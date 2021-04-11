Спарринги в 4 утра, работа грузчиком в доках и папа-бодибилдер. Этот скромный англичанин идет за поясом UFC

Факты из жизни перспективного полулегковеса Арнольда Аллена с рекордом 8-0 в UFC.

В ночь на 11 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ABC 2, в со-главном бою которого выступил 27-летний проспект Арнольд Аллен. Противостоял ему перспективный американец нигерийского происхождения Содик Юсуфф. Итогом поединка стала победа англичанина единогласным решением судей.

На счету Аллена уже 8 побед и 0 поражений в UFC — сейчас это рекордная серия из выигрышей в полулегком дивизионе. В целом же его профессиональный рекорд состоит из 17 побед и лишь 1 поражения.

До перехода в сильнейшую ММА-лигу Аллен завоевал титул промоушена M4TC — в легком весе. А бойцом UFC он стал в 2015-м. Единственное поражение же Арнольд потерпел в 2014-м — он уступил единогласным решением судей Марцину Вжосеку на турнире CWFC 69. Поляк после этого участвовал в TUF, но контракт с UFC не получил, а теперь с переменным успехом выступает в KSW. Аллен же, имея такую впечатляющую победную серию, теперь рассчитывает на поединок с бойцом из топ-5. «Я хотел бы сделать большой скачок. У меня уже 8 побед в UFC, и теперь я хотел бы сразиться с кем-то из первой пятерки», — сказал он после победы над Юсуффом.

Для сравнения: рекорд Забита Магомедшарипова, который куда ближе к титульному бою, чем Аллен, — 6-0. Однако надо учитывать, что Аллен в UFC не дрался ни с кем сильнее Юсуффа. Но 8-0 — это все равно очень и очень круто.

Аллен всегда спокоен, избегает словесных перепалок и предпочитает держаться в стороне от внимания. Он полная противоположность Конору Макгрегору, Даррену Тиллу и Майклу Биспингу — самым известным бойцам с Британских островов. В Англии он известен прежде всего как талантливый спортсмен с безграничным потенциалом, дебютировал в ММА он еще 10 лет назад — в 18 лет. Учеба? Удивительно, но скромнягу Аллена выгнали из школы, когда ему было 15.

«В школе я был дерзким, — признается Аллен в интервью Metro UK. — Я постоянно выкрикивал что-то, разговаривал, раздражал учителей... В конце концов, я им надоел. Да, я был задирой, много чего говорил... Но теперь все наоборот — я ничего не говорю!»

По словам бойца, отец, Пейсер Аллен, не стал ругаться из-за отчисления, а, наоборот, оказал ему поддержку. «Он отличается от других отцов, — отмечает Арнольд. — Он не говорил мне, что я должен делать, и не приставал ко мне, когда я был ребенком. Когда меня выгнали из школы, он сказал, что я могу делать все, что захочу, — но только чтобы я не сидел дома без дела. «Ты должен много работать», — вот что он тогда говорил».

Пейсер — в прошлом бодибилдер и профессиональный боец ММА. Если верить Sherdog, у него одна победа и одно поражение.

«Когда мой отец дрался по правилам ММА, я не признавал этот спорт — считал его чем-то отстойным, — говорит Аллен в интервью The Boom Boom Show. — Но все же мой отец дрался, и, наверное, он поспособствовал тому, что в будущем я перешел в смешанные единоборства. Когда он дрался в ММА, я боксировал. Мне тогда бокс нравился больше, но постепенно меня занесло в ММА. Маленькими шажками. Я сам не понял, как это произошло. Я начал бороться, проводить схватки по джиу-джитсу, а дальше пошло-поехало. Так что да... Но мой папа никогда не настаивал на том, чтобы я перешел в ММА. Это был мой осознанный выбор».

Пейсер и сейчас активно участвует в карьере сына. На боях он его секундант. «Отец всегда был бодибилдером, силачом. Он тягал тракторы, машины. Я с детства находился рядом с ним в зале, где он качался», — рассказывает Арнольд.

«Я начал заниматься боксом в возрасте 12-13 лет, — говорит англичанин. — Много раз ездил на соревнования по всей Англии. Вскоре познакомился с тренером по муай-тай — Марком Никсоном, у которого, кстати, теперь черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он ездил по миру, изучал новые технические приемы, а потом возвращался в Англию и обучал нас чему-то новому. Мы из одного маленького городка. Он сыграл важную роль в моем переходе в ММА».

Аллен проживает в портовом городе Ипсвич (Саффолк, Англия). Там он раньше работал на доках. «Я проработал в офисе неделю или две и понял, что это не то, чем бы я хотел заниматься в своей жизни, — рассказывает боец. — Это была транспортная компания. И все мои друзья и даже родные работали в порту. Папа водил грузовик, брат был грузчиком. Вариантов работы там было много. Так что да... В свое время я уработался в доках. Работали в команде из трех-четырех грузчиков. Разгружали морские контейнеры. Везло, когда попадались легкие коробки. Бывало, что коробка маленькая, но очень тяжелая».

«Когда мне было, по-моему, 18-19 лет, мне приходилось вставать ранним утром, чтобы успеть на тренировку по боксу, — вспоминает Аллен. — Тренер был сумасшедший — он вставал в 3 утра и в 4 утра проводил спарринги. Более того, он хотел, чтобы ученики приезжали в зал не позднее 3:30 утра. Зал находился в Колчестере, и дорога туда занимала у меня примерно 40 минут. Я старался не опаздывать. После ранних спаррингов я возвращался на смену в док — разгружать контейнеры. Сразу после работы я направлялся на вечерний грэпплинг и только после этого приезжал домой».

Пока Аллен занимает 10-ю строчку в рейтинге полулегковесов. Учитывая победу над Юсуффом, вероятно, что англичанин поднимется выше. Имея послужной список из восьми побед подряд в UFC, он вполне может рассчитывать на вступление в титульную гонку.