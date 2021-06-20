Олейник выжал из себя все, но проиграл. Он близок к увольнению из UFC

Ветеран покинет топ-15. Его место займет молодой Спивак.

Алексей Олейник, Россия, 43 года. Тяжелый вес. 59 побед, 16 поражений, 1 ничья.

Сергей Спивак, Молдавия, 26 лет. Тяжелый вес. 13 побед, 2 поражения.

Алексей Олейник выступает с 1996 года, и до этого турнира UFC в Лас-Вегасе ни разу не проигрывал трижды подряд. Теперь это случилось.

Олейник, по его словам, много раз отказывался от поединков с бойцами из СНГ, на этот же раз отказаться возможности не было. Сергей Спивак за месяц до боя сказал в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА», что Олейник в случае отказа был бы тут же уволен из UFC. Олейник в интервью «СЭ» это не подтвердил, но и не опроверг. «Мне сказали жестко, что нужно выйти на бой», — сообщил он.

Олейник начал бой с лоу-кика, а затем включил режим охотника за головами. Он атаковал размашистыми ударами руками, гоняя Спивака из одного угла октагона в другой. Сергей выбрасывал встречные удары, попадал, но Олейник не сбавлял темп. Алексей антитехничен в стойке, но корявыми панчами доставлял проблемы и Фабрисиу Вердуму, и Трэвису Брауну, и даже Алистару Овериму. Непросто пришлось и Спиваку. За минуту до перерыва Олейник затащил противника в партер и попробовал сделать коронный прием — диафрагму. Не получилось, но Алексей остался в выигрышной позиции, в которой и закончил раунд.

Олейник, уже подуставший, бросился вперед и в начале второго раунда, но Спивак грамотно работал на отходе. Сблизившись, Алексей решил перевести соперника в партер. Попытка закончилась полным провалом — Спивак оказался сверху и начал разбивать ветерана. Потом молдавский боец попробовал финишировать Олейника приемом (сначала подобием Д'Арсе, а затем — гильотиной). Это привело к тому, что Сергей потерял хорошую позицию, а Алексей залез в фулл-маунт. Олейник снова вышел на диафрагму. Но практически сразу прозвучала сирена — Олейнику элементарно не хватило времени, чтобы довести прием до конца. Захват-то был крепким.

Третий раунд остался за Спиваком. Олейник много попадал с рук. Стало казаться, что именно стойка может принести ему победу. Но Алексей зачем-то снова стал пытаться затащить оппонента вниз, в результате оказался под ним и закончил бой лежа, обороняясь у сетки. Итог: победа Спивака единогласным решением судей 29-28, 29-28, 29-28.

Олейник бился достойно, мог выиграть, но теперь он близок к увольнению. По контракту с UFC у него осталось где-то два-три боя, однако промоушен имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без каких-либо компенсаций для бойца. У Олейника неплохой гарантированный гонорар — 75 тысяч долларов за бой, и, вероятно, в UFC захотят заменить его на более молодого и менее дорогостоящего тяжа.

Алексей вряд ли останется без работы: есть Bellator, где любят ветеранские бои и хорошо платят, есть российские лиги. Другой вопрос — захочет ли сам Олейник выступать дальше. Как сказала его жена Татьяна во время нашего последнего интервью с Алексеем: «Хватит, навоевался».