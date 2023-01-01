«Это был самый жесткий апсет в истории!» Как коричневый пояс задушил легенду БЖЖ на глазах у Рогана

Джо чуть не заплакал, когда увидел это вживую.

Фанаты единоборств помнят много невероятных апсетов, начиная от победы Мэтта Серры над Жоржем Сен-Пьером и заканчивая поражением Аманды Нуньес от Джулианны Пеньи. Но олдскульные поклонники боев знают и более яркие примеры. Об одном таком напомнил Джо Роган. Комментатор вспомнил схватку Эдди Браво с Ройлером Грейси на чемпионате мира по грэпплингу ADCC в 2003 году. Браво в тот момент был коричневым поясом по БЖЖ, а Грейси уже четыре раза побеждал на ADCC.

17 мая 2003 года в бразильском Сан-Паулу Браво вышел на ковер для стартовой схватки против Густаво Дантаса в весовой категории 66 кг. На фоне неопытного Эдди Дантас считался фаворитом — он владел черным поясом по джиу-джитсу, который получил в прославленной академии Nova Uniao. Но через несколько минут стало ясно, что Браво — непростой коричневый пояс. Его навыки и тайминг были безупречны, он без проблем расправился с Дантасом, чем удивил всех присутствующих.

Следующим соперником Браво был Ройлер Грейси, настоящий мастер сабмишенов. Вряд ли кто-то в зале мог предсказать, что в этот вечер приемом победит не Ройлер, а его оппонент. В тот вечер Браво поддерживал его лучший друг, комментатор UFC Джо Роган, который сидел в зале гимназии Ибирапуэра и топил за товарища.

Эдди Браво. Фото Соцсети

«Это был самый жесткий апсет в истории! Творилось что-то безумное! — с воодушевлением вспоминал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience, куда Браво и сам часто захаживает. — У Эдди даже черного пояса не было — у него был коричневый. Ройлер был даже успешнее своего брата Ройса в турнирах по джиу-джитсу. Он один из величайших из клана Грейси с точки зрения успехов в турнирах по джиу-джитсу. Он был реальной угрозой, и Эдди заставил его постучать. Он провел треугольник, это было феноменально.

Эдди — реально гибкий и ловкий чувак. Он забрался в гард, а затем провел треугольник со спины. Ройлер постучал, и я чуть не заплакал. Я и сейчас еле сдерживаю слезы, вспоминая это. Это был один из самых сумасшедших моментов в моей жизни. Я даже волнуюсь, когда об этом говорю. Эдди был таким талантливым парнем, но он по какой-то причине не хотел в это верить. Он был скромен, а затем начал выигрывать турниры в Абу-Даби и на Западном побережье. Затем он добрался до Бразилии.

Его победа — одна из самых безумных, что я когда-либо видел. Он был диким аутсайдером. У него был очень своеобразный стиль джиу-джитсу. Он придумал новый стиль, который на тот момент был чем-то уникальным. В конце концов он создал систему 10th Planet Jiu-Jitsu».

Уже в следующей схватке в этот же день Браво проиграл будущему чемпиону, Лео Виейре. Ройлер Грейси в итоге взял бронзовую медаль, но именно Эдди получил признание зрителей ADCC 2003. Благодаря той победе над легендой студенты стали стекаться в только что открытую академию 10th Planet Jiu-Jitsu. Впоследствии Браво обучал таких звезд грэпплинга, как Джордж Сотиропулос и Винни Магальяеш. Он также тренировал Тони Фергюсона, Келвина Гастелума, Синью Аоки, Марлона Веру и Алана Джубана.

Кроме того, спустя 11 лет Браво продемонстрировал, что тот апсет не был просто удачным стечением обстоятельств. В 2014 году Эдди встретился с Ройлером Грейси вновь на турнире Metamoris 3 — поединок завершился вничью.