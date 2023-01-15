Умар Нурмагомедов вырубил жесткого соперника уже в 1-м раунде! Хабиб в углу не понадобился

Младший брат Хабиба сделал серьезное заявление.

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддина Имавова свели с Шоном Стриклендом. А открыл главный кард поединок Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса. Двоюродный брат Хабиба стал первым, кто протестировал на себе отстранение Орла от ММА.

Без брата угол Умара в этом поединке выглядел непривычно: помимо Хавьера Мендеса, секундантами были менеджер Али Абдель-Азиз и боец Касум Касумов. Для российского бойца, который подошел к поединку на 11-й строчке в легчайшем дивизионе, этот бой стал четвертым в UFC. Ранее он без проблем прошел Сергея Морозова, Брайана Келлехера и Нейта Мэнесса — до решения дожил только последний.

Умар Нурмагомедов. Фото Соцсети Фото Соцсети