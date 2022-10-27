Курил по две пачки в день, а потом скинул 50 кг, попал в UFC и даже вырубил Андерсона Силву

В 19 лет Халил Раунтри боялся умереть во сне — настолько неправильный образ жизни он вел.

В ночь на 30 октября в США состоится сразу несколько крупных турниров. Помимо боя Василия Ломаченко против Джермейна Ортиса в Вегасе пройдет UFC Fight Night, а в Глендейле — боксерский вечер с поединком Логана Пола и Андерсона Силвы. Бывший чемпион UFC проговорился, что при подготовке к поединку с блогером его два раза отправляли в нокаут в спаррингах. Тренер Силвы уже опроверг эти слова, но они звучат правдоподобно, учитывая, что такое с Пауком уже происходило — в тренировочном лагере перед боем с Ником Диазом бразильца вырубил Халил Раунтри.

Раунтри не отрицал, что ему удалось рубануть Силву, но большого значения этому он не придавал. «Мы усердно тренируемся, чтобы гарантировать победу, и во время тренировок всякое случается. Ничего страшного. Многих нокаутируют на тренировках, и они об этом просто не говорят, но он честный парень. Это случилось в спарринге, но не в бою, так что это не имеет значения», — сказал Халил MMA Fighting.

У Раунтри не самый обыденный путь в единоборства. Парень рос в неполной семье — отца застрелили, когда Халилу было два года. Родерик Раунтри работал тур-менеджером Boyz II Men, успешной соул-группы 90-х. Боец почти ничего не помнит об отце, но всегда чтил его память. Его единственное воспоминание о нем — момент, когда они были в Лос-Анджелесе и тот подбрасывал Халила в воздух и ловил.

Халил Раунтри. Фото Соцсети

Раунтри уверен, что убийство отца привело к тому, что он стал одиночкой и растолстел. В детстве и юности Халил не занимался спортом. Он сидел дома и саморазрушался до такой степени, что не был уверен, сможет ли проснуться на следующее утро: «Я находился в полном хаосе. Вообще не ел овощи, выкуривал по две пачки сигарет в день, ел много фаст-фуда, каждый день выпивал литр или два Dr. Pepper. Я не делал ничего полезного для здоровья. Я думал, что умру во сне. Это действительно странно, когда 19-летний парень верит, что может никогда не проснуться. Но я был именно таким», — вспоминал Раунтри в интервью Yahoo! Sports.

При росте 185 сантиметров Халил весил 138 килограмм. Он отчасти пошел по стопам отца — зарабатывал тем, что ездил с группами по стране и продавал мерч на концертах. Но толстячок понимал, что занимается не тем. «Я не преследовал мечту, а просто помогал другим идти к своей. Я всегда думал, что во мне есть нечто большее, чем просто продажа одежды», — признался Раунтри в разговоре с BBC.

Халил попал в спорт случайно. Все благодаря брату, бойцу наилегчайшего веса Доновану Фрелоу, который позвал его на тренировку. Раунтри подумал, что это шанс немного похудеть, но в зале осознал, что получает искреннее удовольствие от процесса. «Мы начали тренироваться вместе. Я просто нашел другую цель. Я пошел на урок тайского бокса и в первый раз, когда ударил ногой по пэду, воскликнул: «Боже мой! Это так приятно!» Это началось оттуда. У меня никогда не было цели», — говорил Раунтри.

Когда Халил пошел в спортзал, он даже подумать не мог, что станет бойцом. Но продолжал заниматься, стабильно терял вес и вдохновлялся процессом. Решение о дебюте в ММА Раунтри принял, когда впервые пришел на турнир как зритель: «Я смотрел бои тяжеловесов и сказал себе: «Я должен попробовать это». В конечном итоге это привело меня туда, где я нахожусь сегодня».

Халил приступил к тренировкам в 20 лет, а уже через год начал драться среди любителей. Он выступал в среднем весе — за год скинул почти 54 килограмма! Сегодня Раунтри с переменным успехом бьется в UFC, но два его последних поединка завершились досрочными победами. Боец надеется, что его история вдохновит других на изменения: «Я будто стал новым человеком. У меня осталась та неуверенность, как раньше, но я начал чувствовать себя совсем по-другому. Я никогда не чувствовал себя более живым. Люди могут по-разному относиться к ММА, но я здесь, чтобы рассказать, что они дали мне. Единоборства сильно изменили мою жизнь».