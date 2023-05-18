Легенда UFC и Pride оказался игроманом. Теперь он выпрашивает проигранные деньги у фанатов

Вандерлей Сильва слишком сильно поверил в любимую команду.

15 мая в рамках бразильской Серии А состоялся футбольный матч между «Куритибой» и «Атлетико Паранаэнсе». Обе команды представляют город Куритиба, штат Парана, так что эта игра — дерби в самом прямом значении слова. Среди болельщиков, следивших за матчем, был бывший чемпион Pride и легендарный боец UFC Вандерлей Сильва. Боец по прозвищу Убийца с топором родился и вырос в Куритибе и всегда топил за одноименный клуб.

«Куритиба» открыла счет уже на 20-й минуте и завершила первый тайм со счетом 1:0. Вероятно, для Вандерлея Сильвы этого оказалось достаточно, чтобы поставить на победу любимой команды. Но игра завершилась в пользу «Атлетико» — 3:2, причем еще на 90-й минуте «Куритиба» вела, а два решающих мяча были забиты на 1-й и 7-й добавленных минутах.

ФК «Атлетико Паранаэнсе»

Похоже, что из-за неожиданной развязки у Сильвы не зашла пара ставок. Боец обратился к другим болельщикам «Куритибы» с просьбой собрать сумму, которую он потратил. Во время обращения к фанатам бразилец несколько раз попросил внести деньги на счет на платформе Pix, упомянув, что номер указан под видео. Pix — это приложение для денежных переводов, которое правительство Бразилии разработало в 2020 году, и с тех пор оно широко используется в стране.

«Приветствую вас, белоногие (coxa branca на португальском, так называют болельщиков «Куритибы». — Прим. «СЭ»), нация. Вчера я сгоряча сделал несколько ставок. Мы выигрывали со счетом 1:0, поэтому я поставил против «Атлетико», но, поскольку мы проиграли матч, в итоге я проиграл ставки. Поэтому я посылаю сюда свой Pix, чтобы все мы, белоногие, такие сплоченные, смогли вместе преодолеть эту ситуацию. Вы можете увидеть мой Pix там [под видео]», — сказал Вандерлей на ролике, слитом из группового чата под названием Amigos do Wand («Друзья Ванда»).

Позже Сильва поблагодарил поклонников, которые не остались в стороне: «Спасибо всем, кто вносит свой вклад, мы уже собрали 1700 реалов (27 669 рублей. — Прим. «СЭ»)». Стоит отметить, что скриншот обнародовал журналист Жулиано Лоренц Оскар, болельщик «Атлетико Паранаэнсе» и один из совладельцев сайтов об этом клубе.

А спустя пару дней после того, как информация о ставках Вандерлея распространилась по медиа, бразилец опубликовал заявление в открытых соцсетях. В новом обращении он отрицал, что проиграл 1700 реалов. По словам Сильвы, он проиграл почти в девять раз меньше.

«Я видел статьи, о которых вы говорили, — заявил Сильва. — О, Вандерлей Сильва в отчаянии, как будто у него нет денег, чтобы заплатить огромные игровые долги! Если бы вы только знали количество сообщений, которые я получил от других людей, предлагающих перевести деньги на Pix. Итак, ребята. Спасибо Вам большое. Я потерял 200 реалов, а собрал 150, так что до сих пор не хватает 50 реалов, если хотите помочь».

Ранее Вандерлей дважды пробовал баллотироваться на пост председателя бразильского конгресса от штата Парана, но потерпел неудачу на выборах 2018 и 2022 годов. Во время своей кампании он был ярым сторонником бывшего ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару, которого не переизбрали в 2022 году.