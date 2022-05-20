«Дана Уайт впервые не ответил на мое сообщение...» Как Хабиб добивается титульника для Махачева

Нурмагомедов дал большое интервью ESPN.

Два с половиной года назад Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру профессионального бойца. Тогда, в октябре 2020-го в Абу-Даби, он задушил Джастина Гэтжи, добился рекорда 29 побед и 0 поражений, а затем объявил об уходе на пенсию. Затем Хабиб перевоплотился в бизнесмена, стал владельцем промоушена Eagle FC, но не перестал тренироваться и быть наставником для бойцов из своей команды.

Сейчас главная спортивная цель Нурмагомедова, по всей видимости, оказать содействие в том, чтобы его близкий друг и спарринг-партнер Ислам Махачев, идущий на серии из 10 побед в UFC, подрался за титул в легком весе. Соперник очевиден — это бразилец Чарльз Оливейра, который недавно победил Гэтжи (причем перед боем бразильца лишили чемпионского пояса за несделанный вес).

Эти и другие темы, включая планы промоушена Eagle FC, Нурмагомедов обсудил с журналистом ESPN Бреттом Окамото.

О потенциальном бое Махачев vs Оливейра

— Будет справедливо, если организуют бой за вакантный титул между Исламом и Оливейрой, ведь легкий вес остался без чемпиона. Безусловно, Чарльз заслуживает быть чемпионом, но чемпиона в дивизионе нет. Зачем Исламу проводить претендентский бой, если в дивизионе нет чемпиона? Сведите их двоих. Лучший против лучшего, понимаете? Бенеил Дариуш близок к ним, у него серия из семи побед, и у него был шанс подраться с Исламом, но он получил травму, поэтому будет несправедливо давать ему титульный шанс. Если хочешь ворваться в титульную гонку, то вернись после травмы и подерись с топовым бойцом, а затем — дерись за пояс. Бенеил должен провести претендентский бой, а Ислам должен драться за пояс. Считаю, что так будет справедливо. Боец, идущий на серии из 11 побед, против бойца, идущего на серии из 10 побед. Дайте шанс подраться им.

Если они сделают Ислама против Бенеила в октябре, претендентский... В октябре они подерутся, потом им нужно будет время, до февраля-марта. Чарльз будет ждать до марта? Кто тогда будет чемпионом? Я слышал, они хотят сделать большое шоу в Бразилии в декабре. Окей, не хотят ехать в Абу-Даби... Я слышал, как тренер Чарльза сказал: «Приезжайте в Бразилию». Нет проблем, отправьте локацию. Мы приедем в Бразилию, Ислам объедет Чарльза Оливейру, как свою лошадь, заберет пояс, мы докажем, что, если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу, и поедем домой. Вместе с поясом UFC.

В последние 10 лет локация для пояса в легком весе — это Дагестан. Я закончил, теперь Ислам будет [чемпионом]. Никакой Ирландии, Бразилии или США. Только Дагестан. Это как говорил отец: «Хабиб уйдет — чемпионом будет Ислам». Если хотят в Бразилии — нет проблем. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, мы приедем за две недели большой командой, снимем большой дом, сделаем вес, а не как Оливейра. Ислам финиширует его в его же игре — на земле, на бразильской земле. Мы дадим всем фанам урок, что такое контроль в партере. Покажем, как нужно побеждать досрочно на земле. Завоюем сердца бразильских фанатов. Им понравится работа в партере в исполнении Ислама.

Я всю жизнь тренируюсь с Исламом, провожу схватки по грэпплингу. Я видел, как он боролся с чемпионами ADCC и заставлял их стучать. 88 кг, 99 кг, 77 кг борцы — все они стучали. Если мы поедем в Бразилию, проведем там бой с Оливейрой и победим досрочно на земле — это станет большой мечтой для нас. Для Ислама это бой для наследия.

Возобновит ли карьеру в случае победы Оливейры над Махачевым

— Вы же знаете, что Даниэль Кормье всегда любит играть в игры (ранее Даниэль Кормье допустил, что Хабиб может вернуться к боям в случае победы Оливейры над Махачевым. — Прим. «СЭ»). Этот парень всегда играет в игру. Даже в ММА он играет в игру. Он завязал с боями, но играет в гольф. Мы называем это игрой, понимаете? Теперь он играет со мной в игры (смеется), как вы знаете, везде, все время. Конечно, фанатам было бы очень интересно [увидеть бой против Оливейры]. Это будет похоже на сумасшедшую драму.

Но я не знаю, что я буду чувствовать, если кто-то победит Ислама. Всю жизнь, с раннего детства, с первых ступеней в любительской карьере под руководством моего отца мы всегда шли с Исламом вместе. Мы занимаемся этим делом вместе уже больше двадцати лет.

Он [Махачев] соревновался в различных видах спорта: грэпплинг, панкратион, боевое самбо, любительские и профессиональные ММА. И за эти 20 лет я видел не так много людей, выигрывавших у Ислама. Даже если взять только ММА — а в этом виде спорта, включая любительские ММА, он провел более 300 боев, — я редко замечал, чтобы его побеждали — включая тренировки в зале.

Как Дана Уайт впервые проигнорировал его в соцсетях

— Честно говоря, это впервые, когда Дана не ответил на мое сообщение. Я написал ему: «Эй, никто другой не должен драться за титул, кроме Ислама». Он не ответил. Думаю, он был занят, но такое произошло впервые. Но ничего страшного. Все ошибаются. Мы вернемся сильнее.

Сколько турниров планирует провести лига Eagle FC

— Я действительно получаю удовольствие от этого дела [от управления Eagle FC]. У нас хорошие планы на будущее. В частности, в июле и августе мы проведем турниры в России, Казахстане и Кыргызстане. Также планируем провести турнир в Саудовской Аравии. Думаю, что проведем еще 7-8 турниров [в 2022 году].

Готов ли стать тренером в реалити-шоу The Ultimate Fighter

— Честно говоря, мне нравится эта идея. Мы могли бы затеять эту идею, потому что сейчас в UFC нехватка больших звезд. Например, я завершил карьеру, Джон Джонс пропал, Генри Сехудо тоже завязал, Даниэль Кормье — тоже. И, конечно же — несмотря на то, что мне этот человек не нравится, но все же — Конора Макгрегора тоже нет. Многих уже нет.

Да, есть Адесанья, Волкановски, Нганну и мой брат — король рейтинга pound-for-pound Камару Усман. Осталось лишь несколько звезд. Если же я и Тони Фергюсон станем тренерами в The Ultimate Fighter, то мы сможем отснять хороший контент.

Чтобы это стало реальным, они [UFC] должны... Дана должен ответить мне в соцсетях (смеется), ответить на мое сообщение. Самое интересное — это то, что Дана прочел мое сообщение, но еще не ответил (улыбается). Ладно, не буду на него давить, но я обращаюсь к тебе: «Дана, у нас с тобой два незавершенных дела — это Ислам Махачев и The Ultimate Fighter. Пожалуйста, перезвони мне, брат. Иначе, если ты не перезвонишь, предупреждаю, что в июне я буду в Вегасе, и тогда тебе придется отправить мне сообщение и свое местоположение. Будь осторожен, Дана. Нам надо завершить дела, брат. Перезвони мне».

Я не покажу, но продиктую, что я ему написал. Дана, будь скромен, брат. Я ему написал: «Как насчет такого сценария: Ислам против Оливейры в Абу-Даби?» И он проигнорировал... Самое главное, до этого он на все сообщения отвечал, но тут решил не отвечать. Но ничего страшного. Все совершают ошибки.