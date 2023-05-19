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19 мая, 21:15

Хадис вышел на бой в костюме бога Тора. И вырубил обидчика Гаджи Автомата в первом раунде

Отдел единоборств «СЭ»
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Хадис Ибрагимов
Хадис Ибрагимов.
Хадис Ибрагимов
Хадис Ибрагимов.
Фернандо Родригес
Фернандо Родригес.
Фернандо Родригес и Хадис Ибрагимов
Фернандо Родригес и Хадис Ибрагимов.
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Автомат тоже готов разобраться с Фернандо Родригесом, но только за пределами клетки.

Вечером 19 мая в Алма-Ате, Казахстан, состоялся турнир Hardcore Fighting Championship, в соглавном событии которого Хадис Ибрагимов провел защиту чемпионского пояса в тяжелом весе против бразильца Фернандо Родригеса.

Ранее поединок против Родригеса состоялся у друга Хадиса, Гаджи Автомата. Бой прошел по правилам кикбоксинга и закончился на стартовых секундах: Родригес знал о проблемах Автомата с ногой и благодаря жестким лоу-кикам уронил Гаджи, который во время падения сломал руку.

Фернандо Родригес
Фернандо Родригес.

Хадис последний поединок провел в сентябре 2022 года, когда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» одолел Данияла Эльбаева. Родригес выступает в России уже не первый раз. Помимо Гаджи, с которым бразилец бился дважды, Фернандо проводил поединки с Владимиром Минеевым, Сергеем Билостенным, Сергеем Харитоновым и Кириллом Корниловым.

Фернандо Родригес против Гаджи Наврузова. Гаджи Автомат проиграл за 15 секунд, Романкевич вырубил коленом. Как прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Гаджи Автомата и Фернандо Родригеса также запомнился скандальным выходом в клетку, когда Гаджи в сопровождении Хадиса появился на арене в образе волшебника. Оба бойца при этом выдали эпатажный танец, чем возмутили многих поклонников.

В этот раз друзья снова выдали интересный перформанс, но обошлись без танцев. Ибрагимов появился перед трибунами в образе Тора, бога грома и молнии в скандинавской мифологии. Автомат все это время находился рядом, заводил трибуны и поддерживал Хадиса.

Хадис Ибрагимов
Хадис Ибрагимов.

Первый раунд начался с мощной двойки от Хадиса, после которой бразилец был слегка потрясен, а Ибрагимов безуспешно попытался перевести соперника. Родригес прижал Хадиса к сетке, в поединке почти ничего не происходило, трибуны гудели. Из клинча у Хадиса прошел хлесткий удар тыльной стороной кулака наотмашь, но в целом оба бойца не стремились биться в стойке. Это не помешало Ибрагимову закончить все в первом раунде. Во время клинча он донес несколько ударов до головы Родригеса — бразилец не устоял и рухнул на канвас.

Фернандо Родригес и Хадис Ибрагимов
Фернандо Родригес и Хадис Ибрагимов.

Гаджи Автомат был отомщен, а после поединка глава Hardcore Анатолий Сульянов спросил у Наврузова, интересен ли ему еще один бой против бразильца. Автомат ответил радикально: «Он меня вообще не интересует. Этот демон, с которым я вообще встречаться не хочу. Если он хочет что-то выяснить, я в любом месте с ним выясню, не в ринге. У него черная энергетика. Если он принципиально хочет, я с ним в другом месте готов разобраться».

Хадис Ибрагимов
ММА
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