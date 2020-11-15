Ветеран ММА дал большое интервью журналисту Александру Лютикову, подробно рассказав о конфликте с Адамом Яндиевым.

В пятницу вечером 32-летний боец UFC Адам Яндиев (9-1) напал на Сергея Харитонова и его друга Руслана Абдо (по отдельности — сначала на Абдо, потом на Харитонова). Обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева возбуждены два уголовных дела.

Как познакомился с Яндиевым

— Когда-то очень давно проходил турнир M-1 Fighter. Как раз в этот период я познакомился с Абукаром и Суламбеком. Абукар — это брат Адама Яндиева. Отличный парень. Я к нему отношусь с большим уважением. Суламбек — тоже спортсмен, борец. Отличные ребята, мы сдружились. Очень часто встречались, обсуждали какие-то вопросы. Просто дружили. Я один раз пригласил их на мероприятие, чтобы они провели тренировку. Они вместе проводили работу с ребятами — всем понравилось. От них идет позитивная энергия. Мы постоянно общались, дружили.

Как-то мне предложили бой в Краснодаре. Забыл, как бойца зовут... Тайлер Ист. Я туда выезжаю, а мне звонит Абукар и говорит: «Серега, там в Краснодаре мой брат, Адам Яндиев. Если есть возможность, сделай, пожалуйста, пригласительный на него. Он днем бы хотел сходить на твой бой». Я ответил: «Не вопрос, сделаем все как надо».

Я приехал в Краснодар. Там перед боем познакомился с Адамом. Он произвел впечатление вполне адекватного, нормального человека. Поздоровались, я передал пригласительный. Вот так начали общаться. Провел поединок, он после поздравил. Потом я уехал в Москву, долго не общались. Может, где-то случайно были пересечения. Один раз меня домой к себе они пригласили. Там был их отец Алихан — приятный и позитивный человек. Так начали общаться. В большей степени я общался с Абукаром. С Адамом — редко.

Дорогие подарки Яндиеву и его жене

— А три с лишним года назад я собирался в Таиланд на сборы. Я приехал к своему другу Дмитрию Сипаеву. Это хозяин автосалона. Там появляется Адам со своей женой Аишей. Смотрю, Адам весь перебинтованный, зашитый. Он даже говорить не может. Аиша переводит за него. Он сквозь зубы объясняет, что была какая-то драка. Они подрались либо с чеченцами, либо с ингушами. Говорит: «Ситуация очень плохая. Нас ищут. У нас могут быть проблемы. Нас заказали. Не знаем, что делать».

Я говорю: «Ребята, я сейчас в Таиланд еду. Если нужна помощь, поехали вместе со мной». Они переглянулись: «Поехали». Вот так мы попали с ними вместе в Таиланд. Если я людей пригласил, то за них отвечаю. Я думал сначала разместить ребят на базе — Адама и Аишу. Но потом подумал — я же пригласил их в гости. Несерьезно размещать гостей на спортивной базе — условия не такие хорошие. Я снял хороший номер около моря. Достойный, на уровне. В уголке, чтобы никто не видел. Чтобы он восстанавливался после перелома челюсти и пережитых стрессов. Я очень переживал, поскольку всегда отношусь к людям искренне и с пониманием. Сказал Адаму: «Живи тут, отдыхай. Чем нужно — помогу». У них были финансовые проблемы. Я говорил, что все включено.

Мы тренировались. Он иногда приходил в зал посмотреть, как мы тренируемся. Мы пахали тогда. В выходные ездили на острова. Я уделял максимальное внимание и Аише, и Адаму. С перелетом обратно у них тоже были финансовые проблемы. И они не могли улететь — на билет не было денег. Я говорил, что это не вопрос. В конце сбора я поехал в магазин. Думал купить Адаму подарок. Купил сумку из змеи или крокодила. Дарю ему и говорю: «Это тебе от меня подарок». Адам мне говорит: «Серега, ты купил сумку мне. Давай Аише купим сумку». А у меня денег оставалось немного. Тогда я сказал: «Адам, у меня с деньгами сейчас не очень хорошо». А он мне: «Сумку возьмем. Деньги появятся — все тебе отдам». Выбрали сумку в районе 3-4 тысяч долларов. Он подарил.

Что касается финансовых вопросов, то я говорил ему: «Как будут деньги — так отдашь». Они улетели. Я поехал в Китай и выиграл бой. А потом началась другая история. Он стал звонить и просить одолжить денег.

Как Яндиев занимал деньги

— Я провел бой в Китае, прилетаю, звонит Адам — Серега, так и так, нужны деньги, на месяц, займи 200 тысяч [рублей]. А у меня ситуация по деньгам тогда была непростая, я вкладывался в один бизнес, денег особо не было. Я говорю ему: «Адам, у меня ситуация сложная, но я по возможности дам тебе 200 тысяч». И я, понимая, что у него проблемы, беда, пошел в банк и взял кредит в банке. 1,5 миллиона рублей. И дал ему 200 тысяч. Проходит месяц, он еще раз звонит: «Серега, дай денег, первая возможность будет, сразу рассчитаюсь, отдам». Я говорю ему: «Адам, я в кредите, но дам тебе, конечно, 200 тысяч». И затем третий месяц он звонит, четвертый, пятый...

Потом он звонит снова, я ему говорю: «Адам, денег нет, у меня ситуация тяжелая». Он немного в обиде, ну ладно. И потом я познакомил его со своим другом Максимом, бизнесменом. Хороший мужик, фамилию называть не буду. Ну познакомил и познакомил.

Адам мне денег не отдал, прошло полгода, год, два. И тут Аиша всех обзванивает, просит, чтобы Адама поздравили с днем рождения. Он любит сразу говорить: «Брат, брат!» У него это любимое слово, он сразу всем «брат» говорит. Меня тоже попросила поздравить, и я отказался поздравлять.

Все-таки прошло время, я смотрю его Instagram, он то в частном самолете, то на отдыхе, то бои, а деньги отдавать не собирается. Какую сумму должен? Где-то миллион рублей, для меня это нормальная сумма.

Я готовлюсь к Митриону, приезжает мой друг, Макс-бизнесмен. Спрашивает меня: «Ты Адама давно не видел?» Говорю: «Давненько». И он мне рассказывает историю, что, когда Аиша рожала, Макс подарил им 20 тысяч баксов на роды. А потом Адам, оказывается, у Макса просил по 5 тысяч долларов в месяц на подготовку к бою. Говорил ему: «Я отобьюсь и отдам тебе». Брал один месяц, второй, третий, четвертый, пятый. И Макс ему потом сказал: «Извини, денег больше не дам». И Адам сразу перестал с ним общаться. И потом я сказал своим некоторым близким ребятам: «Ребят, вы денег ему [Яндиеву] больше не давайте, он не вернет. Просто берет и не возвращает».

И как-то мне позвонил Максим Лапин, владелец салона «Розовый кролик». Сказал: «Хотим с Адамом сделать рекламу, чтобы он наш салон у себя прорекламировал. Что о нем скажешь?» Я говорю: «Честно — деньги у меня взял и не отдал». И они с ним не договорились.

И тут мне звонит Адам: «Че ты ходишь всем обо мне рассказываешь?» Я говорю ему: «Ты у меня деньги взял, отдай, и нет вопросов». А он: «Ты мне не в долг давал, ты мне помогал, ты мне оказывал помощь». Я говорю: «Адам, я взял кредит, чтобы тебе помочь. И мне сейчас нужны деньги, финансовое положение такое. Макс тебе 20 000 подарил, потом по 5 тысяч в месяц давал». Он такой: «Это не твое дело». Я говорю: «Надумаешь, отдашь деньги. Есть совесть — отдашь. Нет — не отдашь». Если зайти на его страницу в Instagram, он всех там братьями называет: «Брат, брат, брат». Но я уже знаю, что все это игра.

Почему Яндиев избил Абдо

— Какой-то парень ему в Instagram оставил комментарий: «Адам, брат, ты молодец, ты правильно живешь». Руслан Абдо что-то ему написал в ответ. Врать не буду, Руслан мне говорил, что написал: «Ох, Адам, Адам». Ну и там кто-то из друзей Адама Руслану что-то ответил, на что Руслан сказал: «Да Адам взял денег и не отдал». Я Руслану сказал: «Это для тебя, не для кого-то, не для ушей лишних, я тебе об этом сказал». И этот парень, то ли ингуш, то ли чеченец, говорит: «Я приеду в Москву и докажу, что Адам никого не кинул, ни у кого денег не взял. И если я это докажу, то ты мне 10 миллионов рублей отдашь». Руслан мне это пишет, я ему сказал: «Зачем ты это начал? Зачем ты начал перепалку?»

Как Яндиев напал на него

— Я прилетел из Дубая, сразу с самолета приехал на «Битву чемпионов». Не знал, что минут 15-20 назад он исподтишка ударил [Руслана Абдо]. По-другому он не умеет. Он сам по себе такой человек — против серьезного соперника у него нет шансов. А я выходил награждать тогда. Вышел, потом встретил Лечи Курбанова (известный чеченский каратист. — Прим. «СЭ»).

Адам ко мне подошел, отозвал: «Пойдем отойдем». Я говорю: «Ну пойдем». Думаю, может что-то у него в голове перевернулось, может, деньги решил отдать. Отходим, я спокойно стою, а он такой говорит: «Я тебе что, денег должен?» Я спокойно говорю: «Адам, да, ты должен мне денег». И он сказал мне что-то, точно уже не помню, вроде грубое: «На том свете они тебе не понадобятся». Врать не буду, не помню, сейчас состояние такое... Я не ожидал [удара]. Он ударил левой и правой. А левой, я почувствовал, он жестко ударил чем-то. Он всегда с собой кастет носил. Он сразу рассек мне в двух местах. Когда с левой руки бил, сломал мне орбитальную кость.

А потом, когда коленом бил, попал по носу. Я же еще в шоковом состоянии был. Я сам по себе человек спокойный, а тут все взрослые люди, адекватные. Он подготовился, а я думал, у него прозрение произошло, деньги решил отдать.

Там люди его стояли. Один снимал на камеру, другой у двери стоял. Все продумано было. В левой руке кастет или что-то еще зажато было. У меня искры полетели, но так я удар хорошо держу, другой, может быть, и упал бы. Я такой человек — силу свою показываю в клетке, я добропорядочный гражданин. Я пытался придержать его. А он продолжал меня переворачивать.

Он всегда ходит с кастетом, крутит, перекладывает из руки в руку. Я не видел, чтобы там был именно кастет, но я почувствовал. Удар не может так пройти, чтобы сразу две-три сечки, и орбитальная кость была сломана. Он рассчитывал, что он сразу меня нокаутирует, и все будут говорить: «Какой Адам герой, завалил известного бойца Сергея Харитонова». Он это любит. На самом деле душка там нет. Люди, которые себя так ведут, — это люди без духа. Я вышел один, никого за собой не потащил.

Когда он кидался, пытался нанести удар, я выкинул несильный левый джеб, чтобы он не подошел. Мой глаз уже начал опухать тогда, уже по большому счету ничего не видел. Я готов был драться, мне уже было без разницы. Я заднюю не включу, пойду до конца. Он никогда не выйдет драться один на один, обязательно за спиной должны люди стоять.

Потом вызвали скорую, у меня уже опух глаз. Я и сейчас практически не вижу. Поехали в больницу. Когда я приехал, думал, что удастся без госпитализации. Врачи сделали КТ, рентгены и сказали, что с такими травмами необходимо остаться.

Любимая история Яндиева

— Он еще такой человек, любит историю рассказывать, как у него была перепалка с Владимиром Минеевым. Якобы он вызвал Камила Гаджиева, тот пришел, а он бьет его, Камил падает. Потом забегает Али Багаутинов, он нокаутирует Али Багаутинова. Или Расула Мирзаева... Он любит этой историей хвалиться. Он всех их якобы нокаутирует, они просят у него прощения. Потом набирают Минееву, и он извиняется перед ним тоже. Он любит хорохориться этой историей.

О заявлении в полицию на Яндиева

— Этот человек — преступник. Такие люди не должны находиться на свободе. Этот человек опасен для общества.

О возможном бое с Яндиевым

— Это человек без духа. На бой один на один он не выйдет. Он трус. Толпа народу, с ножом, с кастетом, с пистолетом — это в его стиле, это он сделает. Все остальное — это не в его правилах. Мы люди открытые, не бегаем, не кружим. А у некоторых людей другие понятия.