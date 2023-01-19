«Забит и сейчас пацанам в зале настроение портит». Мага Тигр: Умар vs Петр Ян, Магомедшарипов, поражение

Это один из лучших российских бойцов легчайшего веса.

Магомед «Тигр» Магомедов, в ACB прошедший два триллера с Петром Яном, не дрался два года, а в 2020-м подписался в Bellator , сразу став одним из фаворитов в гонке за титул. Начал с двух побед, но затем карьера в американском промоушене стала складывать не так, как ему хотелось — только один выигрыш и сразу два поражения. Поражения от, пожалуй, сильнейших бойцов дивизиона — Рауфеона Стотса единогласным решением судей и Патчи Микса удушением гильотиной. Удушение получилось брутальным — Магомедов не сдался и отключился. Это был полуфинал «Гран-при» (в финале Микс подерется как раз со Стотсом). В большом интервью «СЭ» Тигр рассказал, почему потерпел неудачу, поделился дальнейшими планами, а также поведал о форме Забита Магомедшарипова (они родственники) и оценил шансы Умара Нурмагомедова в потенциальном поединке с Петром Яном.

Умар Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Умар Нурмагомедов

— Начнем со свежей темы. Умар Нурмагомедов одержал красивую победу над Раони Барселосом. Сейчас уже пошли разговоры, что Умар — сильнейший боец легчайшего веса в UFC . Согласен с таким мнением?

— Да, я согласен. Умар — набирающий, молодой, голодный. В каждом бою он показывает себя все лучше и лучше. Последних соперников финишировал. Он же еще и не боролся, чисто в стойке дрался с Барселосом. Сильная сторона Умара — борьба, а он ее даже не подключил. Он очень разносторонний, угроза для любого в легчайшем весе.

— Ты с ним когда-нибудь тренировался?

— Да, я проводил с ним много спаррингов, на себе почувствовал. Умар быстро учится на ошибках. Если сделал что-то не так, то уже в следующем спарринге с ним не прокатывает то, что прокатывало до этого. Он размышляет, пересматривает действия. У нас с ним искры бывали! Я сам от Умара много чего нахватался. Как спарринги — так у нас война начинается, мы друг друга не щадим. Всегда растешь на таких спаррингах.

— А где спарринговали?

— В школе Абдулманапа Нурмагомедова. В моем весе там хорошие пацаны — Касум Касумов, Ренат Хавалов, Умар. У нас четверка была, мы менялись. После того как с ними постоишь — реально выползаешь из зала. Сильно набираешь.

— Какое впечатление произвела работа Умара в стойке? Работал по разным этажам, бил ногами — причем что левой, что правой. На мой взгляд, у него очень хорошо заходил хук, он несколько раз им плотно попал.

— Ну, он же во всех боях так делал. Умар — базовый таец, он же с тайского бокса начинал. Он во всех боях так работает ногами. На спаррингах — то же самое. У него очень хорошие удары ногами, бьет как тхэквондист. Тяжело за ним уследить. Он молодой, только набирает. Везде себя может показать.

— После боя он сказал, что у него нет нокаутирующего удара с рук, несмотря на то что он нокаутировал соперника. А что скажешь ты, учитывая опыт ваших спаррингов?

— На самом деле у него тяжелый удар. Но когда ты сам работаешь, ты не чувствуешь, есть ли у тебя этот удар или нет, даже когда попадаешь. Мы же работаем в крабах. У Умара тяжелый, чувствительный удар. Да и нокаут просто так не приходит, это случается, когда удар незаметный. В этом бою Умар показал коленкой и попал рукой, Барселос даже не видел, откуда ему прилетело. Удар есть у всех, вопрос в том, кто как попадает.

— Видел несколько опросов — да и сам запустил такой же: «Что было бы, если бы встретились Петр Ян и Умар Нурмагомедов». Кто бы победил?

— Размышлять можно по-разному. Тяжело сказать. У Пети тоже хороший бокс, но Умар, думаю, разнообразнее. У него борьба на высоком уровне. Но сейчас неправильно говорить, кто бы победил. Думаю, просто получился бы хороший бой. Но считаю Умара разнообразным бойцом, он как минимум неудобный соперник для Пети. Умар и борется, и бьет. С ним будет тяжело драться любому сопернику.

— Бой с Барселосом показал, что Умар в стойке не хуже Яна?

— Я же говорю, Умар умеет бить и ногами, и руками, и борется. А у Пети весь акцент на тяжелые удары руками. Трудно сказать, что у Умара руки лучше, чем у Пети, но в связках Умар, думаю, получше. Он соединяет удары ногами и борьбу. Не хотелось бы, чтобы соотечественники встречались. В таких случаях фанатская база резко делится, начинаются всякие споры, поднимают всякие темы... Им же есть с кем драться, в UFC столько бойцов! А так поединок между ними был бы интересным.

Саид Нурмагомедов

— Резонанс в России сто процентов был бы мощный. Что касается UFC — в этом же весе есть еще один боец из России, из Дагестана. Саид Нурмагомедов, которого ты прекрасно знаешь, он же тоже из Dagestan Fighter . Что скажешь о его перспективах?

— Могу сказать то же самое — он очень неудобный для любого бойца. Я дрался с ним по любителям — неудобный соперник. По последним боям, думаю, он не пашет так, как должен пахать, и то в двух последних поединках досрочно победил достаточно крепких пацанов. Когда бой назначают — он готовится, а если пахать будет, то у него есть все перспективы. Такой же неудобный, так же бьет ногами, червяк такой. Любому в топ-10 даст тяжелый бой, легкой прогулки не будет.

— А что же он не пашет?

— Ну, Саид такой... Мы с ним разговаривали, последний бой у него тяжело пошел. Видимо, он плохо восстановился после весогонки. Но, думаю, он извлечет из этого урок и сделает работу над ошибками. Думаю, Саид сейчас нормально запашет, потому что дальше — только тяжелые соперники. Он тренируется должным образом, но, сколько я его помню, он — не любитель пахать. Но очень талантливый. Ну, я многих ребят из Дагестана знаю, кто в топе, хорошие пацаны, у некоторых, бывает, все получается. Им это как будто не нужно.

Магомед Магомедов. Фото Global Look Press

Забит Магомедшарипов

— Сможешь вспомнить бойца, который почти не тренировался, но выходил и давал результат?

— Забит сейчас сколько не тренировался (имеется в виду полноценная подготовка к бою. - Прим. «СЭ» )? Думаю, если сейчас выйдет, любого побьет. Даже сейчас, когда приходит в зал, борется, что-то делает, любому хорошему пацану жару даст, хотя не делает на чем-то акцент. Он просто приходит для себя, но любому настроение испортит.

— А он часто сейчас тренируется?

— Он стабильно ходит в зал. Спорт тяжело из себя вытащить. Столько лет отдал, тело требует нагрузок.

— А спарринги он проводит или ему это уже не надо?

— Ну, спарринги он не проводит, но борется, физическую форму поддерживает.

— В декабре, кстати, пошли заголовки «Забит намекнул на возвращение в октагон». Это было после его поста про контракт. Он намекнул или там никакого намека на самом деле не было и никакой речи о возвращении нет?

— Если Забит будет возвращаться — прямо скажет, он издалека не заходит. Скажет как есть. Хотелось бы, конечно [чтобы Забит вернулся], у него есть незавершенное дело. Мы всей командой думали, что он заберет пояс, он был в одном шаге.

Для него, думаю, Волкановски — самый удобный соперник был в плане стиля. Когда выступали по любителям, Забит всегда очень хорошо дрался с низкими соперниками. Он очень чувствительный. Стилистически Волкановски очень удобен для Забита. Он лет 10 с такими низкорослыми был, с боксерами-международниками очень хорошо работал за счет своих конечностей.

— Не бывает такого, что смотрите вместе бой, а Забит говорит: «Да я бы этого Волкановски тут перевел или шоутайм-кик сделал»?

— Нет, Забит даже по любителям так никогда не забегал вперед, не говорил такого. Он не любитель говорить, что он что-то может сделать, это не в его стиле. Думаю, у него даже мысли такие в голове не проходят. Это же бой — когда выходишь в клетку, все совсем по-другому.

— Кстати, не пытался отговорить его от завершения карьеры?

— Сказать, что не пытался — неправда. Конечно, я хотел, чтобы Забит забрал пояс, вся команда этого хотела. Но мы поддерживаем любое его решение. Если он решил — я его только поддержу.

Магомед Магомедов и Забит Магомедшарипов. Фото Соцсети

— Когда ты понял, что Забит, похоже, уже не будет драться?

— Я до конца надеялся, что он вернется, потому что мы два раза готовились под этого Яира Родригеса. С ним в этом плане тоже в игру сыграли, предлагали же четыре-пять раз, а официально назначали [бой] три или четыре раза. Родригес в последний раз даже не готовился, к нам доходила информация из источников. А в конце просто снялся. Наш труд в итоге... Мы сборы проводили в горах, на море, два-три месяца готовились, а за 10 дней до вылета человек снимается — и так два раза. Уже все прошли, на весогонке, осталось просто вес согнать. Насколько я знаю, Забиту должны были дать бой за титул, если Родригес снимется во второй раз. Он снялся, а Забиту, походу, самому надоело, любовь к этому спорту пропала.

— Правильно понимаю, что навыки Забита не снизились, судя по тренировкам? Он не дрался с ноября 2019 года, по идее что-то да должно было пропасть.

— Думаю, он, наоборот, окреп.

— Окреп?

— Конечно. Ему это, наверное, наоборот, на пользу пошло. Порох в пороховницах еще есть, стопудово.

— То есть ты еще веришь, что он может вернуться?

— Как сказать? Не знаю, трудно ответить. Если вернется — только поддержим. Если не вернется — тоже поддержим, будем рядом. За любой кипиш, кроме голодовки!

— А где он сейчас живет, в Махачкале или в горах? Чем занимается?

— Живет сейчас в Махачкале. У него же дети, он детьми занимается. Свои дела тоже есть.

— Имеешь в виду бизнес?

— Да, что-то есть. Надо же как-то двигаться. Нельзя просто взять и стоять на месте.

Магомед Магомедов. Фото Соцсети Фото Соцсети

Патчи Микс

— Про твой поединок с Миксом — почему все так неудачно сложилось?

— Многие говорят, рассуждают: «Чего ты с грэпплером бороться полез, шею отдал?» У меня был план, чтобы он потратил силы в первых раундах, а я с середины второго раунда начал бы давить. Я заметил, что он, когда дрался с Арчулетой, подустал после завязок. И попался. Хотя, честно сказать, в первом раунде он мою шею намного сильнее поймал, а во втором раунде я повел себя чересчур уверенно. Когда он взял шею, я не душился. Мог ногу вытащить. Просто был уверен, что он не задушит. Похоже, худыми руками сонную артерию мне задавил, и я вырубился. А так... Просто плохой день на работе. Ошибся сильно.

— Какие мысли были после этого поединка?

— Какие могут быть мысли? Я хотел выиграть бой и подраться за миллион долларов. Похоже, не суждено было, но я смотрю на это нормально. Надо делать работу над ошибками и возвращаться. Как раз после Рамадана. Рамадан начнется в марте, к лету я вернусь к делу. Если он станет чемпионом, то постараюсь дойти до пояса и взять реванш. Не могу сказать, что он меня чем-то удивил, просто я попался на ошибке.

— Ты пересматривал этот поединок?

— Да, один раз. Говорят, он в ударке что-то сделал — ничего такого не было. Просто у меня не было в планах рубиться с ним в первом раунде. Я думал дать ему поработать, чтобы он потратил силы. У нас же был пятираундовый бой. Может, надо было начинать работать раньше, постараться сделать по-другому. Ну, что получилось, то получилось. Каждый бой выиграть не получится. Попался. Буду делать работу над ошибками и возвращаться к делу.

— Каково это — пересматривать бои со своим участием, в которых есть такой финиш? Или на финише ты отключил и не стал смотреть?

— Ничего такого в этом нет. Бойцы, выходя в октагон, понимают, что может произойти все что угодно. Ломаться от этого или плохо думать — нет. Конечно, переживал, было неприятно, что так проиграл. Когда получился неудачный бой со Стотсом и я проиграл решением, я думал: «Лучше бы мне свет потушили, чем так проигрывать». Уснул и проиграл досрочно — это реальное поражение. Просто будет хорошая встряска для меня. В подготовке тоже были свои моменты. Я хотел готовиться к своим боям дома, но так получилось, что пришлось поехать в Америку — надо было решить визовые моменты. И маленькие травмы были, и инфекция, которая гуляет, — тоже подцепил. Но это не оправдание. Я просто попался. Еще не открылся, только начал разгоняться — и проиграл. Нормально, вернемся.

— Ты же не у Марка Генри в этот раз готовился, а у Генри Хуфта?

— Да, я попал в Майами, потому что Имам Хизриев и Мухаммад Эминов поехали туда. Все спарринг-партнеры отправились туда, я с ними. А так в Америке я большую часть времени готовился у Генри. Там в этот раз пар особо не было, если бы были спарринг-партнеры, то готовился бы у него снова. А так — поехал в Майами, получил новый опыт.

Имам Хизриев, Генри Хуфт и Магомед Магомедов. Фото Соцсети

— Кто выиграет «Гран-при» — Стотс или Микс?

— Стотс — умный, думаю, он не ошибется так, как я, будет избегать борьбы, наверное. Ну, если Микс поймает его, то может сделать [удушающий], он спину хорошо набирает. В чем еще я ошибся с Миксом: думал, что он будет заходить за спину, потому что он всегда старается делать работу со спины. Шею отдавал — это тоже маленькая ошибка была, я ждал, что он будет забирать спину. Шансы в бою Стотса и Микса — 50 на 50.

— Нет такого чувства, что пик твоей формы остался позади?