«На улице дрался, так что ММА — не проблема». Серебряный призер Олимпиады из Дагестана стал бойцом Bellator

Вскоре после подписания контракта Магомедхабиб Кадимагомедов дал интервью «СЭ».

28-летний Магомедхабиб Кадимагомедов родом из Цумадинского района Дагестана, но ввиду высокой конкуренции в сборной России решил выступать за Белоруссию — и добился на международной арене серьезного успеха: в 2020-м выиграл чемпионат Европы в весе до 79 кг, а в 2021-м взял серебро Олимпиады (до 74 кг). В Токио на пути к финалу победил суперзвезд — Кайла Дейка (11-0) и Франка Чамизо (9-7), а в схватке за золото уступил Заурбеку Сидакову (0-7).

Кадимагомедов в юности тренировался в том числе у Абдулманапа Нурмагомедова, а сейчас ходит в школу его имени, где стоит в парах в бойцами действительно высокого класса — например, с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. В марте Кадимагомедов прилетел в Лас-Вегас, начал тренироваться в залах Xtreme Couture и UFC Performace Institute и в итоге подписал контракт с Bellator — при помощи авторитетного ММА-менеджера Али Абдель-Азиза, который ведет почти всех топовых дагестанских бойцов. С Магомедхабибом мы созвонились спустя несколько часов после появления новости о его контракте с Bellator.

— Для начала хочу отметить, что это не значит, что я бросил борьбу и перешел в ММА, — сказал борец. — А то люди воспринимают эту информацию по-своему. Думают, что я все бросил и перешел, хотя у меня на носу Олимпийские игры.

Я много об этом [о переходе в ММА] думал, хотел попробовать. Несколько лет назад даже сказал Исламу [Махачеву]: «Так-то и так я хочу попробовать». Он мне ответил: «Пока не надо, поборись, сделай себе имя, и потом тебе легче будет подписаться в хорошую лигу».

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Я прилетел сюда договориться с Барроузом, для этого визу открыл. С Али [Абдель-Азизом] мы лично не были знакомы, заочно общались. И он предложил мне хороший вариант в Bellator, чему я рад. Я посоветовался с близкими, старшими — с Исламом, с Рустамом [Хабиловым] - и не стал упускать такую возможность, подписался.

С Барроузом вроде договорились о схватке — на июнь-июль. Так что сразу двух зайцев. Он будет готовиться к чемпионату мира. Я тоже туда же готовлюсь. И перед этим [чемпионатом мира] было бы хорошо провести с ним большой поединок. Много кто заинтересован в нем — и американская публика, и наша. Так как у нас есть какая-то история: [Кайл] Дейк выиграл его дважды, а я выиграл Дейка. Мы с Али обсуждали эту схватку. Есть такой канал UFC Fight Pass, и он хочет организовать турнир, где наша схватка [с Барроузом] стала бы главным событием.

— А что тогда по дебюту в Bellator?

— У меня нет срока, они не обязали меня выйти через пару месяцев и вообще в этом году. Они предложили мне контракт, я подписал его. Я подписал этот контракт еще и потому, что они заинтересованы, чтобы я поехал на Олимпиаду. Они спросили: «Ты собираешься на Олимпиаду?» Я: «Конечно, собираюсь. Есть у меня такая задача». Они рады, что боец их лиги будет выступать на Олимпиаде. Но люди восприняли эту новость по-своему: будто я бросил борьбу. Совсем немного осталось до Олимпиады.

У меня нет обязанности, чтобы я в какой-то конкретный срок подрался. У меня хороший, интересный контракт. Поэтому я и согласился. Мне эта лига давно нравилась, можно сказать.

— То есть дебют может и после чемпионата мира произойти, и после Олимпиады?

— Может быть, и после чемпионата мира. Мы же не знаем, как ситуация сложится. Сегодня я готовлюсь к чемпионату мира. У меня есть какие-то навыки в ММА, посмотрим.

— Насчет навыков: как у тебя с ударной техникой дела обстоят?

— Прежде всего, у меня есть навыки борцовские. Я считаю, что бои даже больше, чем на 50 процентов, проходят в клинче, в борьбе. Естественно, борьба в ММА многим отличается от вольной борьбы, есть свои моменты. Но если буду работать над контролем, думаю, быстро научусь. У нас же кровь горячая, мы можем на улице драться, мы там дрались, поэтому выйти за интересный контракт — проблем нет.

— У тебя бывали полноценные спарринги по ММА?

— Я не скажу, что выходил в клетку и бил кого-то, но я много спаррингов провел в тренировочном процессе — и провожу сейчас. Иногда бывает, что хочется пойти и зарубиться с кем-то, надеть шлем.

Не скажу, что тейкдауны легко даются, потому что я работаю не с новичками, когда иду в зал Нурмагомедовых, я работаю исключительно с хорошими ребятами. Где бы я ни был, я стараюсь только с ними работать, получать какие-то знания. Когда Ислам бывает в зале, всегда меня ждет в парах, Гаджи [Рабаданов], c Рустамом Хабиловым я много работал. У них выносливость отличается от борцовской.

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— Почему ты решил в полулегкий пойти? Ты был чемпионом Европы в категории до 79 килограммов.

— Я боролся на Европе, веся 77 килограммов. А когда боролся на квалификационных, весил 76. Я многих спрашивал, я не просто так принял это решение. Я недавно встретил Стерлинга, спросил, какой у него вес, когда он запускает себя после боев. Он сказал: «У меня 77 бывает». А он выступает в 61, то есть килограммов 16 гоняет. А когда в форме, весит 73. И много моих близких гоняет минимум 10 килограммов. Я не думаю, что гонять с 76-77 мне составит труда, я так тяжело вес не гонял, с правильной диетой это не будет так сложно, как многие думают.

— Видел твое фото с Шоном Стриклэндом. С кем еще из звезд пересекался в Лас-Вегасе?

— Много с кем. Я ветеранов в лицо не узнаю, мне говорят: «Это тот, это этот». Со Стриклэндом сделали такой легкий спарринг, пару раз я повалил его, и он подходит: «Подскажи мне это, подскажи то», не знал, что я вольник. Я повалил его пару раз, не отпустил, он подустал. И после подходит, спрашивает: «Как ты это сделал?»

— Расскажи про свой грэпплинг. Я помню, ты говорил, что Ислам делал тебе 10 болевых за 5 минут.

— Я просто не чувствовал, можно сказать, вот эти положения, позиции, потому что не изучал их. А сейчас какое-то понимание есть — как защищаться. Но лучше мне с грэпплерами в стойке [работать] - валить и отпускать, пока я не научусь бороться правильно. В каких-то позициях не задерживаться.

— Есть у тебя любимый прием — болевой или удушающий?

— У меня треугольник хорошо получается.

— Который ногами или руками?

— Ногами. У меня чуть большие ноги, из-за этого. Вес на ногах есть.

— На какой срок твой контракт с Bellator рассчитан?

— На три боя.

— Условия, я так понимаю, лучше по сравнению с обычными контрактами?

— О гонорарах говорить не буду, но условия отличные.