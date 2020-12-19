«Тело отстает от моего духа». Легендарный Мотиватор провел последний бой

Марат Балаев завершил бойцовскую карьеру, после чего дал трогательное интервью. В ММА он пришел после 10 лет в тюрьме.

Марат Балаев

Возраст: 44 года. Страна: Россия. Прозвище: Мотиватор. Весовая категория: до 65,8 кг. Победы: 11. Поражения: 3. Ничьи: 0.

В пятницу в Москве прошел турнир АСА 116, где бились сразу двое бойцов, кому за 40. 45-летний Венер Галиев победил Адама Алиева в невероятном по сюжету поединке. В первом раунде ветеран ММА побывал в тяжелом нокдауне — после того, как пропустил удар ногой в голову. Однако Венер выдержал натиск соперника, переломил ход боя, а во втором раунде победил техническим нокаутом.

Галиев — самый возрастной из действующих бойцов ММА. Следующий после него — Марат Балаев, которому 45 исполнится в январе. На АСА 116 он дрался в главном бою вечера — за титул чемпиона лиги в полулегком весе. Его соперник, Фелипе Фроес, провалил взвешивание, поэтому за пояс бился только Балаев. Марат, базовый вольник, тщетно пытался перевести Фроеса. Бразилец тренируется в зале Nova Uniao, где защиту от тейкдаунов тренируют так, как, возможно, не тренируют нигде в мире. В третьем раунде бой закончился — Фроес забил Балаева у сетки. Закончилась и карьера Марата: об этом он объявил сразу после поединка. А карьера у него удивительная, абсолютно соответствующая его прозвищу Мотиватор.

— До 17 лет жил в Туркмении, занимался вольной борьбой, потом переехал в Ташкент, затем — во Владикавказ. Дошел до звания мастер спорта, хотел стать олимпийским чемпионом, однако забросил тренировки. Балаев связался с криминалом — начал воровать (квартирные кражи). Балаев: «Года два, наверное, меня поймать не могли. Мозгов-то хватало. В основном ведь такими делами занимаются наркоманы всякие. Я же — просто от безвыходной ситуации. Сейчас понимаю, что безвыходных положений не бывает, но на тот момент... Были 90-е, я работал, но не мог обеспечить семью. Два ребенка, никто не помогал, не хватало денег» (интервью «СЭ», 2019 год).

— В 2003-м попал в тюрьму — Марата остановили на улице для проверки документов, обыскали и нашли у него отмычки.

— Балаев был осужден на 4,5 года, но в итоге пробыл в тюрьме 10 лет — все из-за того, что заступился за сокамерника, которого избивали сотрудники зоны. Балаев: «Я сначала спокойно с ними разговаривал. Они на меня стали голос повышать, потом ударили, с ног сбили. Я одного зацепил ногой, он упал. А там такие северные люди по 120 кг, еще и с дубинками. Я взял табуретку, замахнулся, но табуреткой даже не ударил никого, они от одного вида разбежались. Только мне в лицо из баллончика брызнули. Я пошел промывать глаза. И было бы все нормально, просто в это время кто-то позвонил в комитет по правам человека в Москву. И «Эхо Москвы» выпустило новость, что в Зеленоборске избивают заключенных, пошел резонанс. После этого на меня повесили все» (интервью matchtv.ru, 2017 год).

— В 2013-м вышел на свободу. Уехал жить в Санкт-Петербург — к Надежде, которая ждала его все эти 10 лет. Там решил попробовать силы в ММА — пошел тренироваться в клуб «Александр Невский» — и уже в декабре 2013-го провел первый бой. В декабре 2016-го стал чемпионом АСВ в полулегком весе, победив единогласным решением судей 21-летнего Юсуфа Раисова. Балаев один раз защитил титул, потом проиграл Раисову в реванше, затем сделал еще два захода на пояс, а еще победил таких серьезных ребят, как Мурад Мачаев и Диего Брандао.

— Никогда не отступать — так можно охарактеризовать боевой стиль Балаева. Марат, несмотря на возраст, дрался в высоком темпе и оказывал давление на противников с самого начала боя и до самого конца. И в клетке, и на тренировках он выкладывался до последнего — отсюда множество травм. Например, с Салманом Жамалдаевым он четыре раунда бился со сломанной ногой — и продержался до финального гонга. Тот бой был, возможно, самым кровавым в российских ММА в 2019 году. Кроме того, Балаев ни разу не провалил взвешивание. Любой боец скажет, что тем, кому за 30, скидывать вес куда сложнее, чем тем, кому меньше 30. Марату же больше 40, однако он гонял по 15 килограммов и даже больше. Весогонку перед боем с Фроесом он в интервью BS News назвал адом. Тем не менее он вытерпел и уложился в лимит с 400-граммовым запасом.

Балаев после АСА 116 дал интервью — уставший, сидя в раздевалке. Этот тот случай, когда лучше смотреть видео (Youtube-канал «Вестник ММА»), чем читать. Но для тех, кому удобнее текстовый формат, мы приготовили расшифровку:

«Я хотел забрать пояс и объявить, что я завязал. Сейчас вот... 99,9, почти 100 процентов, что все. Потому что я обещал, что не являюсь мальчиком для биться, не собираюсь им быть. Из-за этого. Столько камер здесь. Много чести после такого проигранного боя.

Три года назад я тренировался по-другому, и здоровье было другое. Слишком много болячек, которые не позволяют включить мою дурь до конца. Я дурь перестал включать еще во время подготовки ко второму бою с Раисовым. Когда у меня спина полетела, все дела. Я уже не включался после этого. Тело отстает от моего духа. Не тянет.

Я собираюсь выкупить свой зал, в котором тренирую, создать там условия для пацанов, готовить их к боям. Пока это единственное, что у меня есть. Больше я ни на что не наработал, как говорится.

С Фроесом мы прекрасно общаемся полтора года. Он подходил ко мне с опущенной головой. Меня очень удивляет, я всегда на него смотрю и думаю... Блин, все-таки многие, кто занимаются этим делом, великие люди. Он подходит ко мне с опущенной головой и говорит: «Меня мотивировали твои бои, и мне будет очень тяжело настроиться на бой с тобой». А я ему сказал: «У тебя сейчас ребенок родится, это большая мотивация, а у меня куча проблем, нужно обеспечивать людей. Давай отобьемся, а потом отдохнем вместе». А то, что он не сделал вес, я вам скажу: он добрейший человек. Он приехал сюда на бой с Фродо (прозвище Магомедрасула Хасбулаева. — Прим. «СЭ»), сделал вес. И ему сообщают, что Фродо травмирован. Он не знал об этом. Прилетел сюда, сделал вес, а ему говорят: «Давай, лети обратно. Или, если хочешь, здесь оставайся — будешь с Маратом биться через два месяца». Он уехал. По новой акклиматизация, потом обратно. Он во второй раз приехал сюда, а на таможне его задержали, арестовали, не пускали. По его историям [в Instagram] можно было увидеть, что каждое утро, каждый вечер он бегал и гонял вес. И, насколько я знаю, он и сознание терял. Он мужественный человек, он красавчик.

Сейчас я выложу свою весогонку. Я ее не выкладывал, чтобы он не видел. Я из-за этого [из-за весогонки] и сдох. Так плохо мне, наверное, никогда не было. Одна из жеcточайших весогонок. Я прошел через этот ад.

Когда бой идет тяжело, ты начинаешь вспоминать тяжелые ситуации, которые случались с тобой в предыдущих боях. И сегодня я опять вспомнил бои, которые мне давались тяжело, но когда я доходил до конца. Я думал, что это невозможно, но проходил это. В этот раз я не вытянул. Не вытянул. Главное — желание. Желание дотащить [бой] до конца. Видимо, пора завязывать. Пора завязывать.

Сейчас отдохну, а потом буду ребят тренировать. Но молодежь такая, что мало кто хочет работать... Вот был бы у меня такой ученик как Фроес. Видите — выкладывается полностью, молодец.

В последний раз я полностью включался в 40 лет. В 41 еще какая-то мотивация была.. Умереть там [в клетке]. Тогда все это было смыслом моей жизни. Сейчас же я чувствую, что это не смысл моей жизни. Значит, нужно заканчивать. Александр Первый говорил: если чувствуете, что желания нет, вы можете пострадать физически, здоровье ваше может пострадать.

Нужно пахать день и ночи, засыпать с этим и с этим просыпаться. Для меня пример — Рокки Марчиано, который полностью отдавался боксу. Ты должен быть стабильным, как «Ламборгини». Или как Абдулрашид Садулаев в борьбе. А это [нынешняя форма Балаева] - это уже не то".