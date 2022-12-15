Безногий американец стал крутым борцом и рекордсменом мира. Ему предстоит бой в ММА против здорового человека

Зайон Кларк хочет в UFC и критикует Хасбика.

17 декабря 2022-го американец Зайон Кларк проведет дебютный бой в ММА, при этом у него уже больше миллиона подписчиков в Instagram, а среди фолловеров — бойцы UFC Джон Джонс и Коди Гарбрандт. Кто этот парень? Кларк — мотивационный оратор, автор книг и спортсмен. Он родился в 1997 году с синдромом каудальной регрессии, редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней половины тела человека. Кларк появился на свет без ног, потому что родная мать принимала наркотики во время беременности.

После рождения мама отказалась от Зайона, и его перевели в приемную семью. «Мой жизненный путь был трудным. Я прошел через очень темные места и опыт в своей жизни. Особенно первые 17 лет моей жизни, когда я проходил через систему приемных семей, скитаясь между девятью разными домами», — рассказывал Кларк в интервью Forbes.

Зайон Кларк с приемной матерью. Фото Соцсети

В 17 лет Зайона усыновила Кимберли Кларк Хокинс, женщина, у которой на попечении уже было две приемные дочери. По словам Зайона, к тому моменту служба опеки уже махнула на него рукой. «Они сделали вид, что я худший ребенок на планете, но моя мама им не поверила», — говорил Кларк для Insider.

После появления в жизни настоящей семьи Зайон смог сконцентрироваться на спорте. В начальной школе он занялся борьбой, чтобы уметь защищать себя от обидчиков — по его словам, однажды другие приемные дети били его, пока он спал. Теперь Кларк тренируется почти каждый день, стараясь улучшить борцовские скилы. Его любимое упражнение — прыжки на ящик. «Они генерируют много взрывной силы, которую я могу использовать для перехода к борьбе, легкой атлетике или любым другим спортивным занятиям», — сказал Зайон.

По его словам, технически сложные движения, такие как жим лежа, жим от плеч и тяга, также помогли Кларку нарастить и сохранить силу верхней части тела. Зайон жал от груди две 40-килограммовые гантели при том, что сам весил 40 кило. Тренер Кларка по борьбе Джил Донахью признавался, что не встречал более сильного спортсмена.

Юноше потребовалось время, чтобы освоиться в борьбе — в течение нескольких лет он не выигрывал ни одной схватки. Но после встречи с тренером Донахью между ними установилась связь, и у Кларка все стало получаться. Зайон обладает огромной силой в верхней части тела, потому что он предпочитает ходить на руках протезам ног или инвалидной коляске. Донахью научил Кларка, как использовать взрывную силу и новые техники для победы.

Фото Соцсети

«Это заставило меня взглянуть на тренерство с совершенно новой точки зрения. Как тренировать ребенка без ног? Мы экспериментировали с Зайоном на протяжении всей его карьеры. Мы выяснили, какие приемы принесли ему успех, а какие он не может использовать из-за его ситуации. Так родился стиль борьбы Зайона», — говорил тренер.

Кларк соревновался по тем же правилам, что и любой другой борец средней школы Огайо, но за одним исключением. Тренеры написали письмо в спортивную ассоциацию штата и попросили позволить безногому спортсмену всегда начинать с нейтральной позиции. В старшей школе он выиграл 33 поединка и проиграл 15, борясь со здоровыми ровесниками. Он весил около 40 кг, но боролся в категории до 48 кг, самой легкой весовой категории в штате Огайо. Позже Кларк отправился в штат Кент, где продолжил борцовскую карьеру.

Молодой человек успел прославиться и благодаря мировым рекордам — его имя можно три раза встретить в Книге рекордов Гиннесса. Кларк стал лучшим на планете по самому высокому прыжку на ящик с рук (83,8 см), по числу отжиманий узкой постановкой рук за три минуты (248) и по бегу на руках на 20 метров (4,78 секунды).

Сейчас Зайон готовится к Олимпийским играм 2024 года, а также надеется принять участие в Паралимпийских играх в гонках на колясках, где он считается одним из элитнейших гонщиков в мире. Но в ближайших планах Кларка — дебют в профессиональных ММА. Бой пройдет в калифорнийском региональном промоушене Gladiator Challenge, а соперником станет Юджин Мюррей, боец с рекордом 0-4. Конкретная весовая категория неизвестна, но все предыдущие поединки Мюррея прошли в легчайшем дивизионе. Чтобы подготовиться к бою, Кларк тренировался с бывшим чемпионом UFC Куинтоном Джексоном и бывшим обладателем пояса Bellator Эй Джеем Макки.

«Для меня это то же самое, что и борьба. Я просто борюсь со здоровыми людьми и побеждаю их. Теперь я буду драться со здоровыми людьми и буду их нокаутировать. Это так просто. Я боец. Это не просто дрянная драка. Это дерьмо идет с оплатой за просмотр. Это законный санкционированный бой. Он будет большим!» — заявил Кларк в интервью TMZ.

Фото Соцсети

Зайон уже нацеливается на UFC — в конце октября он раскритиковал промоушен за подписание контракта с Хасбиком. «Не может быть, что Хасбулла получил контракт с UFC, а я буквально сражаюсь с парнями в два раза больше меня и все равно побеждаю. Если это правда, клянусь, я брошу человечка, как футбольный мяч, когда увижу его. После этого дай мне контракт, Дана, если у тебя нет проблем с повышением уровня инвалидов вроде меня!» — написал Кларк в «Твиттере».

В детстве Кларк читал книгу «Никаких оправданий» Кайла Мейнарда, врожденного инвалида, родившегося с похожим заболеванием. Мейнард стал успешным борцом в старшей школе в Джорджии и сделал карьеру мотивационного оратора и автора. Он также стал первым человеком, который самостоятельно залез на вершину горы Килиманджаро (5895 метров над уровнем моря). «Я как бы смоделировал себя после него. Это человек, на которого я хочу походить», — говорил Кларк ESPN.

Фраза «никаких оправданий» стала девизом Кларка по жизни. Ее можно увидеть на фирменных футболках Зайона и даже на его спине, где слова no excuses вытатуированы большими печатными буквами. Зайон уверен, эти слова и дальше будут ему помогать: «Я сделал эту татуировку, чтобы отдать дань уважения моему тренеру, который подтолкнул меня к следующему уровню. Для меня это просто способ напомнить себе, что у меня есть все, чтобы стать великим и показать другим, что у них тоже есть то, что нужно, но они должны поднять свои задницы. Нам нужно больше активных людей в этом мире, которые вносят вклад в общество, выступая за других и за себя, и это начинается с отсутствия оправданий».