«Вова закончит карьеру через 1-2 боя». Дагестанский тренер Минеева про будущее ученика, Шару Буллета в UFC и желание остепенить скандального бойца поп-ММА

Большое интервью с Расулом Магомедалиевым.

2022 год был богат на события для российских ММА. Важной новостью стало то, что ростер UFC пополнился россиянином Шарабутдином Магомедовым (он же Шара Буллет).

Шара Буллет — не только очередной боец из России в сильнейшей лиге мира, но еще и один из самых многообещающих проспектов. Непобежденный дагестанец не любит бороться, а предпочитает закатывать яркие бои в стойке. Следующим шагом для Шары мог стать поединок против действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, но судьба распорядилась иначе: Владимир намерен отправиться в зону СВО, а Буллет поедет покорять Америку.

Одним из тех, кто изначально не верил в бой Шары Буллета против Минеева, был главный тренер махачкалинского зала Universal Fighters Расул Магомедалиев. Он готовит Минеева к боям, а также периодически работает с Шарой Буллетом.

Мы связались с Магомедалиевым и поговорили на самые актуальные темы. По его мнению, Минеев уже скоро завершит карьеру, а Шара Буллет имеет серьезные пробелы в борьбе.

Также тренер дал оценку перспективам Муслима Магомедова и Романа Копылова и прокомментировал поступок своего подопечного Залимхана Юсупова. 12 декабря скандальный боец поп-ММА напал на белорусского кикбоксера-тяжеловеса Петра Романкевича в одном из ресторанов Подмосковья, а спустя время сенсационно победил его удушающим приемом в поединке по правилам ММА (видео доступно на канале HFC MMA).

Шара Буллет в UFC

— Пожалуй, последняя важная для российских ММА новость — подписание Шары Буллета в UFC. Когда узнали об этом? Ваша реакция?

— В любом случае я рад, что его подписали в UFC. В любом случае UFC — сильнейшая лига. Это хорошая новость. Я не знал, он мне лично ничего не сказал. Через интернет узнал, что его подписали.

— Получается, что общения с ним с того момента не было?

— Так-то мы с ним на связи, но по поводу этого он мне ничего не говорил.

— Опыта Шары хватит для того, чтобы удачно выступать в UFC?

— Для каких-то боев хватит, а для каких-то — нет. Подписание контракта не означает, что он боец, который может подраться с любым. Поэтому всегда нужно набирать, работать над собой. То, что выиграл 5-6-7 боев подряд, это не означает, что... Да, он хорошо вырос в плане ММА, но все равно ему еще нужно много над чем работать. А именно — над борьбой и грэпплингом.

— «Греметь в UFC, кошмарить дивизион» — пока что рано так говорить про Шару?

— Конечно, он может стать любимцем публики, но все будет зависеть от него, от того, как он будет работать. Как он в российских промоушенах двигался и работал — думаю, что там будет намного сложнее. Поэтому ему надо над собой работать. Если он не будет над собой работать, то ему будет очень сложно. Еще есть время. Все зависит от него, от того, как серьезно он будет относиться к ММА. Тем более сейчас очень сложно подписаться в UFC.

— Он рано подписался в UFC?

— Не рано. Но нельзя ему сразу принимать бои против хороших бойцов. Нужно плавно двигаться вперед. Как я говорил, в первую очередь он должен сам к себе очень серьезно относиться. Это очень важно, когда речь идет о борьбе и грэпплинге. А в стойке он чувствует себя шикарно.

— Вы же Шару секундировали в поединке против Михаила Рагозина. Возможно, что и в UFC будете его секундировать?

— Это зависит от него. Я ни за кем не собираюсь бегать, кто бы ни был. Если он хочет и дальше тренироваться, работать у меня — естественно, я буду у него в углу. Если он будет двигаться с другими людьми — пожалуйста, это его дело. Повторюсь, что я ни за кем не собираюсь бегать.

— Мы видели, как Шара ярко дерется в боях. А какой он в спаррингах? Каким для вас он запомнился?

— В принципе, такой же. Можно сказать, я знаю, как каждый боец в зале может победить или проиграть. В зале он, конечно, работал хорошо, но повторюсь — в стойке. Он базовый таец. Важный момент: он не переживает в спаррингах. В любом случае, ударникам не так легко набрать борьбу, а это еще и контроль, грэпплинг. Ему есть над чем работать.

Просто я вижу, что он там-тут периодически пропускает тренировки, имеется в виду в зале у меня, и во многих моментах в плане борьбы он отстает. Это он сам знает. А ребята, которые являются такими же ударниками, очень хорошо набирают, потому что два-три раза в неделю стабильно работают в зале.

— Не кажется ли вам, что Шара может повторить путь Забита Магомедшарипова в UFC? Они же оба ярко дерутся в стойке.

— В принципе, все может быть. Почему бы и нет? Все будет зависеть от него, от того, как он сильно будет хотеть побеждать, пахать. От этого много чего зависит, потому что для публики он очень интересный боец. Это и внешний вид, и стиль ведения боя, поэтому я вас уверяю: если он пройдет нормально один-два боя, многие люди будут знать про него. Есть люди, которые годами дерутся, и их практически никто не знает. А в нем есть такое, что если он выиграет пару боев, может нормально взлететь.

— Заметил по комментариям, что болельщики ждут боя между Шарой и Хамзатом Чимаевым. Такой бой допускаете?

— Мне кажется, что в UFC Шара будет выступать в 77 кг. Если Чимаев останется в этом весе, мне кажется, они рано или поздно встретятся.

— Ударка Шары или борьба Чимаева?

— Давайте реально на это смотреть. Конечно, сейчас отдаю предпочтение Чимаеву, потому что он уже чувствует себя как дома в этой лиге, а для Шары это новый дом. Поэтому я считаю, что пока рано сравнивать Шару с Чимаевым. Видно будет через год-полтора, если он [Шара] будет заниматься как положено.

Шара Буллет. Фото Соцсети

Будущее Минеева

— У вас был разговор с Шарой на тему его потенциального боя с Владимиром Минеевым — до подписания контракта с UFC?

— Поединок Минеева с Шарой Буллетом мне абсолютно не интересен, даже если мне отдельно дадут 5 миллионов.

— Почему?

— Шара у меня тренируется, а Вова уже очень давно у меня. Мы с ним больше, чем боец и тренер. У нас с ним братские отношения. Отношусь к Вове как к младшему брату, а он ко мне как к старшему. Я не хотел, чтобы этот бой состоялся.

— Довольны, что ваше желание сбылось?

— Конечно. Если помните, я в первый же день сказал, что между ними поединка не будет. Многие не соглашались, а я сразу сказал, что не будет боя.

— Что теперь по карьере Минеева? Все-таки российская публика ждала боя Минеев — Шара Буллет.

— Посмотрим. Как действующий боец он закончит карьеру через один-два боя, скорее всего. Я одобряю его решение. Он завязывает через пару боев.

— Но он же на пике сейчас...

— Очень сложно оставаться на пике. Многие умные бойцы выигрывают, а потом оставляют спорт. Также мы видим некоторых, которые дальше идут, проигрывают-проигрывают, иногда выигрывают, потом опять проигрывают. Поэтому его выбор я одобряю.

— Вы под выбором имеете в виду продолжение карьеры, только военной?

— Да-да.

— Получается, что у Владимира сейчас нет стимула к боям?

— Стимул есть, но он же не будет всю жизнь драться, поэтому когда есть возможность, когда получается, надо двигаться дальше. Ему уже 34 года (на самом деле 32. — Прим. «СЭ»). Думаю, что нормально. Хватит. Еще один-два боя — и все.

— По каким правилам нужно проводить эти бои?

— Разницы нет. Можно по боксу, кикбоксингу, можно по ММА.

— С кем ему драться по ММА? Шара же ведь выбыл.

— Я даже не знаю. Не могу сказать. Бойцов в любом случае много.

— Вспоминается Даурен Ермеков — действующий чемпион в лиге Хабиба (в сентябре 2020 года Минеев победил Ермекова техническим нокаутом в третьем раунде. — Прим. «СЭ»).

— Если он проведет защиту — то да, неплохой вариант.

— А вариант в лице Ивана Штыркова? Хотели бы, чтобы они закрыли давнюю историю?

— Вообще без проблем.

— Как бы оценили шансы бойцов на победу?

— Иван — непростой боец, физически очень крепкий, но у него топливо быстро заканчивается. Если и делать их бой, то хочу, чтобы он был пятираундовым, чтобы случился красивый нокаут во втором или третьем раунде. При всем уважении к Штыркову.

— Возможно, что все-таки состоится третий бой Минеева с Магомедом Исмаиловым?

— По ММА мне не интересно, а по боксу можно было бы. По ММА мне как-то уже не интересно.

— Потому что все очевидно?

— Не то чтобы очевидно. Да, они два раза дрались и выяснили, кто из них проиграл и победил. По боксу можно было бы.

— Владимир говорил, что в боксе нокаутирует Магомеда в третьем раунде...

— В боях все возможно. По поводу бокса я не скажу, в каком раунде. В плане ММА мог бы сказать, а по боксу не знаю.

— Вы затрудняетесь ответить, потому что Магомед поднабрал в плане бокса?

— Нет. Бокс — это бокс. Там возможно, что в первом раунде. Можно до конца подраться, а можно, как он говорит, в третьем раунде [нокаутировать]. Вова будет хорошо чувствовать себя в боксе, у него реально тяжелые удары.

— Если подводить итоги, то в любом случае Владимир — фаворит?

— Для меня — да.

Владимир Минеев. Павел Волков, Известия

Чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов

— Когда нам ждать в UFC Муслима Магомедова? Как по мне, оппозиции для него в АСА не осталось.

— Не знаю, ничего не могу сказать. Он может провести еще одну защиту [титула АСА]. Но пока никаких новостей нигде нет.

— А ваше желание?

— Мое желание: дальше — больше. И в UFC. Я вижу, что там будет делать Муслим. Представляю.

— Что?

— Каждый соперник будет знать, что он будет проходить, валить, контролировать и забивать. Все будут это знать, но он все равно будет это делать. Почему? Потому что мы все видим, что делают в UFC чемпионы АСА и ACB. Аскар Аскаров, Забит Магомедшарипов, Петр Ян, Магомед Анкалаев, Саид Нурмагомедов — эти ребята без проблем свои дела делают [в UFC]. Они все были чемпионами АСА (имеет в виду также лиги АСВ и WFCA. — Прим. «СЭ»). Тем более, насколько я знаю, такого доминирующего чемпиона АСА, как Муслим, еще не было. Чтобы над соперниками вообще без проблем доминировать.

— То есть у Муслима есть все шансы в ускоренном темпе дойти до пояса UFC?

— Абсолютно без проблем. Сами подумайте, кто может создать ему проблемы? Анкалаева пока уберем. А так — кто сможет создать ему проблемы? Никто.

— Вспоминается Хабиб Нурмагомедов. Вроде бы все знали, что он будет переводить, прессинговать, но все равно никто не смог подобрать ключи к победе над ним. Муслим смог бы повторить успех Хабиба?

— Вообще без проблем. Так же шикарно делает Муслим.

— Против бойца какого калибра драться Муслиму, если все-таки ему нужно будет проводить защиту титула АСА?

— Вроде бы назначен боец, с которым он дрался. Парень из Краснодара.

— Григор Матевосян (в марте прошлого года Магомедов победил Матевосяна болевым приемом на руку. — Прим. «СЭ»)

— Да, Матевосян. Он с ним будет драться. Будет реванш.

— Лично я бы посмотрел на его бой против Ивана Штыркова, но тот не в АСА.

— Нет. Мы же видели последний бой Штыркова с Асылжаном [Бакытжанулы] (Штырков победил судейским решением. — Прим. «СЭ»). А Муслим еще в начале [карьеры в АСА] что сделал с Асылжаном? (Магомедов победил удушающим приемом во втором раунде. — Прим. «СЭ»). Штырков для него [Муслима] просто Штырков. Будет досрочная победа добиванием. Я говорил Ване в раздевалке после его победы над Асылжаном: «Ваня, ты представляешь бой Муслима с тобой? Как он его закончит?»

Расул Магомедалиев. Фото Соцсети

Победа Юсупова над Романкевичем в Hardcore MMA

— Недавно Залимхан Юсупов, которого вы тренировали, победил бойца, который весил больше него почти на 30 кг. Как вам его бой?

— Видел я бой. Получилось то, что и ожидалось.

— То есть вы были уверены в победе Залимхана?

— Я был уверен в том, что если он поймает на болевой, то он [Романкевич] не выйдет. В этом я был уверен. Но не в том, что Юсупов сто процентов победит, потому что мы же знаем, что может произойти в боях. Даже взять бой Леон Эдвардс — Камару Усман: был последний раунд, удар ногой в голову — и салам алейкум. Вот такая вот вещь. Нельзя расслабляться.

— Залимхан оправдывает свое прозвище?

— А какое у него прозвище?

— Король Сабмишнов.

— Нет-нет. У него прозвище Маугли. Это первое прозвище, которое ему дали в зале. Это от того, что он такой гибкий и вязкий, поэтому получил такое прозвище.

— Одобряете, каким способом раскручивался его поединок с Романкевичем?

— Честно скажу: особо не слежу за Hardcore. Там есть мои пацаны, и я только нет-нет начал смотреть.

— Расскажу в двух словах: Залимхан попытался задушить Петра в ресторане. Потом у них возник конфликт. Так зародился бой.

— Я не знал. Но Залимхан Юсупов находит методы раскачки боя.

— Не хотелось бы сделать ему замечание?

— Когда увижу, то, конечно, сделаю ему замечание. Все равно чуть-чуть должен он себя фильтровать, потому что каждый соперник — это человек, который себя уважает. Поэтому нужно с уважением относиться. Нельзя разбрасываться словами, потому что очень многие молодые ребята, дети смотрят на это. Им будет казаться, что будто это можно делать. Когда увижу Залимхана — сделаю замечание, чтобы чуть-чуть поскромнее двигался. Тем более ему подсказывает Анатолий Сульянов (основатель Hardcore. — Прим. «СЭ»). Он грамотно и разумно ему объясняет, но он должен понимать, что это очень важный момент.

Альберт Дураев и Роман Копылов. Фото Соцсети

Бой Романа Копылова 15 января в UFC

— Копылов наконец реанимировал свою карьеру.

— Через три дня мы вылетаем с Ромой [в Лас-Вегас]. У нас же 15 января бой [против Пунаэле Сориано]. Соперник американец у него. Сейчас готовимся. Летим за очередной победой. Вообще, Рома очень хорошо себя чувствует.

Сейчас он там, где должен был находиться три-четыре года назад. Это он сам знает и понимает, потому что я его принял от души — так же, как и Армена Петросяна и Владимира Минеева. Очень воспитанный, дисциплинированный и талантливый. Просто с каждым разом я его заставляю, чтобы он верил в то, на что он способен. Это очень важно, и он это уже понимает.

— Вы уже в роли наставника?

— Если бы он с первого боя в UFC находился там, где должен был находиться, то у него не было бы ни одного проигрыша.

— Много ваших ребят выступают в среднем весе UFC. Роман, Армен Петросян, а если еще и Шара решит драться в среднем...

— Да. Но Шаре масса не позволит. Он худощавый. Тем более в UFC, как мы знаем, нельзя применять разные препараты. Мое мнение, что его категория — это 77 кг.

— Но в UFC средняя весовая категория — это дивизион ударников. В этом компоненте Шара отлично себя проявляет, а с большими парнями он привык драться.

— Я как раз говорил, что здесь можно какие-то вещи делать [применять препараты]. Мы же видим этот момент. Поэтому я вижу его в 77 кг. Он не так много веса гоняет.

— Весит примерно 88 кг.

— Он неплохо скидывает.

— Так Армен столько же весит.

— Да-да. И Рома примерно столько же весит, 91-92 кг. Сегодня был ровно 90 кг, хотя он не гоняет еще.

— Вроде же все одной комплекции, но все же советуете Шаре драться в 77 кг...

— Да. Он нормально гоняет, и рост хороший. Для него это шикарно.