Что творит Оливейра: дважды упал за минуту, а потом разнес Гэтжи в пух и прах

Как прошел главный бой турнира UFC 274.

Чарльз Оливейра, Бразилия, 32 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 33 победы, 8 поражений.

Джастин Гэтжи, США, 33 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 23 победы, 4 поражения.

Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи умеют драться так, чтобы это запомнилось навсегда. Так что неудивительно, что их бой получился исключительно драматичным, хоть и продлился меньше полного раунда.

Чарльз Оливейра победил Джастина Гэтжи. Фото USA Today Sports

Гэтжи начал с плотных лоу-киков. В ответ получил правый оверхенд и несколько ударов коленями в клинче. Секунд через 30 случился размен, и Джастин уронил бразильца правым апперкотом. Оливейра поднялся, вновь пошел вперед и упал во второй раз — после серии панчей. Шла всего-то 50-я секунда боя.

Чарльз встал во второй раз. Чуть передохнул и взялся за старое — начал давить Гэтжи. Удачный размен, удар коленом в прыжке, правый оверхенл, фронт-кик. Будто и не было двух нокдаунов! Оливейра задал высочайший темп, вынудив Джастина драться вторым номером. «Ю-Эс-Эй!» — разнеслось по трибунам (турнир UFC 274 проходил в Финиксе, Аризона). И тут Гэтжи упал: бразильский боец сразил его правым прямым. Оливейра бросился заканчивать бой в партере. Первая попытка (сначала — удушающий сзади, потом — замысловатый треугольник) не увенчалась успехом, зато вторая получилась результативной: Гэтжи постучал после удушения сзади. Волевая победа Оливейры!

Чарльз Оливейра празднует победу. Фото USA Today Sports

Это уже 11-я победа Чарльза подряд, но он больше не чемпион. Дело в том, что накануне он провалил взвешивание (перевес — 200 граммов), из-за чего был лишен титула. То есть сегодня чемпионский пояс стоял на кону только для Гэтжи. Следующий бой для Оливейры станет чемпионским (если он, конечно, сделает вес). Кто будет его соперником — пока неизвестно. Но самый логичный вариант — Ислам Махачев, который идет на серии из девяти побед подряд. «Поздравления, Чарльз, увидимся в Абу-Даби, в бою за вакантный пояс», — написал Махачев в Twitter после боя Оливейры и Гэтжи. Турнир UFC 281 в Абу-Даби пройдет в октябре этого года.