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Сегодня, 03:35

Умар Нурмагомедов вырубил жесткого соперника уже в 1-м раунде! Хабиб в углу не понадобился

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Умар Нурмагомедов после победы над Раони Барселосом.
Фото Скриншот трансляции турнира UFC Fight Night 217
Младший брат Хабиба сделал серьезное заявление.

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддина Имавова свели с Шоном Стриклендом. А открыл главный кард поединок Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса. Двоюродный брат Хабиба стал первым, кто протестировал на себе отстранение Орла от ММА.

Без брата угол Умара в этом поединке выглядел непривычно: помимо Хавьера Мендеса, секундантами были менеджер Али Абдель-Азиз и боец Касум Касумов. Для российского бойца, который подошел к поединку на 11-й строчке в легчайшем дивизионе, этот бой стал четвертым в UFC. Ранее он без проблем прошел Сергея Морозова, Брайана Келлехера и Нейта Мэнесса — до решения дожил только последний.

Умар Нурмагомедов. Фото Соцсети
Умар Нурмагомедов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Раони Барселос шел глубоким андердогом в этом бою — коэффициент на его победу доходил до 8,0. И это на Барселоса, который выступает в UFC почти пять лет, идет в промоушене с рекордом 6-2 и уже побеждал одного Нурмагомедова! Правда, не родственника Умара, а Саида, но однофамилец легендарного семейства сейчас тоже по праву находится в топ-15.

В первом раунде Умар не спешил форсировать события, а первый значимый удар нанес Барселос, который хлестко и точно попал Нурмагомедову с правой. Умар удивил тем, что не переводил соперника, а работал с ним в стойке, и иногда ему тоже удавалось пробить защиту Барселоса. А за 30 секунд до перерыва Нурмагомедов пробил мидл-кик по печени, после чего точно зарядил хук с левой в челюсть — это глухой нокаут!

Крайне неожиданный результат — до финиша поединок выглядел близким, но Молодой Орел (это официально новое прозвище Умара, начиная с боя против Барселоса) быстро снял все вопросы и объяснил, почему считался настолько гигантским фаворитом.

«Я не видел, что он отрубился. Я извинился перед ним за добивания. Это мой первый нокаут в жизни. Безумие. Я не знаю, как это случилось», — заявил Умар в интервью Полу Фелдеру и обратился к бойцам из своего дивизиона. Нурмагомедов планирует вернуться уже к марту: «Почему мой дивизион ничего не говорит? Я хочу биться хоть с кем-нибудь. Никто не говорит: «Я здесь, и готов с тобой драться». Где вы, парни? Я тут, в клетке. 4 марта буду готов».

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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