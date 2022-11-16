«Хочешь, я тебе шею скручу?» Почему Минеев стал звездой российских ММА

Владимир остается собой, но это только повышает интерес зрителя.

18 ноября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ». В главном поединке — по правилам кикбоксинга — Владимир Минеев встретится с бразильцем Фернандо Родригесом. Бой любого другого россиянина в рамках этого вида спорта не привлек бы столько внимания, но Минеев — исключение, и вот почему.

Бэкграунд в кикбоксинге

Владимир — титулованный кикбоксер. В любителях Минеев выиграл две золотые медали чемпионата Европы и дважды стал вторым на чемпионатах мира. Также россиянин достойно выступал по тайскому боксу — он дошел до финала ЧР, где уступил Артему Вахитову из-за перелома носа.

В профессионалах карьера Минеева получилась еще более успешной. Владимир был чемпионом мира по версиям WAKO (в двух весовых), WKA и WKN, а также становился чемпионом Европы (WBKF). При этом многие поединки Минеева проходили под эгидой одного из самых популярных промоушенов России Fight Nights, где на турниры приходили звезды кино, музыки и ТВ, что тоже повышало медийность Минеева.

Владимир Минеев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Россыпь нокаутов в ММА

После перехода в смешанные единоборства Владимир не сдал, как это бывает с парнями без внятных навыков в партере. Минеев научился бороться, а со временем даже стал побеждать соперников приемами. Но главное, что умел Владимир, — это ронять соперников в стойке. Первые пять боев в ММА Волжанин закончил техническими нокаутами в первом раунде, а всего в карьере бойца было только два решения за 16 побед.

Самые брутальные финиши Минеева случились в поединках против Ксавье Фупа-Покама и Артура Пронина. В первом случае Владимир джебом уронил француза на канвас, а затем жестко добил, хотя большой необходимости в этом не было: Ксавье, казалось, уже находился без сознания. Поединок с Прониным Минеев закончил точным апперкотом, после которого Артур не смог подняться.

Съемки в кино и клипах

Пока одни бойцы отказываются от съемок из-за личных предубеждений, а другие просто не получают предложений, Минеев активно развивается как актер. В начале карьеры он снялся в клипах рэпера Джигана, а также исполнительниц Юлии Савичевой и Анны Седоковой. А за последние два года сыграл в двух фильмах — «Русский рейд» и «Бультерьер». Обе картины получили не худшие оценки от зрителей, а во втором фильме, вышедшем в прокат летом 2022-го, боец получил главную роль.

Владимир Минеев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Дилогия с Исмаиловым

Несомненно, ничто не повлияло на популярность Минеева так же сильно, как его поединки с Магомедом Исмаиловым. Конфликт бойцов продлился с января 2016-го по октябрь 2021-го, и за это время они накалили обстановку вокруг своих взаимоотношений настолько, что в России невозможно было представить бой более интересный, чем их реванш, к тому же первый поединок закончился ничьей.

Минеев и Исмаилов помогли друг другу состояться как медийные бойцы, а теперь помирились и зарабатывают еще более жирные гонорары, но уже по отдельности. Но если кто-то решит организовать третий бой Магомеда и Владимира, на такое противостояние точно найдется спрос.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Фото Соцсети

Хлесткие интервью

Минеев всегда отличался оригинальностью в общении с журналистами. Во время интервью перед боем с Фернандо Родригесом он покрутил перед лицами корреспондентов ножом и показал им кулак, а двумя месяцами ранее сделал такое предложение корреспонденту «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову: «Хочешь, я тебе сейчас шею скручу?»

Ранний Минеев тоже выдавал запоминающиеся фразы. Еще до перехода в ММА в интервью «Чемпионату» Владимир сообщил, что ему нравится драться с темнокожими бойцами. «Сразу себе представляю межрасовое сопротивление. В хорошем смысле этого слова», — говорил молодой кикбоксер. А сколько Владимир дал жестких комментариев в период противостояния с Исмаиловым, вряд ли получится сосчитать.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

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