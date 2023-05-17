«Людей убивали на моих глазах». Боец UFC занимался контрабандой алмазов — его чуть не загрызли собаки

Темба Горимбо дважды нелегально пересекал границу и работал за 84 рубля в день.

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, главным событием которого станет поединок между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл. Откроет турнир бой полусредневесов, Такаси Сато и Тембы Горимбо.

32-летний Горимбо по прозвищу Ответ родился в Зимбабве, он вырос в деревне провинции Масвинго. В детстве Темба остался сиротой: мать он потерял в возрасте девяти лет, отца — в 13. После смерти родителей за Горимбо присматривал двоюродный брат, а в 2008-м Тембе пришлось бежать из Зимбабве. Парень занимался нелегальной добычей алмазов и их последующей контрабандой, и оставаться в стране было опасно. Кроме того, в тот год в Зимбабве была сильная засуха, а люди голодали из-за недостатка еды — это подтолкнуло его на попытку пересечь границу с Южной Африкой.

Фото Соцсети

«В нежном возрасте 16 лет я стал контрабандистом кровавых алмазов в Маранге, Зимбабве, просто чтобы выжить и позаботиться о себе, — рассказывал Горимбо MMA Junkie. — В конце концов правительству пришлось остановить контрабанду алмазов. Меня там чуть не убили, и в 17 лет я нелегально эмигрировал из Зимбабве в Южную Африку в поисках лучшей жизни и возможностей. В ЮАР я работал маляром, охранником и садовником, одновременно занимаясь ММА на пути к чемпионству».

Что имел в виду Горимбо, называя алмазы кровавыми? Так говорят об алмазах, которые добыли в горячих точках и деньги от продажи которых идут на финансирование повстанческого движения, армии или деятельности полевых командиров. Определение «кровавый алмаз» чаще всего применяется в Африке, на которую приходится две трети мировой добычи этого драгоценного камня.

«Деньги были хорошие, но меня там чуть не убили, — вспоминал Горимбо в интервью scmp.com. — Если вы посмотрите на мое тело, у меня повсюду шрамы, потому что однажды я столкнулся с полицией, и собаки очень сильно меня искусали. Там было пять собак, немецких овчарок, и я чуть не умер. Я потерял сознание на том же месте».

Фото Соцсети

Но эмиграция в ЮАР не оказалась простым способом наладить жизнь. Горимбо рискнул и пересек границу без паспорта — для этого ему пришлось переплыть реку. Но Тембу депортировали обратно в Зимбабве сразу же в день прибытия: «Меня поймали, потому что у меня не было паспорта, посадили в клетку. Когда я добрался до границы, я понял, что никогда в жизни не сдамся. Я решил так, когда меня посадили в автобус и депортировали».

Вместо того чтобы вернуться в свою деревню, Горимбо вышел в первом городе Зимбабве, в котором автобус сделал остановку, после чего еще раз пересек границу. «Когда нас депортировали, было около 4-5 часов вечера. К 19:00 я вернулся в Южную Африку. Второй раз было намного сложнее, потому что меня чуть не убили», — вспоминал боец.

«Очевидно, что в алмазном поле я видел много неприятных вещей, в основном это было похоже на фильм «Кровавый алмаз», — делился Темба. — Людей убивали на моих глазах, когда они убегали от полиции. Но это был первый раз, когда кто-то по-настоящему угрожает мне ножом. Когда вы незаконно пересекаете Южную Африку, вы бежите не только от полиции, но и от преступников. Они грабят людей, пересекающих границу, потому что знают, что у вас есть деньги. Преступники увидели нас и поймали в ловушку. Я помню, как увидел этот большой нож и потерял сознание.

Это как в кино. Я упал на землю, а остальные ребята разбежались. Ребята, которые нас грабили, побежали за ними и оставили меня там. Когда я пришел в себя, я понял, что это забор. Я решил, что должен идти. Я побежал в полицию, чтобы меня арестовали, а не убили. Но на полпути я увидел одного из парней, с которыми пересекал границу. Он сказал: «Нет, не надо идти в полицию, пойдем со мной». Я пробрался в Южную Африку".

Фото Соцсети

В течение нескольких дней Горимбо жил на улицах Йоханнесбурга, раздавая листовки за 20 рандов (84 рубля) в день, чтобы купить хлеба и воды. В итоге он собрал достаточно денег, чтобы позвонить домой и связаться с двоюродными братьями в Кейптауне, куда и направился дальше.

Горимбо признается, что и в Кейптауне выживать было непросто, так как у Тембы не было никаких навыков и квалификации. Он работал садовником, маляром, охранником. Рабочие смены длились по 17 часов: Горимбо приходил в 6 утра и заканчивал почти в 11 вечера.

В Кейптауне Горимбо и начал тренироваться по ММА — мотивировал фильм «Никогда не сдавайся»: «Я такой: «Это спорт, бои? Хорошо, круто, думаю, я смогу этим заниматься. Я из семьи бойцов — все мои двоюродные братья, даже мой отец, привыкли драться. Это в нашей природе. Свой первый бой я получил через три месяца после тренировки. Я выиграл его нокаутом за семь секунд».

Фото Соцсети

Сейчас Темба Горимбо посещает зал MMA Masters в Майами, тренируется с Колби Ковингтоном, делает совместные фото с Исраэлем Адесаньей и Леоном Эдвардсом. В UFC зимбабвиец уже провел один поединок против Эй Джея Флетчера, но проиграл удушением гильотиной во втором раунде. Следующий соперник, Такаси Сато, привык биться в стойке, поэтому шансов у Тембы, который обычно нацелен на победу приемом, будет немного больше.