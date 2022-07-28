«Отказы, травмы, в UFC обещали одно, а делали другое». Почему Забит завершил карьеру

Магомедшарипов впервые рассказал, почему завязал с ММА.

Забит Магомедшарипов, 31 год, полулегкий вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.

Забит Магомедшарипов не выходил в клетку с ноября 2019 года, а этим летом объявил о том, о чем фанаты ММА уже давно догадывались: о завершении бойцовской карьеры. Так потухла одна из ярчайших звезд российских ММА. Вчера же в Дагестане прошел семинар «Трудности в спорте — на пути к большим победам», где Забит, а также его друг, боец Bellator Магомед Магомедов ответили на вопросы журналистов и болельщиков.

Вопрос: — Кто сейчас Забит? Он больше спортсмен или бизнесмен?

Забит: — Я просто пока живу, отдыхаю от всего. 30 лет в спорте, очень много сборов прошел, весогонок, столько травм. Пока вот год-два я отдыхаю от всего: людей, журналистов. Больше всего от журналистов.

Вопрос: — Как команда отреагировала на ваш уход?

Забит: — По-разному. Кто-то поддержал, кто-то был против. Я решил для себя. Тренеры поддержали, а были люди, которые говорили...

Вопрос: — Забит, будешь ли ты в углу Магомеда Магомедова и своего братишки? Будешь ли ты их секундировать, присутствовать на этих турнирах?

Забит: — Честно скажу, что мне легче самому драться. Больше переживаешь, нервничаешь, когда они дерутся. Для меня это очень тяжело. Мне кажется, что на пару боев я отойду от этого. Ну — именно в углу находиться. А так, тренироваться, помогать — всегда рядом.

Магомедов: — Сидеть [рядом] он уже начал.

Вопрос: — Магомед, как ты лично воспринял уход Забита? Уговаривал ли его остаться в спорте? Ты наверняка раньше всех про это узнал.

Магомедов: — Нормально отреагировал. Любое решение поддерживаю. Если желания нет такого, как раньше, то, я думаю, это правильное решение. Бывает, когда человек устает, когда долго не дерешься, тяжело вернуться. Я его во всем полностью поддерживаю. Нормально воспринял. Все когда-то завершат карьеру, год-два — и я тоже оставлю это. Всех это ждет.

Вопрос: — Забит, возможно ли такое, что мы увидим тебя в тренерской деятельности? Возможно, в родимой «Пять Сторон Света»?

Забит: — Все возможно, почему нет? Мне интересно с детьми работать. Не со взрослыми, а именно детей тренировать, общаться. Интересно самому. Год-два отдохну от всего и, может, начну, посмотрим.

Вопрос: — Допускаешь, что вообще в спорт вернешься?

Забит: — Пока не могу сказать.

Вопрос: — Все мы знаем про твой успех в UFC. Ты шел без поражений. Почти дошел до титула. Не обидно, что ты был так близок к заветному золоту, но тебе пришлось закончить карьеру? Мы понимаем, в жизни есть важные приоритеты, важнее спорта, но тем не менее ты посвятил этому всю жизнь.

Забит: — Почти три года я не выступаю, были проблемы. Не сказать, чтобы я так жалею, но обидно. Желание бывает [выйти в клетку], когда видишь, как тренируются и выступают [одноклубники]. Чего хотел, того я добился. Не жалею, что не выиграл пояс.

Забит Магомедшарипов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вопрос: — Хотел бы узнать ваше мнение о словах Яира Родригеса про ваше решение завершить карьеру: «Жаль, что теперь мы больше никогда не сможем подраться. Между нами много чего было сказанного, но у меня нет никаких плохих чувств к этому парню. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он здоров и у него все хорошо. Просто жаль, что нам так и не удалось уладить то, что у нас было».

Забит: — Мне кажется, он рад, что я ушел. Два года хотели наш бой сделать, в пятый раз он отказался от боя, а с другими ему предлагают, и он всегда соглашается, с любым бойцом. Всегда соглашается, и ни разу не было, чтобы он слился. Именно со мной он почему-то подряд в пятый раз... не получилось, не знаю.

Вопрос: — Забит, из-за чего ты закончил карьеру?

Забит: — В первую очередь — из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился.

Вопрос: — Салам алейкум. Магомед Магомедов, когда ты вес гоняешь, у тебя бывают мысли, что ты хочешь закончить карьеру?

Магомедов: — Это у всех бывает. Мысли бывают, как бы побыстрее покушать. Когда уже взвесился, все эти мысли пропадают, о завершении...

Забит: — Он самый тяжелый человек, когда вес гоняет, рядом невозможно находиться.

Магомедов: — Не скажи. Раньше бывало, сейчас уже нормально. Тяжело бывает, думаешь, зачем это надо. Когда уже взвесился, подрался, думаешь: нормально, окупилось все. Легко ничего не бывает.

Забит: — Перед каждой велогонкой он говорит, что больше не будет драться. Было же такое, Тигр?

Магомедов: — Было, раньше было.

Вопрос: — Какой самый тяжелый момент в вашей спортивной карьере?

Забит: — Всегда бывают тяжелые моменты: весогонка, тренировки, травмы, на это не надо смотреть, нужно идти дальше. Какие бы тяжелые моменты ни были, надо терпение иметь и тренироваться.

Вопрос: — Чем отличаются тренировки в Америке и в Дагестане?

Забит: — Таких [больших] отличий я не вижу, а так здесь и там есть какие-то плюсы. Там тебя никто не отвлекает. Приехал на сборы, никто тебя не отвлекает, никто не звонит, когда какие-то проблемы. Просто тренируешься и готовишься под соперника. Там больше такая индивидуальная работа под соперника, а тут общая. Вас сколько тут? Человек 100? А там один тренер и два-три ученика, и каждый под соперника [готовится]. У нас тоже хорошие тренеры, тренировки, но так особой разницы нет. Главное — желание, не пропускать тренировки и все.

Вопрос: — Какая ваша коронка?

Забит: — Коронка? Удар через сетку.

Вопрос: — Переломный момент в вашей карьере в UFC?

Забит: — Не сказал бы, что переломный... Когда последние три-четыре года были отказы от боев, не получалось подраться. Я выезжал на сборы три-четыре раза подряд. Когда ты уже в форме, прошел весь этот путь, осталось две-три недели, а соперник отказывается — это очень тяжело психологически. Потом приезжаешь домой, обратно летишь. Уже чуть настрой сбивается.

Забит Магомедшарипов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Вопрос: — Почему выбрали именно этот вид спорта?

Забит: — Я по любителям очень много выступал, выиграл чемпионат Европы по ушу саньда, в Кубке мира участвовал, уже надо было выбрать какой-то профессиональный вид спорта, и тут был пик... мои друзья уже дрались, два-три боя делали. Раньше меня Тигр начал драться. И как-то в зал попал к ним, начал крутить их. Думаю: «Если у них получается, почему у меня не получится?» Вот так и пришел.

Магомедов: — Не, раньше не крутил ты мне.

Вопрос: — Когда вы были маленьким, кто был вашим любимым спортсменом?

Забит: — Следил я за ударными видами спорта. К-1. Копировал их, следил, что-то для себя брал. Тогда Бадр Хари был, наши бойцы были, с кем я тренировался, — Бозик Атаев и Муслим Салихов. Старшие ребята, с кого я пример брал.

Вопрос: — Прогноз как профессионала на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры — кто победит и почему?

Забит: — Думаю, Ислам победит. У него для этого все есть. Я с ним боролся, он очень физически мощный, грэпплинг у него на другом уровне, ударка намного лучше, чем у Чарльза.

Вопрос: — Какие чувства испытывает спортсмен, когда бой закончился и он ждет решения судей?

Забит: — У всех разные эмоции. У меня спокойные эмоции. Особо так... радуюсь [победе] минут 10 максимум, потом все проходит, как обычно.

Вопрос: — Кто вас научил такому таланту?

Забит: — Талант — это не самое главное. Бывает, что человек талантливый, но если он не тренируется, спит, пропускает тренировки, у него в жизни ничего не получится. Если в жизни у человека есть талант и он любит труд, не сачкует, тренируется хорошо, у него намного лучше получится. На одном таланте далеко не пройдешь.