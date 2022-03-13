Адесанья, бойся. Перейра побил победителя Шлеменко и идет к титулу

Бой двух ударников на турнире UFC Fight Night 203 не подкачал: Алекс Перейра и Бруно Силва дали фанатам ММА качественное зрелище.

Алекс Перейра, 34 года. Средний вес. Статистика в ММА: 5 побед, 1 поражение.



Бруно Силва, 32 года. Средний вес: Статистика в ММА: 22 победы, 7 поражений.

Этот исключительно интересный бой был задвинут в начало основного карда. Он, конечно, заслуживал большего. Его исключительность в том, что бились без преувеличения первоклассные ударники.

Бруно Силва до этого провел в UFC три боя, все выиграл нокаутами, а перед подписанием в крупнейший ММА-промоушен кошмарил М-1: в 2018-м он сначала победил Александра Шлеменко (ТКО), а потом и Артема Фролова (ТКО). Кто такой Шлеменко, объяснять не нужно. Фролов же до боя с Силвой ни разу не проигрывал, был чемпионом М-1, а затем перешел в АСА и там показал, что его класс действительно высок (да, были поражения, но в равных поединках).

Алекс Перейра — бывший чемпион Glory в среднем (пять защит) и полутяжелом весах, один из лучших бойцов в профессиональном кикбоксинге последних лет. У Перейры 33 победы в кике, 21 — нокаутом. Это очень высокий процент досрочных побед для кикбоксинга. В UFC он пришел с рекордом 3-1 в ММА (3 — КО/ТКО). Дебютировал 6 ноября прошлого года на турнире UFC 268, вырубив коленом в прыжке Андреаса Михайлидиса. Наверное, нет сейчас в UFC бойца, который бил бы коленом опаснее, чем Перейра. У Алекса есть и другое смертельное оружие — левый хук.

Перейра вышел в зал под индейские напевы. По словам Алекса, он «чистокровный бразилец» (в том плане, что у него нет предков-европейцев), чем гордится. У Перейры были проблемы с алкоголем (говорит, что в 16 лет выпивал по литру рома в день — серьезно, есть такая цитата), но он нашел спасение в единоборствах. Вот такой серьезный мужчина пришел покорять средний вес. Сейчас в этом дивизионе правит Исраэль Адесанья, которого Алекс дважды побеждал в Glory: в 2016 году — единогласным решением судей, в 2017-м — нокаутом.

В первом раунде Силва взял под контроль центр октагона, Перейра же ходил вокруг, пытаясь держать удобную для себя дистанцию. Был бой на встречных курсах. Несмотря на значительное превосходство в длине рычагов, Алекс пропускал довольно часто — и довольно плотно. Да что там плотно — плюхи залетели что надо. Перейра отвечал симметрично. Ближе к концу раунда Силве удалось перевести соперника и нанести несколько ударов у сетки. Казалось, тейкдаун принесет ему победу в раунде, но Алекс достаточно быстро поднялся, а потом обрушил серию мощных ударов с ближней дистанции. Таких мощных, что Бруно будто бы поплыл.

Второй раунд получился еще более динамичным. Перейра дрался красиво, технично. Было видно, что перед нами ударник каких мало. Силва выглядел не так искусно, но все равно был очень и очень опасен. Силища в его руках гигантская, тут нет сомнений. Плюс Бруно дважды пытался сделать тейкдаун. Один раз получилось — но Алекс поднялся практически тут же. 33:31 — Перейра выбросил за раунд лишь на два значимых удара больше. Но его панчи выглядели опаснее. Экс-чемпион Glory работал, в основном, руками. Ногами тоже бил, но не особо часто, и эти удары прилетали в блок. Коленом же угрожал редко.

В третьем раунде Силва, как и прежде, наступал, но Перейра по-прежнему был точнее. А в середине раунда, во время очередной атаки Бруно, Алекс поймал его джебом — на отходе. Силву зашатало, и Перейра бросился добивать. Как Бруно выстоял — удивительно. Алекс всаживал удары, будто гвозди молотком забивал. Хлесткие, жесткие. Это надо видеть. Знаете, бывают худощавые, жилистые парни с тощими руками, но очень крепким ударом. Это про Перейру, только удар у него не просто очень крепкий, а такой, что и убить может. Так вот, Силва выстоял и даже принялся отвечать. Потом Алекс потряс противника еще раз, Бруно снова повело, но он и тут не упал, а стал выбрасывать размашистые панчи (мимо). Причем последний удар в бою нанес именно Силва. Итог: победа Перейры единогласным решением судей. Это был отличный бой.

«Многие критиковали мой грэпплинг, но я вышел и показал, какую работу я проделываю каждый день в зале, — сказал Алекс в октагон-интервью. — Я ждал такого боя от него, ждал, что он будет пытаться бороться, это ММА — нужно быть готовым ко всему. Что дальше? Джаред Каннонье делает отличную работу, стоит в очереди на титульный бой, я хотел бы подраться с ним».

Бой с Каннонье ему сейчас не дадут: Джаред будет драться с Адесаньей. Но, похоже, Перейра и правда недалек от титульного боя, пусть и провел в UFC всего-то два поединка. Он очень ярко дерется, показывает высочайший уровень в стойке, у него есть впечатляющий бэкграунд в кикбоксинге, реноме нокаутера и, конечно, две победы над Адесаньей. Мое мнение: Перейра смог бы победить Адесанью уже сейчас. Да, их опыт в ММА несравним, но в ММА все решают стили. А стиль Алекса, его физические данные (Исраэль в UFC еще не дрался с человеком, который выше его ростом) — неудобны для Иззи. В ударке Перейра интереснее, разнообразнее. Прямо скажем: последние бои Адесаньи (за исключением боя с Пауло Костой) — унылейшее, скучнейшее зрелище. В борьбу же Исраэль не пойдет — у него просто не хватит навыков, чтобы контролировать Перейру в партере: как видим, быстро подниматься Алекс хорошо научился. Было бы интересно, как бы он вставал после тейкдаунов ребят, более умелых в борьбе, чем Михайлидис и тем более Силва. Интересно, кого ему дадут в соперники следующим.