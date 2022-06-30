Израэль Адесанья заплатит 3 миллиона долларов любому, кто докажет, что он применял стероиды

До сих пор не успокоится после истории с обвисшей грудью.

27 сентября 2020-го чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья вышел на поединок против Пауло Косты с небольшими, но крайне выразительными изменениями во внешнем виде. Всегда подтянутая и крепкая правая грудь нигерийца по каким-то причинам утратила упругость и предательски обвисла.

Израэль Адесанья. Jeff Bottari Zuffa

Фаны сразу же диагностировали бойцу гинекомастию и связали ее с гормональными нарушениями из-за приема запрещенных препаратов. Сам нигериец объяснил ухудшение внешнего вида... чрезмерным курением травы. Эту версию, по словам Иззи, ему предложил некий доктор из UFC. Позже Адесанья и его тренер говорили, что боец пройдет новые дополнительные обследования у разных врачей, однако о результатах этих обследований болельщики так никогда и не узнали.

Со временем история с грудью и намеками на допинг подзабылась, а сегодня, на медиадне к UFC 276, Израэль и вовсе был награжден фирменной курткой от USADA в честь 50-го подряд чистого допинг-теста. Когда у чемпиона спросили, что для него значит это достижение, он снова вернулся к истории с грудью и пообещал гигантское вознаграждение любому, кто докажет, что он применял стероиды.

— Вам вручили куртку от USADA в честь 50 подряд чистых тестов. Что это значит для вас?

— У-у-у-у-у! Когда ты велик, а они цепляются за случай с титькой. Им нужно искать какие-то поводы, чтобы умалить мое величие. Я понимаю, что это в природе людей, и я не возражаю. Смотрите, я дам 3 миллиона долларов любому, кто предоставит железное доказательство, что я хотя бы знаю, что делать со стероидами *****, знаю, как их применять. Я обещаю, 3 миллиона долларов любому, кто докажет, что я покупал, прикасался или применял препараты, влияющие на выступление. Я видел эту документалку, как она называется... «Икар». Вот из нее я узнал о стероидах. Она шокировала меня, открыла мне глаза.

Адесанья представляет новые шорты для UFC 276. Социальные сети UFC

3 миллиона долларов любому, кто даст железные доказательства, что я когда-либо применял запрещенные препараты. Давайте, вперед! Легко сидеть и писать в интернете. Меня это немного задело после боя с Костой, потому что они пытались бросить тень на мое величие. Я показал такое выступление, а они... Как вы ***** можете затмевать мое выступление обвинениями, которые ни на чем не основаны?! Короче, давайте, дерзайте. 3 миллиона. Я знаю, что у вас на банковском счету их нет. У меня есть.

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