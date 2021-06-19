В Красноярске прошел турнир АМС Fight Nights 102, где выделялись два боя — Вячеслава Василевского против Давида Бархударяна (средний вес) и Армена Петросяна против Хасана Юсефи (за титул в полутяжелом весе).

Провал Василевского

Опытный Василевский (35-9) считался фаворитом в бою против 25-летнего Бархударяна (13-3). Однако в предыдущем поединке, в феврале этого года, Давид просто не почувствовал бразильца Марсио Сантоса, который месяц назад дал равный бой Александру Шлеменко. Краснодарский армянин расправился с ним за две минуты, несколько раз уронив и в конце концов нокаутировав. У Бархударяна в руках — бомбы. И в поединке с Василевским он доказал, что в стойке очень опасен. Все кончилось уже в первом раунде. Давид зацепил Славу левым боковым, потом отправил в нокдаун и начал добивать. Рефери справедливо остановил бой.

«Ну, попал, — сказал Бархударян журналистам после боя. — Увидел, что я зацепил его — он сел на жопу, и я начал добиват. Но он легенда нашего спорта. Спасибо, что вышел против меня в октагон. Это была самая важная победа в моей карьере».

На вопрос, хотел бы он подраться со Шлеменко, Давид ответил: «Он тоже из России, и я с уважением отношусь к Александру. Не хочу драться с ним. Хочу драться с американцем, а потом за титул. Я — первый претендент».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» отметил, что ему было бы интересно посмотреть на противостояние ударников — Бархударян против Владимира Минеева. Но пока у Минеева другой соперник — в октябре он должен выйти против Магомеда Исмаилова. Точная дата их боя еще не утверждена.

Апсет Юсефи

Выбор соперника для чемпиона мира про тайскому боксу Армена Петросяна (4-1) казался странным. Самый серьезный боец, которого побеждал Хасан Юсефи (7-4) — Дмитрий Смоляко. Было это в сентябре 2019-го, и после этого — вплоть до турнира в Красноярске — иранец в клетку не выходил.

Вроде бы, Юсефи должен был стать жертвой Петросяна, таким тренировочным противником. Рекорд у армянина перед боем не был сногсшибательным — всего-то 4-0, но он считался бойцом высокого класса: в августе 2020-го нокаутировал Артура Алискерова, а в январе 2021-го — Дмитрия Минакова, это серьезные ребята.

Тем не менее Юсефи победил. И победил быстро: в начале 2-й минуты боя он поймал Петросяна правым встречным, добавил левый боковой, уронил, а потом добил. Сенсационная победа. «Это нечто невообразимое», — лаконично прокомментировал бой Камил Гаджиев.

После поединка Юсефи обступили таджикские болельщики — кто-то специально приехал в Красноярск, чтобы его поддержать. Иранец ответил им взаимностью, несколько раз прокричав «Таджикистон, ба пеш!» («Таджикистан, вперед!»).

Следующий крупный турнир Fight Nights пройдет в Москве 18 июня — там ожидается бой между Алексеем Махно и бывшим чемпионом АСВ в полулегком весе Юсуфом Раисовым.