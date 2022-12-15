Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 декабря, 20:00

Емельяненко против жесткого блогера, Дацик против друга. Главное о турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ»

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вячеслав Дацик, Александр Емельяненко, Святослав Коваленко, Павел Шульский.
Бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
А Вячеслава Василевского планируют избить за Александра Шлеменко.

Вечером 16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба «Рен ТВ». В главном событии вечера Александр Емельяненко встретится со Святославом Коваленко, также на ивенте состоятся еще несколько интересных боев. Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем турнире.

Емельяненко — Коваленко

Святослав Коваленко — блогер, который решил начать карьеру в единоборствах. В поп-ММА у Свята семь побед, три поражения и одна ничья, в поп-боксе — одна победа и одна неудача. В профессиональных лигах блогер провел один поединок, который признали несостоявшимся: летом 2022-го Коваленко проиграл в первом раунде техническим нокаутом Сергею Бобрышеву на «ММА Серии», но из-за неспортивного поведения Сергея был объявлен no contest.

Александр Емельяненко. Молниеносный нокаут и кровавая рубка. 5 лучших боев Александра Емельяненко

В последнем бою Коваленко одолел Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ». Встреча проходила по правилам ММА, а Святослав выиграл бой по очкам, сумев во время поединка высвободиться из армбара.

Коваленко мог бы и не стать соперником Емельяненко, если бы у Александра не отменился бой против владельца лиги Arena Сергея Еркаева. Поединок, запланированный на 6 ноября, сорвался, и Владимир Хрюнов предложил младшему брату Федора другого оппонента.

Сам Емельяненко в 2022 году дважды выходил на ринг. 23 февраля он победил по очкам в кулачном бою Джеффа Монсона. А 24 сентября наконец состоялся бой, которого фанаты российских ММА ждали 13 лет: Александр встретился с Вячеславом Дациком. Поединок получился молниеносным — уже на 13-й секунде Рыжий Тарзан отправил Емельяненко в нокаут. Спустя пару недель бойцам организовали незапланированный реванш в формате «минутка» на пресс-конференции Hardcore Boxing, где Александр пережил нокдаун и подвернул ногу.

На взвешивании соперники показали впечатляющую разницу — 110 кг против 84 кг. Коваленко предстоит не просто придумать, как победить оппонента, который тяжелее на 26 кило и намного опытнее, ему придется драться с кумиром — на пресс-конференции Святослав рассказывал, что в детстве смотрел нарезки с нокаутами Александра.

Бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик — Шульский

Вячеслав Дацик продолжает ударный декабрь: бой с Шульским — второй из запланированных трех на последний месяц года. В первом декабрьском противостоянии Вячеслав довольно неожиданно проиграл Ильясу Якубову, который был намного легче него. Якубов избегал рубки и перебил Рыжего Тарзана по итогам трех раундов. А через 12 дней Дацику предстоит дать реванш Сауло Кавалари по правилам бокса.

Если бой Емельяненко и Коваленко пройдет по правилам ММА с ограничением в партере в одну минуту, то Дацик снова будет биться по боксу. В этот раз у него не рядовой соперник: Павла Шульского Вячеслав отлично знает — бойцы много спарринговали вместе и помогали друг другу готовиться к другим соперникам. Многие считают, что это повлияет на зрелищность боя, но и Дацик, и Шульский уверяют, что они не планируют проявлять жалость из-за дружеских отношений.

Шульский возвращается спустя полгода после жесткого нокаута в поединке с Вагабом Вагабовым. Тогда Вагаб стал чемпионом «Нашего дела» в супертяжелом весе, сломав оппоненту челюсть, из-за чего Шульскому предстояло долгое восстановление. Однако для травмы такого характера Павел вернулся быстрее, чем ожидалось.

Александр Емельяненко, Владимир Хрюнов и&nbsp;Святослав Коваленко. «Покраснел как рак, сидел нервничал». Пресс-конференция Емельяненко, Коваленко и Дацика

На пресс-конференции Шульский уверял, что, несмотря на огромное количество спаррингов, Дацик не имеет реального представления о том, как готовиться к нему. Дело в том, что во время спаррингов Павел всегда копировал стиль соперников Рыжего Тарзана, а не бился в своей манере.

У Дацика уже появился первый соперник на 2023 год. На пресс-конференцию пришел Михаил Кокляев, известный в сфере ММА благодаря поражению от Емельяненко и победе над Артемом Тарасовым. Стронгмен заявил, что хочет продержаться с Дациком дольше, чем Александр, а потом провел с ним дуэль взглядов.

Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вячеслав Дацик.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Василевский — Солонин

Вячеслав Василевский не выступал почти год — последний его бой прошел в феврале 2022-го на турнире Hardcore FC, где экс-боец ACA, M-1 и других топовых российских лиг одолел Ислама Жангоразова решением судей. Вне поп-ММА последний бой Василевского прошел еще летом 2021-го, когда на турнире AMC Fight Nights Вячеслава в первом раунде нокаутировал Давид Бархударян.

Александр Емельяненко. «У Федора спросите, куда он мой портрет дел». Как Емельяненко готовится бить блогера Коваленко

Изначально соперником Василевского должен был быть Владислав Ковалев по прозвищу Белаз, но за десять дней до турнира было объявлено о замене. Новый оппонент — тоже из поп-ММА. Никиту Солонина наверняка помнят зрители шоу «Битва за хайп», где он победил Зелимхана Пулеметчика. Рекорд Никиты в YouTube-промоушенах — семь побед, пять поражений и одна ничья. Раньше Солонин бился и в профи, даже выступал на турнирах М-1 и Fight Nights. Последний бой Никиты состоялся в июне 2022-го, когда Солонин победил Александра Новикова по прозвищу Оксана на турнире «Нашего дела».

В соцсетях Солонин заявил, что недоволен выпадами Василевского в адрес Александра Шлеменко. На пресс-конференции Вячеслав припомнил эти слова и сказал, что Никита хочет угодить Шторму. У бойцов завязалась словесная перепалка, в ходе которой Солонин сообщил, что собирается избить соперника, как он выразился, за себя и за Сашу.

Александр Емельяненко
ММА
16
7
Читайте также
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Безногий американец стал крутым борцом и рекордсменом мира. Ему предстоит бой в ММА против здорового человека
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости