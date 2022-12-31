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Накачанный Боб Сапп отлупил соперников мешком с подарками. Самый неадекватный бой под Новый год

Отдел единоборств «СЭ»
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Боб Сапп.
Фото Соцсети
Боб Сапп.
Фото Соцсети
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В Таиланде знают, как рассмешить фанатов единоборств.

Новогоднее настроение можно разбудить не только с помощью похода в торговый центр за подарками, нарезания салатов или просмотра тематических фильмов вроде «Один дома». Таиландский промоушен Full Metal Dojo предлагает еще один беспроигрышный вариант: посмотреть бой турнира Fight Circus 5, где соперники бьются мешками с подарками.

В роли Санта-Клаусов выступают владелец промоушена Джон Натт (он уже не раз выходил в клетку своей лиги), легенда Pride и K-1 Боб Сапп и еще два неизвестных бойца. Что именно лежит в мешках, не разглашалось, но, судя по ударам, туда положили что-то тяжелое и в то же время не слишком жесткое, чтобы бойцы не проломили друг другу голову.

Боб Сапп. Фото Соцсети
Боб Сапп.
Фото Соцсети

Шоу выглядело крайне хаотично. Если сначала казалось, что все дерутся против всех, пока не останется единственный победитель, то во втором раунде правила на ходу поменялись — бойцы договорились биться два на два. Сапп и Натт объединились против ноунеймов.

Официально регламент зрителям не оглашали, но, вероятно, участники беспорядочного побоища выбывали после нокдауна. Когда Сапп остался единственным, кто еще не упал, он триумфально вскинул руки в небу и получил от организаторов трофей — маленькую пиньяту в виде лошади, которую тут же в клочья разорвал.

Логика в этом мероприятии отсутствует полностью, но посмотреть турнир Fight Circus 5 в прямом эфире можно было только за деньги — Джон Натт продает платные трансляции за такое зрелище, а спустя время публикует поединки на YouTube. Этот перформанс в рекорд Боба Саппа, конечно, внесен не будет. Настоящие поединки бывший соперник Александра Емельяненко не проводил уже больше четырех лет — с тех пор, как победил сумоиста Кинтаро Осунаараси единогласным решением в сентябре 2018-го.

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