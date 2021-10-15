«У него рука за спиной, прет на меня и орет: «Хорошо тебе?!» Как к Хорхе Масвидалю пристал грозный псих

Королю улицы стало очень не по себе.

Выходец из гетто Майами, вечный уличный бродяга Хорхе Масвидаль в последние полтора года остепенился. Теперь кубинец мало похож на злого, голодного пса, чья задача — любой ценой добраться до сонной артерии соперника. К нему пришли большие деньги, слава и выгодные переговорные позиции в UFC.

Сегодня Хорхе уже не только ждет чека от боссов промоушена и спонсоров, но и крутит собственные бизнесы — активно продвигает бренд мескаля и свой Youtube-канал (где уже 820 тысяч подписчиков), а недавно запустил и собственную бойцовскую лигу Gamebred Fighting Championship.

В UFC ему больше не нужно цеплять вызовами потенциальных оппонентов в Twitter и бить их в подтрибунном помещении — желающих принять бой с Масвидалем и так предостаточно.

По улицам же родного Майами кубинец теперь ходит с личной охраной. Масвидаль нанял двух бодигардов, в важности которых он особенно убедился после недавнего наезда от угрожающе-странного парня. Тот вел себя настолько непредсказуемо, что всегда вольно и уверенно чувствующему себя в уличных передрягах кубинцу стало очень не по себе.

«Сейчас, если я иду куда-то, мне нужно два охранника, — рассказал Масвидаль на Youtube-канале «How U Livin J Piven». — Бывают ситуации, когда начинается какой-то странный движ. Если подошел человек и спросил: «Можно фото?», то тут без проблем. Но вот как-то был случай — выхожу я из торгового центра, иду к машине, со мной два охранника, мой менеджер и оператор — мы снимали промо для моего канала. Подходит какой-то левый парень ко мне и спрашивает: «Хорошо тебе?».



Я такой: «Простите?». Он говорит: «Я спросил: «Хорошо тебе?»». И он держит правую руку за спиной, какая-то странная херня — то ли хочет подарить мне подарок, то ли ударить по лицу. Я отшагнул назад, говорю ему: «Мужик, хорошего дня тебе». Мои ребята начинают уже кучковаться вокруг меня. Он снова напирает, повышает голос: «Я ХОЧУ ЗНАТЬ, ХОРОШО ТЕБЕ, УБЛЮДОК?!». Тут уже понятно, что какой-то финиш происходит. Он по-прежнему держит руку за спиной.



Охранники спрашивают его: «Эй, что у тебя в руке?». Схватили его, оказалось, что он просто сжал руку в кулак. Я не знаю, был ли это псих, или кто-то, кто в курсе, что я боец и он что-то задумал... Его оттащили от нас, я жду машину, проходит три минуты, он снова орет: «ХОРОШО ТЕБЕ?!». Вот в такие моменты я понимаю, зачем мне нужна охрана. Даже в моем родном городе».

На этом истории столкновения Хорхе со странными незнакомцами не иссякают. Рассказал он как-то и чудаковатый случай про искавшего его по всему отелю безнадежно пьяного громилу.

«Как-то после одного моего боя в Лас-Вегасе сижу я в своем номере отеля, со мной 7-8 моих близких ребят, — вспоминал кубинец на своем Youtube-канале. — Дверь в номер открыта, потому что из бара снизу носят лед, постоянно ходят какие-то люди. И тут в номер вваливается 110-килограммовый шкаф, весь раскачанный, на вид где-то 193 см ростом. Похож на этих громил из американского футбола. Бухой в задницу. Я сразу иду к нему: «Как дела, бро?». Он говорит: «Я пришел на афтепати Хорхе Масвидаля».



Представьте, какой он был бухой, что даже не понял, что это я перед ним стою. Говорю ему: «Давай выйдем, я покажу тебе, где будет афтепати«. А сам думаю: «Кто, черт, тебе сказал, в каком номере я живу«. Короче, потом выяснилось, что он внизу на баре услышал, как кто-то передавал лед официантке и сказал отнести в мой номер. И он пошел за официанткой — прямо до двери номера. Думал, его там, блин, будут ждать с нетерпением. Никакого соприкосновения с этим парнем на физическом уровне у меня не было, но момент неприятный».

11 декабря Масвидаль подерется с Леоном Эдвардсом на UFC 269.