последнему бою, а по прошлым, вы все-таки больше любите зарубиться. Как удалось набрать такие хорошие навыки в стойке при борцовской базе?
— Я чередовал ММА, грэпплинг и вольную борьбу. Я из Курчалоя, Чеченская Республика. Там у нас в первую очередь все вольной занимаются.
— У вас с Чимаевым действительно много общего. Помимо созвучных имени и фамилии, вы также уроженец Чечни, но выступаете за другую страну. Как получилось, что деретесь под флагом Турции?
— Я приехал в Турцию, были возможности, они хотели продвигать меня. Где бы я ни был, как страну ни представляю, я все равно Чечню тоже представляю. Чимаев Швецию представляет, но уроженец Чечни. Я Турцию представляю — уроженец Чечни.
«Были комментарии: «Чимаев с «Али-Экспресса»
— Давно вы в Турции?
— Нет, три месяца (улыбается).
— Три месяца в Турции и уже получили гражданство?
— Нет, не получил.
— У вас российский паспорт, но вы под флагом Турции выступаете?
— Да, я тут на контракте, они хорошие условия предложили, я принял. Это бизнес.
— Условия заключаются в том, чтобы вы под флагом Турции выступали?
— Да.
— А в плане жизни Турция — безопасная страна? Бывали какие-то конфликты на улице?
— Конфликты иногда бывают, но никто не хочет до конца пойти. Как-никак кавказцы же — они понимают. А так тут красиво, удобно, никто не мешает. Но по дому скучаю, хочу в Чечню прилететь. Еще один бой, в месяц Рамадан полечу.
— В одном из интервью вы вспоминали историю появления шрама на лице. Вы тогда посмеялись, что все будут думать, будто вы пересказываете историю Чимаева о его шраме на губе. Можете подробнее рассказать об этом?
— Мне об этом мать рассказывала. Мне два года было, у нас там в Черкесии (Мааев родился в Черкесии, в пять лет семья переехала в Чечню. — Прим. «СЭ») в песочнице играл. Я с кружкой по лестнице спускался, кружка сломалась, а я на лицо [упал], короче. Я историю видел, у Чимаева так же, похоже. Чтобы не думали, что я копирую его. У меня и так все хорошо получается, зачем мне его копировать?
— Вы также говорили, что раньше кричали после побед, а теперь перестали, чтобы болельщики не думали, будто вы копируете Чимаева. А почему вас так это беспокоит?
— Раньше были комментарии, я видел: «Чимаев с «Али-Экспресса». До боя так говорили. Я так же выиграл, теперь [говорят] - «похож внешне».
«Во время конфликта Хабиба и Хамзата подошла пара дагов. Думали, я Чимаев»
— А вам не нравится, что вас сравнивают? Это же возможность для продвижения.
— Нравится, он же один из хороших бойцов. Тем более он чеченец. Непобежденный. Что он сделал, никто в UFC до сих пор не сделал. Конечно, нравится. Но я есть я.
— Вы говорили, что не встречались с Чимаевым лично, но, как я понял при переводе, общались по видеосвязи. Так как было?
— Нет, по видеосвязи не общались. Это было в зале, когда Чимаев два боя, по-моему, провел. Он друг моего тренера Абдул-Рахмана Махажиева. Он [Махажиев] видео отправил: «Тут похожий на тебя чеченец, туда-сюда». Между собой чуть пообщались, он [Чимаев] говорит: «Он красивее меня». Я так не считаю (смеется). А так не общались, в скором времени увидимся. Может, поборемся.
— Уже это обсуждали?
— Нет, я хотел до Турции поехать в Швецию. Там у меня друг с ним тренировался. Я хотел с ними тренироваться в Швеции. Не получил визу, уехал в Турцию. Я не знал, что тут залы есть. Приехал, все само получилось.
— То есть с Чимаевым у вас есть желание познакомиться? Может, совместное фото сделать? Оно бы наверняка здорово разошлось в интернете.
— Фото по-любому скоро будет. Может, он захочет со мной сфотографироваться (улыбается). По-любому бороться мы будем рано или поздно. Хочу с лучшими тренироваться, он лучший, я признаю это. Мне нравится, когда меня с ним сравнивают, но в каждом интервью... Я знал, что ты тоже будешь чисто про него рассказывать. Я интервью даю — про Чимаева, про Чимаева... Когда на бой выходил, там тоже про Чимаева.
— А бывало, что на улице вас принимали за Чимаева и подходили сфоткаться?
— Да, бывало, в Москве тоже бывало. Когда конфликт Хабиба и Чимаева был, я в то время на море в Дагестан поехал. Там пара дагов подошла. Думали, что я Чимаев. Я знал, что они хотят подойти, смотрят на меня. Я им говорю: «Я не Чимаев, если что». Чуть пообщались, они за свой счет в ресторане угостили меня, моих друзей.
— Они сначала на вас как-то наехали?
— Нет, не наехали. Те дагестанцы, по-моему, за Хамзата были.
— Все оценивают ваше внешнее сходство, но как вы думаете, насколько близки к Хамзату по бойцовскому уровню?
— Рано говорить пока о бойцовском уровне. Через два-три месяца — еще один бой, посмотрим, что получится.
— Эти два боя по профи, которые нокаутом выиграны, я их нигде не нашел почему-то.
— Да, видео убрали из YouTube, потому что в Союзе ММА не допускали с рекордом.
— Чтобы биться по любителям, вы удалили бои из YouTube?
— Да-да.
«Не хотел в ACA. Сейчас из России продвигаться невозможно»
— Сейчас у вас 3-0, Чимаева подписали в UFC с рекордом 6-0. Смотрите ли в ту сторону? Когда вас реально можно будет увидеть в большой лиге?
— Скоро. Если не ставить большие цели, зачем этим заниматься? Я всю жизнь тренируюсь. Драться в мелких лигах — зачем зря время тратить? Я семью дома оставил, друзей, село, Чечню. Я сюда приехал, в зале живу 24 на 7.
— А как думаете, в дальнейшем удастся избежать сравнений с Чимаевым?
— По-любому удастся. Когда я поднимусь в UFC, он рядом будет или закончит. Я за ним пойду.
— То есть вы не исключаете, что у вас бой может состояться?
— Нет, зачем? Не может бой состояться, нереально. Я никогда в жизни не буду драться с чеченцем.
— Вы сказали, что пойдете за ним. Я подумал, что речь о бое.
— Нет, я о том, что один чеченец уйдет из UFC, другой придет вместо него.
— Вам сейчас 22 года, Чимаеву — 28. Где видите себя через шесть лет?
— В UFC, конечно. На вершине, в топе, может, пояс заберу (улыбается). Знаешь, я в Турции только один бой провел. Еще один чеченец за пояс дрался. Мы идем, гуляем в Турции — нас бесплатно в ресторан позвали: все, что хотите. Как будто мы бойцы UFC — люди подходили, фотографировались. Представляю, если пару боев выиграть в хорошей лиге — UFC, Bellator.
— Это просто такое отношение или опять же вас приняли за Чимаева?
— Нет, просто отношение. Теперь все знают — сперва думали, что я Хамзат, его младший брат, родственник. Говорят: «Ты будешь лучше Чимаева». Некоторые любят его, некоторые не любят. В Москве я в зал захожу, как раз день спаррингов, никто не хочет со мной спарринговаться. Они, по ходу, думали, что я Чимаев (смеется). Там один дагестанец подходит, говорит: «Ты младший брат Чимаева?» Я говорю: «Нет, двоюродный брат». Мы встали [в спарринг], я сразу валю. Они говорят: «Не только похож — так же дерется».
— Вы выступаете в легком весе, последний бой был в промежуточном. В дальнейшем планируете в легком выступать?
— Нет, в полусреднем. Я сейчас, представляешь, 78 кг вешу. Легкий и полусредний — могу и там и там.
— Наверное, если рядом с Чимаевым встанете, он покрупнее будет.
— Да, пока что.
— Видел нарезки боев с АСА Young Eagles, отборочные бои. А там почему не срослось в итоге?
— Я не хотел там драться. Я отборочные выиграл, но всегда хотел не в России драться, а где-то в Турции, Германии, Франции.
— А почему не в России? В России же сильные лиги — те же АСА, Fight Nights.
— Да, сильные, очень хорошая конкуренция в России. Но в дальнейшем продвигаться сложно бывает. Тем более сейчас вообще невозможно.
— Шара Буллет нормально подписался в UFC.
— Шара Буллет — конечно, сколько у него там побед? 11-0? Представляете, это мне сколько надо еще биться? Пару лет в России. Тут мне пару боев, и можно уже.