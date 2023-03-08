«Неинтересный бой? Тогда закрой глаза и сваливай от телевизора!» Магомед Исмаилов после победы над Штырковым в боксе

Беседа с Магой Исмой после вечера бокса RCC .

7 марта в Екатеринбурге прошел турнир по боксу RCC Boxing, организованный Русской медной компанией (РМК). В главном событии вечера Магомед Исмаилов решением большинства одолел Ивана Штыркова, которого он в 2020 году победил в поединке по правилам ММА (тоже решением судей, но единогласным).

Сразу после боя Исмаилов пообщался с журналистами.

- В каком виде спорта теперь нам ждать ваш следующий бой с Ваней?

— Блин, честно сказать, Ваня — мужчина. Согласитесь? Что бы ни написали, мол, они два друга, неинтересно смотреть. Неинтересно смотреть? Тогда закрой глаза и сваливай от телевизора! Как неинтересно смотреть? Что, если мы уважаем друг друга? Что, если мы уважаем друг друга после боя? Или всем надо замес и оскорбления? «Ой, они не оскорбляют друг друга, неинтересно!» А когда оскорбляют друг друга — «Что за неуважение! Это не спорт!». Определитесь уже! Вам спорт нужен или оскорбления?! Вот спорт — когда заходят два уважающих друг друга спортсмена, с уважением бьют друг друга хорошими размахайками, вот с такими баночками, приглашают друг друга [биться] и рубятся. Вот это спорт.

- Насколько довольны своим выступлением?

- Ваня — очень жесткий оппонент. Вы видели, как он бьет? Даже если промахивается, то воздух мозг сотрясает. Он очень сильно бьет, у нас были 10-унцевые перчатки. Я принял этот бой. Было зрелищно и без остановок. Все время работали, все время били друг друга на протяжении шести раундов. Вот вам высокий темп.

Из боксерских матчей это был мой самый сложный бой. Ваня — самый мощный, духовитый и выносливый. Еще как хватает у него кислорода.

- Когда получили рассечение?

- Зарубиться хотел я, а мы с Ваней, как правило, голову вниз опускаем. Чуть-чуть головами стукнулись. Если бы лоб в лоб, то нормально было бы. Там тонкая кожа возле глаза, сечется быстро.

- Можете описать самый сильный удар, пропущенный от Ивана?

- Все удары были тяжелые. В первом раунде ты не понимаешь, как голова будет держать пропущенные, а когда понимаешь — исходишь из его рабочего состояния и понимаешь, какой будет следующий удар, и из этого можно рисковать. Он тяжело бьет.

- В каком раунде поняли, что устали?

- Все время уставал. Я дышал и работал. Не имеет значения, как я дышу, а имеет значение, как я работаю, правильно? Бывают спортсмены, которые задыхаются в первых раундах, но работают все 10, а бывают те, кто носиком дышит, но уже к четвертому раунду не может работать.

Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. RCC Boxing

- Как бы сравнили этот бой с поединком против Оланреваджу Дуродолы?

- С Дуродолой это небо и земля, Ваня был на голову выше. Там я просто был напуган в один момент. Очень сильное волнение, когда ты понимаешь, что это экс?чемпион мира, нереальный спортсмен, начинаешь представлять, что стоишь у канатов и тебя вот так вот лупят. А когда я вышел, то понял, что нет того уровня, на котором я его видел. Может быть, он возрастной спортсмен.

Он еще на ногах тяжело ходит, мне Костя Цзю перед боем сказал: «Обязательно обрати внимание на его ноги и двигайся». Я сконцентрировал внимание на его ногах. Когда мы начали, я понял, что он не двигается. Он не может делать быстрые передвижения.

- Возможен ли бой против Йоэля Ромеро в АСА?

- Не знаю. Я сейчас радуюсь вот этой победе. Не думаю о Ромеро. Меня сейчас дома ждет дочь, которая провожала меня со слезами, моя супруга, мама, папа. Мамуля, моя королева, я тебя очень сильно люблю! Ты самое драгоценное, что есть в моей жизни! Папа, сильнее, чем ты, еще никто меня не бил! Ты был прав! Мои сестренки... Кстати, они тоже били меня все детство! (Улыбается.) У меня есть две старшие сестры. Люблю всех моих друзей и родственников! Спасибо, что вы у меня есть!

- Скоро 8 Марта...

- Я к маме еду! (Улыбается.) В первую очередь я слезаю с самолета и бегу к маме! Честно, есть праздники, с которыми я не поздравляю, — например, 8 Марта, Новый год, день рождения. Честно, я не праздную эти праздники. Мама — это единственная женщина, которую я поздравляю и с днем рождения, и с 8 Марта, и неважно, с каким праздником, — тут главное, чтобы она не обижалась! (Улыбается.) В остальном я не праздную, не поздравляю особо и не принимаю поздравления в свой день рождения. Независимо от того, какой праздник, я желаю вам каждый день быть счастливыми! Чтобы каждый день вас радовал, как праздничный!

- Какие шансы на второй бой против Александра Шлеменко в 2023 году? Насколько вам это интересно?

- Шлеменко — мужчина, зверь, как может быть с ним неинтересно? Все интересно, у нас был хороший, близкий, конкурентный бой, почему нет? Сейчас об этом ничего не могу сказать. Сейчас я просто радуюсь.

Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Фото RCC Boxing Фото RCC Boxing

- Появилась информация, что RCC хочет организовать вам реванш против Анатолия Токова.

- RCC — стратеги, технари... Даже не знаю, как сказать. Я сказал: «Вряд ли ты меня чем-то сможешь заинтересовать», и потом Николай Клименко посмеялся надо мной и сказал про Токова. Чтобы вы понимали, я два года не спал, проиграв ему, думая о реванше. Не мог два года пересмотреть тот бой, не мог слышать фамилию Токов. Меня это взбудоражило, но потом я смирился. Все, живем дальше. А Токову желаю счастья в семье. И теперь Клименко говорит: «А Токов?» Естественно, я чуть-чуть поплыл. Токов... Я люблю реванши после боев, в которых я проиграл. В которых выиграл, не люблю реванши. (Улыбается.) Да, нагловато звучит, но как есть. Да, возможен с Токовым [реванш].

- Гонорар будет иметь значение?

- Космос, стратосфера... Кстати, 1-1 у нас [со Штырковым]. Исторически Ахиллес победил Гектора, а сегодня Гектор немного затащил, зарубил, забрал жизнь. (Улыбается.) По очкам выиграл Гектор. 1-1. Мы с Ваней оба победители. Пожалуйста, очень прошу, не делите на проигравшего и победителя! В таких противостояниях два победителя: Ваня победил и я тоже! В моем рекорде нет имени Ивана Штыркова как проигравшего. Плевать мне, мы оба победители. Ваня, я бил твою голову, а ты — мою. Будь счастлив и твоя семья тоже!

- Бой с Владимиром Минеевым по боксу — как вам такой вариант?

- Мне без разницы.

- А по кикбоксингу?

- Нет, по кикбоксингу не дерусь. Кикбоксингом можно на улице зарубиться раз на раз. С Минеевым можем подраться по боксу или ММА.

- А вам принципиально?

- Нет. Сделают — окей. Люблю забирать реванши.

- Бой против кого станет больше принципиальным: против Токова или Минеева?

- Оба принципиальные. Обоим желаю счастья! Они и их семья — будьте счастливы! И все, кто смотрит, тоже будьте счастливы! Всегда улыбайтесь. Пока вы не верите в наши с Ваней возможности, вы и в свои не будете верить!