«Когда человек приходит к силе, власти, то начинает терять самоконтроль». Хабиб — об уличных драках, жиме лежа и встрече с Тайсоном
3 августа в Киргизии, на берегу озера Иссык-Куль, состоялся турнир EFC 38, который посетил Хабиб Нурмагомедов. На следующий день — в Бишкеке — Нурмагомедов дал пресс-конференцию для местных СМИ. Первую часть — про борьбу и Олимпиаду — мы опубликовали пару дней назад. Сегодня — вторая.
«Криминальный авторитет? Не понял, о ком вы»
— Очень много слухов. Подтвердите или опровергните, пожалуйста. 3 августа один из знаменитых бойцов поздравил этого человека с днем рождения. Все мы знаем, о ком речь. По слухам, этот турнир был посвящен его дню рождения — и ваш приезд тоже.
— Не понял, о ком вы говорите.
— Ваш приезд связан с днем рождения криминального авторитета Камчы Кольбаева? Опровергните или подтвердите.
— Нет (улыбается). Мы должны были провести турнир 27-го [июля], потому что наши бойцы должны были драться в Лос-Анджелесе 21 августа. Но турнир в ЛА перенесли на 31 июля, и нам пришлось перенести наш турнир [EFC 38] на 3 августа. Так что я не думаю, что это связано как-то с этим. Не вижу какой-то связки.
«Не хочу, чтобы меня били. Я сам предпочитаю бить людей. Внутри октагона»
— У нас есть проект — «Разговор на кулаках». Наш шеф-редактор разговаривает со знаменитостями во время поединка на ринге. То есть удары по корпусу... Готовы ли вы поучаствовать в таком проекте? Много времени не займет. Уйдет всего лишь час. Но мы обещаем — будет очень интересно, и вы запомните это.
— Ну я вроде бы закончил разговор на кулаках (улыбается). Сейчас через микрофон общаюсь.
— Это такая лайт-версия. Может быть, в следующий раз?
— Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Каким может быть разговор на кулаках?
— Ну, то есть разговор со знаменитостью, в это время будут задаваться вопросы, и в это время вы можете наносить друг другу удары в голову, допустим.
— Не хочу, чтобы меня били. Я сам предпочитаю бить людей. Внутри октагона. Я не думаю, что разговор на кулаках со мной может оказаться для кого-то хорошей идеей (улыбается).
— А если включим борьбу тоже?
— Тем более (улыбается).
«Работаю с железом, только чтобы на спортсмена быть похожим»
— В одной из сторис вы написали: «Вот стол. Как здесь соблюдать диету?» Как вас встретили в Кыргызстане? Что по поводу стола? Получается соблюдать диету?
— Честно сказать, диету здесь не получается соблюдать. Очень тяжело. Вообще, в Средней Азии хорошо кормят. Нигде нет такого гостеприимства к нам, как в Средней Азии — особенно в эти дни в Кыргызстане, конечно же. Нас, конечно, очень сильно кормят.
Там ребята были... Мы же прилетели прямо после боев Bellator. И были те, кто там на диете сидели, и они были в предвкушении Кыргызстана, зная, что здесь столы будут очень богатыми. Мне, наоборот, сейчас надо диету соблюдать. Держу себя. Стараюсь не срываться, но признаюсь, что это очень тяжело.
— Где-то читал информацию, что вы жали от груди максимум 160 кг. Так ли это? Если нет, то какой ваш рекорд в жиме лежа?
— 160 кг я никогда не жал, честно говоря. Где-то 120 кг, наверное, два-три раза жал. Это максимум.
Я не любитель штанги и качки. Я это все делаю для того, чтобы выглядеть как спортсмен. А так, я не люблю качаться. В основном делаю классику: отжимания, турник, брусья и прыжки. Это все, что нужно для атлета. А так, работаю с железом, чтобы на спортсмена быть похожим.
«В бою с Гэтжи я был на физическом и ментальном пике»
О чувствах после последнего боя
— Что вы ощущали после завершения карьеры? После того, как объявили об этом в октагоне.
— Именно в октагоне у меня разные эмоции были. Смешанные эмоции. Тяжело описать сразу. Ну, я был к этому готов. Заранее знал, что это мой последний бой. Сразу после того, что случилось с отцом, я через пару недель уже был в курсе, что это будет мой последний бой.
Близкие особо не знали, я не делился информацией, потому что не знал, какой исход будет, но где-то на 99 процентов был уверен, что это будет мой последний бой.
— Когда вы были на пике физических возможностей?
— После последнего боя [с Джастином Гэтжи] почувствовал это. Вообще, у спортсменов, бойцов бывает такое, что физическая форма может выйти на пик, но ментальная составляющая может чуть-чуть отставать. А бывает, что ментально ты впереди, но физически отстаешь. И вот в моем последнем бою я почувствовал, что моя физическая и ментальная игра вышли примерно на один уровень.
32 года, это был мой 29 бой, 12 лет профессиональной карьеры, и я, когда зашел [в клетку], я почувствовал, что не только Гэтжи, но и другим бойцам будем тяжело у меня выиграть в это время, потому что... Я не знаю, нужно было или вырубить меня, или — заставить меня усыпить. А так, если я буду соперника видеть, продолжать с ним биться как в стойке, так и в партере — в целом в этом виде спорта будет тяжело у меня выиграть.
Так что я думаю, что моя пиковая форма была в моем последнем бою. Во время лагеря я не был готов на сто процентов из-за травмы ноги, но, когда я зашел в октагон, я почувствовал, что это был мой пик.
— Какой бой был самый сложный для вас?
— Думаю, что последний бой. Он был сложный и в подготовке, и в эмоциональном плане.
— Очевидно, что, находясь на таком уровне, в том числе моральном, очень сложно уходить. Единственное, что могло бы вас заставить хоть чуть-чуть передумать и, возможно, продолжить карьеру?
— Я не думаю, что что-то могло заставить меня передумать. Ну, я не вижу причин. Я уже абсолютно сфокусирован на других моментах. Есть ребята, бизнес, семья — много есть своих моментов, которыми я должен заниматься. Но я не вижу такого, что могло бы меня заставить так тренироваться и так далее. Пускай молодые этим занимаются.
«Запомнилась встреча с болельщиком, которому больше 100 лет»
— Как вам наш Иссык-Куль? Оценили ли нашу природу, где побывали?
— На Иссык-Куле я был первый раз. Очень понравилось. Горы, озеро, и погода очень хорошая. Вода очень теплая — можно купаться. На горизонте видны снежные горы, а здесь на берегу у тебя лето идет. Очень хорошая погода. Для спортсменов это очень хорошее место — чтобы пахать возле гор. 1500 метров над уровнем моря, если не ошибаюсь. Для сборов очень хорошее место. Я знаю, насколько хорошо, когда готовишься в горах. Если тренироваться утром и вечером, то за месяц твоя форма полностью меняется. Тестостерон поднимается, выносливость тоже, поэтому горы — это неотъемлемая часть моего успеха. Иссык-Куль — это такое место, можно сказать, находка для спортсменов. У вас есть еще база для спортсменов. Очень хорошо борются у вас ребята, хорошая греко-римская борьба. Так что я думаю вам надо, чтобы спортсменов всех олимпийских видов спорта там готовились.
— В первый раз вы приезжали в Кыргызстан в 2018 году вместе с отцом. Провели встречу с болельщиками. Какие воспоминания остались от того визита? И второй вопрос. В UFC три бойца из Киргизии — Рафаэль Физиев, сестры Шевченко. Вы с ними знакомы? Что можете сказать о них, как о спортсменах?
— Если помните ту встречу с болельщиками, нам пришлось ее преждевременно сорвать, потому что было слишком много людей, из-за чего началась давка. Даже сказали, что скорая кого-то в больницу забрала, и нам пришлось остановить встречу.
Второе, что запомнилось: был один взрослый болельщик у меня, ему за 100 лет было, и вот встреча с ним запомнилась. Пригласили к нему, мы с отцом посидели с ним дружно, но по моей информации его пару лет как не стало. Полтора года назад, по-моему. Вот эти два момента я запомнил больше всего.
Второй вопрос забыл... А, все. Я с этими ребятами знаком. Привет, пока — вот в таких отношениях. Связь не поддерживаю, а так их знаю.
— А их уровень как оцениваете?
— Они же выигрывают, по-моему. У Физиева серия из 3-4 побед, а [Валентина] Шевченко — чемпионка. Их бои говорят сами за себя. Поэтому я думаю, что у них очень высокий уровень.
«Думаю, что мне нельзя драться на улице. Таким как я тоже нельзя»
— Вы авторитетный человек в мировом спорте. Спортсменов, бойцов ММА, UFC обвиняют в том, что они используют свою силу для того, чтобы решать проблемы сомнительного характера. Как считаете, насколько это правдиво, и какое бы вы дали наставление молодым ребятам, которые хотят пойти по вашим стопам?
— Вы вопрос правильно задайте. «Сомнительно» в чем? У нас люди не через огород заходят, а через ворота. Огород сзади дома бывает (улыбается).
— Бойцы разного уровня участвуют в уличных драках, показывают свою силу, когда этого делать не нужно. Используют свою подготовку для того, чтобы решать проблемы на улицах. Частенько — и в вашу сторону — звучат обвинения в том, что вы подаете плохой пример молодежи. Что бы вы сказали ребятам, которые используют свои бойцовские навыки, но при этом ваши большие фанаты?
— Я думаю, что мне нельзя драться на улице. Таким как я тоже нельзя. Если эта сила используется, она должна применяться в целях самозащиты. И эта самозащита должна быть более ограниченной, потому что, защищая себя, ты можешь человека убить. Лучше человека повалить, дать понять... А так, я не приветствую это. Если у человека есть сила, и он этим пользуется не по назначению, то это, конечно же, не приветствуется. Тут разницы нет — я это или кто-то другой. Здесь не должно быть исключений.
Бывают такие примеры, и это не только в наши дни. Такое бывало всегда. Каждый раз, когда человек приходит к какой-то силе, какой-то власти, то начинает терять самоконтроль. Я думаю, что все исходит из детства, когда человек получает образование, воспитание. Когда человек развивается в физическом плане, то его надо также снабжать мозгами, потому что, когда он уже станет взрослым, сильным, но без мозгов, то у людей могут возникнуть проблемы.
«Стараюсь не думать о женских боях»
— Что вы думаете о женских боях и о Валентине Шевченко? Можно ли ее считать одной из величайших женщин в истории ММА?
— Стараюсь не думать о женских боях (улыбается). И так боев много у меня в жизни. Ну, она [Шевченко] защитила свой пояс, если я не ошибаюсь, в пятый раз. Есть Ронда Роузи, есть Аманда Нуньес... Она [Шевченко] на вершине этого.
«Если так соскучился по моим боям, можешь в интернете их найти»
— Буквально пару дней назад вы были в Лос-Анджелесе, где встретились с Майком Тайсоном. Он ваш чуть ли не любимый боксер. Если поступит предложение выступить с ним в одном карде — учитывая, что он еще выступает, хоть и в выставочных боях — вам было это бы интересно?
— Что ты от меня со вчерашнего дня хочешь (улыбается)? Этот человек на меня в клетке нападал вопросами. Если ты так соскучился по моим боям, то ты можешь в интернете найти 29 боев. Разные есть бои: против левши, правши, ударников, борцов. В UFC, не в UFC, самые просматриваемые за всю историю. Любые бои. В стойке заканчивал, в партере, ронял. Чего ты от меня хочешь (улыбается)?
— Вы же сами в прошлом хотели выступить по боксу...
— Я много чего хотел. Думаешь я получил все, что я хотел? Я очень самокритичный человек, чтобы ты знал. Я много чего хотел. Но ты чего хочешь (улыбается)?
— Как можно больше информации от вас.
— Мы встретились с Майком Тайсоном, пообщались о жизни. Скоро закинут этот подкаст, мы где-то час общались. Очень интересно было, честно сказать. Драться я точно не собираюсь. Он у меня то же самое спрашивал. Я ему тогда сказал: «Ты же сам понимаешь, как тяжело оставлять спорт?» Он на меня смотрит: «Да я, кстати, и не оставлял этот спорт». Я ему говорю: «Тебе уже под 60, заканчивай уже». Не-не, я никуда не собираюсь. У меня есть полно дел за клеткой, октагоном и рингом. Туда меня вообще не тянет. Я не знаю, почему вы туда меня загоняете.
«Сехудо главное, чтобы цифры были»
— Также запомнилась ваша беседа с Генри Сехудо. Он сказал вам, что готов подраться с Петром Яном в России, если предложат хорошую сумму. Как вам идея такого боя?
— У него [Сехудо] вообще другая история. Он просто хочет денег. Он говорит, что если ему дадут нормальные деньги, то он вернется. А так, говорит, что он был олимпийским чемпионом, прошел путь в вольной борьбе, потом пришел в UFC и стал там двукратным чемпионом. И он говорит, что спортивного интереса у него нет уже. Говорит, что интерес только к деньгам — мол, если дадут деньги, то буду драться. И он отметил, что ему без разницы, кого дадут, главное, чтобы цифры были. Ну, он по-другому мыслит.
— А как вам этот бой?
— Считаю, что очень хороший бой. Сейчас Ян на пике в отличии от Сехудо, которому 35 лет. Не думаю, что это является пиковым возрастом для весовой категории до 61 кг. Если заплатят Сехудо, то это будет громкий бой для России.
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