Бойцы UFC на новогодних елках. Эти фото вы еще не видели!

Сергей Павлович, Роман Копылов, Денис Тюлюлин, Александр Романов.

Сергей Павлович в 2022-м ворвался в топ-3 тяжелого веса, выиграв три поединка. Все — нокаутами. Все — в первом раунде. В марте Сергей победил Шамиля Абдурахимова, в июле — Деррика Льюиса, в декабре — Тая Туивасу. Павлович вне всяких сомнений один из лучших бойцов года. В его кулаках — страшная мощь, да и с техникой все в порядке.

Пожалуй, наиболее ярко Сергея как бойца охарактеризовал Фернанд Лопес — тренер Сирила Гану (№ 1 в рейтинге) и бывший тренер действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну. «У него ни один удар не мажет! Он доводит каждый панч, — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу La Sueur. — И то, как он стоит, когда работает в стойке... Он стоит как стена. Очень систематически стоит, у него есть структура. Он весь собран, очень плотный, широкий, весь перекрыт. Он как пружина. В мире ММА появился новый император. Царь».

Сейчас Павлович — один из самых опасных бойцов в UFC. Кто бы мог подумать, что этот мальчик в костюме зайчика на елке в будущем станет автором серии из пяти нокаутов в лучшей ММА-лиге мира.

Поздравление Сергея Павловича:

«Пусть новый год принесет много новых достижений, крепкого здоровья, радости и успехов во всем, пусть задуманное сбудется и каждый из нас получит то, о чем мечтает. С Новым годом!»

Сергей Павлович в детстве. из личного архива

Экс-чемпион Fight Nights в среднем весе Роман Копылов стартовал в UFC в ноябре 2019-го, проиграв удушающим Карлу Роберсону. Затем был перерыв в два года, а в октябре 2021-го Роман уступил единогласным решением судей Альберу Дураеву — в очень зрелищном поединке. В 2022-м же, наконец, пришла победа — и какая: на турнире в Париже Копылов нокаутировал опытного Алессио Ди Кирико. Большой потенциал Романа, четырехкратного чемпиона мира по рукопашному бою, отмечал еще Абдулманап Нурмагомедов. «Из этого парня можно слепить все что угодно», — сказал знаменитый тренер «Известиям» в ноябре 2018-го.

Поздравление от Романа Копылова:

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, удачи и новых побед в новом году. Проводите больше времени со своими близкими, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь их. Любая ваша мечта может стать реальностью».

Роман Копылов в детстве. из личного архива

Роман Копылов в детстве. из личного архива

В UFC (да и вообще во всех лигах) очень ценят бойцов, которые любят плотную рубку. И Денис Тюлюлин как раз из таких. Денис приехал в США в надежде подписаться в один из локальных промоушенов, стал тренироваться в Лас-Вегасе в зале Xtreme Couture, и тут подвернулся вариант подраться в марте с Алиасхабом Хизриевым на турнире UFC on ESPN 33. Тюлюлин согласился, подписал контракт и вышел на коротком уведомлении. Денис уступил во втором раунде — после удушающего, но сумел оказать непобежденному Хизриеву очень достойную конкуренцию.

А в сентябре Тюлюлин нокаутировал во втором раунде Джейми Пиккетта — на шоу UFC 279. Москвич постоянно шел вперед, давил, бил — короче говоря, устроил в клетке драку. Немногие верили, что у Дениса получится в UFC, но в лучшей лиге мира он смотрится очень даже достойно.

Поздравление от Дениса Тюлюлина:

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть все проблемы и трудности останутся за порогом прошлого года, а впереди вас ждет множество успехов и новых побед!»

Денис Тюлюлин в детстве. из личного архива

Уроженец города Комрат (Гагаузия, Молдавия) Александр Романов пришел в UFC с рекордом 11-0. Две победы в 2020-м, две победы в 2021-м. А вот 2022-й, в отличие от других участников этой подборки, для Александра сложился не так, как он хотел. Он легко победил Чейза Шермана (другого и не ожидалось), а вот рейтинговому Марчину Тыбуре уступил решением большинства.

Так или иначе, Романов остается одним из самых перспективных тяжеловесов в ростере UFС. Сейчас ему 32 — все впереди. Да и вряд ли в тяжелом весе UFC после ухода Фабрисиу Вердума и Алексея Олейника есть боец, кто работал бы в партере лучше Александра, чемпиона мира по грэпплингу по версии Объединенного мира борьбы. Ранее же Романов был борцом-вольником и даже выступал на ЧМ.

Поздравление от Александра Романова:

«Новый год — это новая страница жизни. Пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений — и в новом году вам во всем сопутствует удача, будьте здоровы и счастливы! Мира и благополучия вашим семьям и близким! С наступающим Новым годом!»

Александр Романов в детстве. из личного архива