Руки-базуки снова в деле. Он храбро сражался с тиктокером, а потом вызвал на бой Моргенштерна

Новый фрик-бой.

23 июля на канале блогера Асхаба Тамаева вышло видео боя между Кириллом Терешиным по прозвищу Руки-базуки и тик-ток блогером Данилом Степановым. Видео меньше чем за сутки набрало больше полутора миллиона просмотров и вышло на первое место в трендах российского Youtube.

До этого Степанов бился с Тамаевым по правилам поп-ММА, и тот поединок завершился вничью. Степанов — популярный блогер, который везде и всем говорит про свою эстетику тела. Терешин же прославился, конечно, благодаря гигантским синтоловым бицепсам.

В прошлом Руки-базуки выступал на турнире по пощечинам у Амирана Сардарова (неудачно), а также провел бой в клетке с Олегом Монголом (тоже неудачно) — хакасский фрик, побывал в нокдауне, но в итоге выиграл у Терешина удушающим — надавил на горло.

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Бой Терешина и Степанова прошел в клетке, но по правилам бокса (при этом оба были в перчатках для ММА). Идея этого поединка возникла с того, что между Терешиным и Степановым разгорелся конфликт.

«Сегодня будет бой с Кириллом Терешиным, — сказал тиктокер перед боем. — Многие из вас могли увидеть перепалки в Tik-Tok и Instagram, где Кирилл меня оскорбляет. Основная моя претензия к нему в том, что он подает неправильный пример детям. Он же синтол в руки колит, и дети смотрят на это все, берут пример и тоже начинают колоться. Мне это все не понравилось. Плюс он начал оскорблять меня в Tik-Tok и сам же вызвал на бой».

«У меня главная претензия к нему в том, что он говорит, что нужно восхищаться его эстетикой, — заявил Терешин. — Какой эстетикой? Он весит 80 килограммов, и у него жировое тело. Один жир. Какая эстетика тут может быть? Эстетика — это красивое спортивное тело с рукой размером 45 см. Он говорит ЗОЖ, но, во-первых, тренажерный зал, тяжелая атлетика — это хобби и увлечение, и в этом хобби и увлечении многие спортсмены употребляют химию. Он, может быть, не употребляет алкоголь и не курит, но по его форме я видел акне, очень сильно опухшее лицо, и это говорит о том, что сильна вероятность применения фармакологии».

«Еще я видел старые фотографии Степанова, где у него грудь была ровная, а сейчас я видел где-то фотографии, где у него есть гинекомастия, — отметил Руки-базуки. — Она не может просто так возникнуть. Это гормон экстрадиол, который повышается с фармакологией. И не раз качки писали про него обзоры, что он неграмотно курсит, поэтому и побочные эффекты у него. Я это ему и в лицо говорил».

«Я сам не боец, и сейчас я, если честно, рискую, — сказал Терешин. — Но так как конфликт начался, мы должны довести его до конца. Сейчас я вам расскажу, с чего все началось. Есть такой человек по имени Майк, он продюсер канала Dexter, и там три миллиона подписчиков. Снимался раньше в роликах, и он меня попросил по-дружески пранкануть Данила Степанова, так как я с ним общаюсь, типа: «Алкоголь и сигареты — это фу». Майк сказал, мол, он не подходит для этого, поэтому попросил меня пранкануть. Я говорю: «Дружище, зачем это надо все? Вдруг конфликт случится? Ты же знаешь, что мне тяжело, у меня руки никакие. Я в боях просто ноль. Зачем это надо? Сейчас пранк превратится в реальность». В итоге я согласился, так как он мой друг был. Согласился, и Данил Степанов заходит, начинает шутить и так далее, но я вижу по его лицу, что он знал про этот пранк, был уверен в том, что все будет нормально. Но он стал бычить, давить. Лицо у него тогда было жесткое, и он начал оскорблять меня на всю публику, и мне это не понравилось, поэтому я вызвал его на бой — не потому, что я выиграю или проиграю, а для того, чтобы доказать, что я что-то могу и не боюсь».

В первом раунде Терешин смотрелся не так плохо, как многие ожидали. Шел в атаку, несколько раз попал. И все же дважды побывал в нокдауне. Степанов пытался двигаться, как профессионал, но как только начинал бить, сразу становилось ясно — боксом он если и занимался, то на очень любительском уровне. Тиктокер использовал, по сути, один удар — размашистый оверхенд, который Вячеслав Дацик называет колхозной калабахой. Во втором раунде Терешин после колхозных калабах упал тоже дважды. И после второго нокдауна отказался продолжать поединок.

После боя Степанов адекватно оценил свои босерские качества: «Хоть я и выиграл, но вы сами понимаете, что я вообще не воин. Чтобы выходить против кого-то пожестче, то мне нужно очень много тренировок провести. Если бы я мог вернуться в прошлое и что-то изменить, то я бы изменил бой полностью, потому что я боксировал как какой-то ребенок — из-за нехватки опыта. Комбинациями вообще не работал, а просто выбрасывал оверхенд. Очень глупо с моей стороны, потому что, если бы соперник был опытный, то я бы тут лежал, и меня бы откачивали. Очень фигово боксировал».

Терешин, похоже, не расстроился из-за поражения от тиктокера. На прошлой неделе глава лиги Hardcore ММА Анатолий Сульянов объявил в Instagram о подписании контракта с музыкантом Алишером Валеевым — т. е. с Моргенштерном. Пользуясь случаем, Руки-базуки решил вызвать на бой эпатажного певца, которого ненавидит буквально все ММА-сообщество.

«Момент такой: готов выйти на бой против Моргенштерна, — заявил Терешин. — Если он согласится, то я готов с ним выйти один на один! У него точно опыта в боях нет. Он ничем не занимался. Это та категория, которая для меня. Моргенштерн, если ты это слышишь, я тебя вызываю на бой!».