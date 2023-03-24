Марлон Вера — это молот. У него нокдаунов больше, чем у Стерлинга, Мераба, О'Мэлли, Сэндхэгена, вместе взятых

Касание смерти.

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио пройдет бой-пиршество для настоящих фанатов ММА. В главном событии вечера UFC Fight Night подерутся два стальных ударника — Кори Сэндхэген (15-4) и Марлон Вера (20-7-1).

Оба бойца всегда жестко работают и дают работать другим. Подбородок у них настолько прочный, что в 47 профессиональных боях ММА на двоих никто из этих ребят никогда не проигрывал нокаутами. Вера при этом не только не проигрывал нокаутами, он в принципе никогда не проигрывал досрочно — уже 20 поединков подряд в UFC с момента дебюта никто не может его финишировать. Дольше в промоушене держится в этом плане только Джон Джонс — 23 боя кряду.

Марлон Вера. Из личного архива фотографа Джозефа Бауэра

Однако эквадорец силен не только броней, но и оружием. Он оформил в UFC уже 12 нокдаунов — поразительный результат для бойца легчайшего веса. Чтобы вы понимали — всего на два нокдауна Веру опережают такие легендарные ударники из среднего и полутяжелого весов, как Андерсон Силва, Чак Лиддел и Шогун Руа.

Трудно увязать такую ударную силу со структурой тела Веры. Он не взрывной, не быстрый, не мускулистый, у него нет глухого нокаутирующего удара в руках, нет вот этого боксерского карающего щелчка. И тем не менее, когда Марлон попадает, соперники растягиваются на земле. Круза в прошлом бою он уронил три раза, Фонта в позапрошлом — тоже три, Эдгара вырубил фронт-киком, О'Мэлли сшиб одним лоукиком, а затем добил парочкой жесточайших локтей.

Кстати, кики и колени у эквадорца стреляют очень хлестко — Фонта он опрокинул даже сайдкиком. Да, все равно в его киках нет взрыва, как у Барбозы или Физиева, но есть точность и какая-то очень плотная кость. Вполне возможно, что со временем Вера даже перекроет рекорд Дональда Серроне по нокаутам ударами ногой в голову.

Коллекция нокдаунов эквадорца отличается широким разнообразием. Вот чем он ронял соперников в UFC:

Левый хук / первый нокдаун в бою с Крузом

Правый прямой / второй нокдаун в бою с Крузом

Левый хайкик / нокаут в бою с Крузом

Левый хук / первый нокдаун в бою с Фонтом

Левое колено навстречу / второй нокдаун в бою с Фонтом

Правый сайдкик / третий нокдаун в бою с Фонтом

Правый фронт-кик / нокаут в бою с Эдгаром

Левый джеб / нокдаун в бою с Фрэнки Саенсом (по сути, можно засчитать и как нокаут, после этого удара Саенс был в полуотключке)

Правое колено из клинча / нокдаун с Гвидо Каннетти

Левый хайкик / нокаут в бою с Брэдом Пиккеттом

Левый джеб / флеш-нокдаун в бою с Гуанджу Нингом

Левый прямой / второй нокдаун в бою с Гуанджу Нингом

Итого:

— 12 нокдаунов в UFC

— 6 нокдаунов панчами (из них 2 — левым джебом!)

— 4 нокдауна киками

— 2 нокдауна коленом

Вера нокаутирует фронт-киком Эдгара. MMAJunkie

У Веры нокдаунов в UFC больше, чем у Кори Сэндхэгена, Шона О'Мэлли, Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. То есть больше, чем у всей топ-5, вместе взятой, за исключением Петра Яна.

Вера нокаутировал левым джебом Фрэнки Саенса, человека, который победил Мераба Двалишвили и — по признаю Мераба — дал ему самый тяжелый бой в UFC.

Вера сломал ОДНИМ лоукиком Шона О'Мэлли, одного из самых быстрых и атлетичных ударников этого веса, доставившего массу проблем Петру Яну.

Забавно, что три боя кряду Кори Сэндхэген дерется с самыми тяжело бьющими бойцами этой весовой категории, бойцами, у которых на троих 27 нокдаунов в UFC! Проходил ли кто-то и когда-то в промоушене через подобный трехматчевый тест подбородка?