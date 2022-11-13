Адесанья — больше не чемпион UFC. Перейра снова избил Исраэля

Бразилец стал чемпионом UFC за год.

В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке прошел турнир UFC 280, в рамках которого состоялся главный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Новозеландский чемпион защищал пояс от бразильского бойца со скромным рекордом 6-1, и этот случай уникален для UFC.

Перейра вряд ли добрался бы до вершины смешанных единоборств всего за семь поединков, если бы не его прошлое в кикбоксинге, где ему удалось дважды победить Адесанью. Алекс сначала переиграл Иззи по очкам, хотя многие считают тот бой спорным, а затем отправил этнического нигерийца в нокаут. В UFC Перейра попал в ноябре 2021-го — ему хватило всего года и трех побед, чтобы руководство позволило подраться с чемпионом.

Перейра уже пошумел в UFC, когда отправил в глухой нокаут Шона Стрикленда фирменным левым хуком — таким же способом он вырубил и Исраэля. Перед боем бразилец был уверен, что сидит у Адесаньи в голове, и не сомневался в победе. Но Исраэль обещал, что третьего раза не будет, а на крайний случай, говорил он, можно отстреляться джебами и лоу-киками.

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра.

Перейра начал бой с того, что бросился на Исраэля с вытянутой вперед ногой. Чемпион от этого выпада никак не пострадал. Бойцы принялись играть в пятнашки — они осторожно проверяли друг друга теми самыми киками и джебами, изредка добавляя что-то более опасное. Оба чаще использовали ноги, а хай-кики в исполнении новозеландца и бразильца выглядели действительно здорово. В самом конце раунда Адесанья жестко потряс Перейру! Бразилец оказался в стоячем нокдауне после правого оверхэнда и левого бокового, его спасла только сирена.

Во второй пятиминутке Поатан пытался давить и идти вперед, он делал все, чтобы запутать Адесанью хаотичной работой в стойке, и пара ударов отлично зашла. Но в середине отрезка бойцы снова встретились в клинче, и здесь Адесанья опять вышел победителем, хоть Алекс и обошелся без потрясений. Конец раунда остался за Перейрой — мало того что у него прошел мощный кик в челюсть, так бразилец потом еще и провел тейкдаун! Этого точно никто от него не ждал. Но развить успех в партере не удалось — время раунда закончилось.

Алекс не продолжил успешную борцовскую карьеру в третьем отрезке, зато перевод оформил Адесанья. Новозеландец опрокинул гигантского бразильца и пытался забраться ему на спину, попутно накидывая удары. В какой-то момент бой кикбоксеров превратился в схватку по грэпплингу. Иззи бил бразильца из гарда, а когда тот не захотел вставать, попробовал выкинуть акс-кик, но не слишком удачно.

Перейре стоило забирать четвертый раунд — по итогам трех он явно проигрывал. Но пятиминутка вышла скучнее предыдущих — бойцы осторожно перестреливались в стойке, а затем долгое время обнимались в клинче по инициативе Адесаньи. Прямо перед сиреной у Перейры прошла неплохая двойка, но не факт, что этого достаточно, чтобы склонить судей на свою сторону.

Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью.

В финальном раунде Адесанья поплатился за желание засушить поединок. Исраэль провел лоу-кик, оступился и упал — чтобы не быть избитым, пришлось делать кувырок. Перейра все равно настиг новозеландца, но забить сразу не смог. Поатан преследовал Иззи и в итоге забил у сетки — Марк Годдард остановил бой, когда понял, что ему хватит.

Алекс Перейра — новый чемпион UFC в среднем весе. Он победил Исраэля Адесанью в третий раз, хотя проигрывал бой. Но какие могут быть вопросы к бойцу, который избивает чемпиона до остановки судьей? Средний дивизион становится интереснее — число претендентов на пояс, который так долго защищал Адесанья, резко увеличится.