Джину Карано выгнали из «Звездных войн»: она сравнила ситуацию в США с Третьим рейхом

Звезда ММА удалила скандальный пост, но было уже поздно.

Киностудия Lucasfilm не намерена продолжать сотрудничество со звездой ММА Джиной Караной из-за ее поста в Instagram. Также отношения с Карано прекратило агентство талантов UTA.

Lucasfilm снимает сериал «Мандалорец» (часть вселенной «Звездных войн»). На данный момент вышло два сезона, где Карано играла роль Кары Дьюн (по сюжету — бывший штурмовик Повстанческого альянса, наемник).

В среду Карано репостнула в сториз Instagram картинку, где говорилось, что быть республиканцем сегодня — все равно что быть евреем во времена Третьего рейха. Таким образом Карано сравнила нынешний политический климат в США с гонениями на евреев в 1930-х — после того, как в Германии к власти пришли нацисты.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... Даже дети, — говорится в сообщении, которое репостнула Карано. — Поскольку история редактируется, большинство людей сегодня не понимает, что перед тем, как дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко задерживать тысячи евреев, правительство сначала заставило людей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?»

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr — janet (@djarinculture) February 10, 2021

Карано удалила картинку, но уже было поздно. Американские юзеры негативно отреагировали на действия актрисы. Появился хештег #FireGinaCarano. Ее позиция очень не понравилась и руководству Lucasfilm.

«Джина Карано в настоящее время не работает с Lucasfilm, и у нас нет никаких планов относительно сотрудничества с ней в будущем, — говорится в заявлении киностудии. — Ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы».

Ранее Карано поддерживала теорию о нечестных выборах президента США, которые выиграл Джо Байден, а также высмеивала ношение масок. Антимасочный пост она сделала и в среду. И потом тоже его удалила. Вот он:

'Meanwhile, in California'...

(Ojal? fuera un chiste o una broma; pero no... no lo es...)

Gina Carano ha sido despedida de su trabajo POR PUBLICAR ESTA FOTO. pic.twitter.com/dkLFLF2lVa — Luis B. P?rez (@Nitakayamanbore) February 11, 2021

В июне же Джину обвиняли в расизме — из-за того, что она не оказывала активную поддержку движению BLM.

Карано начала спортивный путь с тайского бокса. В секцию она записалась, чтобы сбросить лишний вес. В 2006 году Джина начала выступать на турнирах по ММА. Она провела всего семь боев, однако стала популярна не только среди людей, которые регулярно следят за смешанными единоборствами, но и благодаря яркой внешности. Карано выступала в EliteXC и Strikeforce. После шести побед подряд Джина провела бой с Кристианой Жустино (больше известна как Сайборг), будущей звездой женских ММА. Это был главный поединок турнира Strikeforce. Карано проиграла техническим нокаутом в самом конце первого раунда.

На этом Джина решила завязать с ММА и сфокусировалась на кинокарьере. Сейчас на счету 38-летней Карано 12 ролей в фильмах и одна — в сериале (собственно, это роль Кары Дьюн в «Мандалорце»).

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В декабре Lucasfilm анонсировала продолжение «Мандалорца» — «Рейнджеры Новой Республики», где героиня Карано должна стать маршалом Новой Республики. Актерский состав сериала еще не объявлен.