«Очень много обещаний, рукопожатий». «Ахмат» запретил своему чемпиону переходить в американскую лигу

Промоушен PFL объявил об участии Абдул-Азиза Абдулвахабова в своем сезоне, но этого, похоже, не случится.

34-летний Абдул-Азиз Абдулвахабов — чемпион АСА (лига «Ахмат», ранее — АСВ) в легком весе. В АСВ он дебютировал еще в 2014 году. 19 побед, лишь два поражения, один из лучших легковесов России, всегда выделялся исключительной выносливостью. Не дрался с ноября 2021 года. Несколько дней назад в Twitter PFL появился анонс сезона-2023, где значилось участие Абдулвахабова — его бой запланирован на 14 апреля, соперник — египтянин Ахмед Амир.

Сезон PFL — это несколько турниров в разных весовых категориях. Турниры выглядят так: сначала — регулярный сезон (групповой этап), затем — плей-офф. Победитель сезона получает миллион долларов. В АСА в этом году будет проводиться «Гран-при» легковесов, где приз равнозначный — миллион. При этом боев надо провести не пять, а три (соответственно, и весогонок меньше, и промежуток между боями — тоже).

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Судя по анонсу, Абдулвахабов выбрал PFL. Однако вице-президент АСА Асланбек Бадаев уверяет: Абдул-Азиз продолжит выступать в АСА, переход в PFL заблокирован руководством АСА и клуба «Ахмат».

Вот его подробный комментарий по данному делу:

«Года полтора назад Абдул-Азиз попросил отпустить его в лигу PFL. В «Гран-при». И тогда, в принципе, руководство было не против. Скажем так: этот момент был нежелателен, не было такого, что мы были в восторге, или «мы тебя благословим на этот уход». Если ты так хочешь — давай, мы не против, иди, но не проси от нас какого-то благословения. Нам не хотелось бы чемпиона отпускать, но если хочешь — давай. Абдул-Азиз постарался [перейти в PFL]. С визой не получилось, этот процесс [перехода в PFL] затянулся. Время шло, мы ему задавали вопрос «Какой у тебя статус? Ты уходишь или остаешься?» Была определенная неопределенность. Все дошло до 2023 года, и вот в феврале мы решили расставить все точки над «i» и связались с Абдул-Азизом, он был в Таиланде.

«Абдул-Азиз, нужно определиться, ты в лиге или нет?» «Я в лиге». «Титульный бой, защита — или нет?» «Кто соперник?» «Коков». «Хорошо. Есть определенная травма. Дайте мне неделю, чтобы понять. У Кокова много борьбы должно быть, и я должен быть уверен, что я буду в состоянии быть конкурентным».

Проходит неделя, Абдул-Азиз говорит: «Травма, к сожалению, мне не даст этот бой провести, потому что я не могу бороться. Все еще не могу бороться, а бой довольно-таки близко. А так — в целом — состояние неплохое».

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Мы ему говорим: «Хорошо, Абдул-Азиз, ты не защищаешь пояс с ноября прошлого года (с ноября 2021 года. — Прим. «СЭ»). То есть уже второй год пошел. Но, по большому счету, мы и не предлагали тебе варианты. Мы ждали Сарнавского и так далее. Если бы мы тебе давали [бои], а ты отклонял, — это было бы одно. Но учитывая, что ты в первый раз отклонил бой, а до этого по нашей вине, по большому счету, ты простаивал из-за нашей неопределенности — пока шел «Гран-при», не было претендентов, Сарнавский не в лиге — мы сделаем так: сейчас проведем бой за временный пояс между Коковым и Хакраном Диасом, а победитель подерется с тобой». Он ответил: «Меня это устраивает. Я приму любое ваше решение, потому что понимаю и чувствую, что в определенной степени задерживаю дивизион. Как вы решите — так и будет. Хотите — лишите меня [титула]». «Нет, лишать мы тебя не будем, потому что это несправедливо. Но временный пояс введем». На этом мы разошлись.

И вот буквально на днях мне скинули, что PFL выставила это у себя [что Абдулвахабов примет участие в «Гран-при PFL» ]. Я связался Абдул-Азизом, я связался с Ризваном (Магомедовым, менеджером Абдулвахабова. — Прим. «СЭ»). Они сказали, что общение [с PFL] есть, договоренность есть, желание есть. Было так. «Я хочу идти, я готов идти. Но мне нужно сделать рабочую визу — раз, а после того как я ее сделаю, мне нужно пообщаться с руководством [ACA]. Полтора года они меня отпускали. Я думаю, и сейчас отпустят. Но это в любом случае нужно, скажем так, обговаривать».

Пока Абдул-Азиз занимался визой — он был в Эмиратах, в PFL решили закинуть пост и анонсировали его поединок. Я у Абдул-Азиза спросил: «Ты подпись ставил?» Он ответил: «Я не ставил подпись». Может быть, за него менеджер поставил подпись. Может быть такое? Может быть. Может, он скопировал подпись и поставил. Если он [менеджер] поставил подпись, это очень плохо. Но для нас это ничего не меняет. Потому что сам боец не ставил.

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Если менеджер поставил подпись, то будет определенное общение с PFL. Если они какое-то недовольство выразят — мол, почему, вот контрактные обязательства... Мы-то сами стараемся соблюдать контрактные обязательства, пытаемся правильно действовать с правовой точки зрения. И будет диалог. Во-первых, мы зададим вопрос Ризвану — менеджеру Абдул-Азиза: «Ризван, как было? Была подпись или ее не было?» Если он скажет, что была, будем смотреть, как это выглядит с юридической точки зрения. Естественно, будем общаться с Абдул-Азизом и PFL.

Но это ничего не изменит, потому что руководство [ACA] в итоге не готово отпустить. Полтора года назад было добро определенное — нежелательное — но сейчас руководство лиги и руководство клуба ["Ахмат"] единодушно сказали: «Нет, мы не хотим отпускать».

Скажу свою точку зрения. С одной стороны, кажется: почему бы не дать парню побиться на стороне, до завершения карьеры дать почувствовать новые эмоции. Я считаю, это было бы оправданно лет пять назад. Когда Абдул-Азиз еще был на пике, когда он был максимально конкурентен. Сейчас, во-первых, очевидно, что Абдул-Азиз прошел свой пик в силу возраста, в силу изношенности. Он 10 лет проводил очень тяжелые бои. У него постоянно были травмы. Если он там [в PFL] проиграет, это и для него большой минус, и для нас — что наш чемпион ушел туда и проиграл там. Но мы-то понимаем, что нынешний Абдул-Азиз и праймовый — это разные вещи. Плюс Абдул-Азиз все-таки особенный боец для лиги. Это боец, с которым ассоциируется организация. Это боец, который является лицом организации. К нему особенное отношение. Плюс у Абдул-Азиза есть договоренности с руководством лиги, клуба. Их отношения переросли рабочие, там очень много личного, очень много обещаний, рукопожатий. Очень много помощи, которую необязательно было оказывать. Руководство лиги оказывало. И сам боец, естественно, своими яркими боями отдавался полностью лиге. Учитывая все эти моменты, Абдул-Азиза решили оставить здесь. Он остается и будет драться с победителем пары Коков — Хакран Диас после Рамадана. Этот бой, по всей логике, пройдет в рамках «Гран-при».

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В PFL поспешили. Просто поспешили, не поняв до конца ситуацию. Возможно, они просто не сумели вникнуть в данную ситуацию. Не прочувствовали процесс. Они не поняли всю серьезность ситуации. Возможно, в заблуждение ввело их какое-то общение. Может, их неправильно проинформировали. Может, языковой барьер. Может, ментальный барьер. Не знаю, в чем дело. Но в любом случае сделка не состоится".