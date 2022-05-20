Top Dog FC14: основная информация о турнире по кулачным боям в Москве

27 мая в Москве пройдет турнир по кулачным боям Top Dog

27 мая пройдет одно из самых эффектных событий из мира единоборств.

Когда и где пройдет турнир Top Dog TDFC14: место проведения, дата и во сколько начало

27 мая 2022 года в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет 14-й турнир по кулачным боям TDFC14. Спорткомплекс сможет вместить до 4000 зрителей. Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

В главном событии турнира чемпион среднего дивизиона Наим Самурай Давудов проведет поединок с непобежденным Сергеем Кратосом Калининым. В со-главном бою встретятся легковесы Алексей Мельник Мельников и Иса Тандовский Исаев.

Алексей Мельник и Даник Весненок (черный бинт). Федор Успенский, Фото «СЭ»

Полный кард турнира Top Dog TDFC14

На турнире TDFC14 пройдет 14 поединков. В главном бою вечера Наим Давудов попробует провести защиту своего титула в противостоянии с Сергеем Калининым.

Главный бой: Наим Давудов (4-0-0) — Сергей Калинин (3-0-0): средний вес (до 85 кг)

Со-главный бой: Алексей Мельник (5-0-2) — Иса Исаев (3-0-1): легкий вес (до 70 кг)

Рустам Мухитдинов (3-0-4) — Александр Северин (2-0-0): средний вес (до 85 кг)

Тимур Акаимов (1-0-1) — Семен Лебедев (0-0-0): средний вес (до 85 кг)

Адилжан Сандибек (2-1-1) — Владимир Шарыпов (0-0-0): полусредний вес (до 77 кг)

Николай Горбунов (1-0-0) — Гази Газимагомедов (1-0-2): легкий вес (до 70 кг)

Камал Гасанов (1-0-1) — Василий Мишкой (0-0-1): легкий вес (до 70 кг)

Иван Мошкарев (1-0-2) — Александр Великдус (0-0-0): полулегкий вес (до 64 кг)

Чингис Хан (1-0-0) — Арут Хачатрян (1-1-1): легчайший вес (до 59 кг)

Наим Самурай Давудов vs Рустам Астероид Мухитдинов (белый бинт). Федор Успенский, Фото «СЭ»

Top Dog: основная информация — что это такое, история и правила

Top Dog FC является первым промоушеном для боев на голых кулаках в России и СНГ. Организация располагается в Москве. Первый турнир Top Dog FC прошел 27 декабря 2019 года. Осенью 2021-го кулачные бои признали спортивной дисциплиной в Минспорте РФ. В лиге бойцы выступают в семи весовых категориях.

Правила боев Top Dog:

— 3 раунда по 2 минуты;

— бой проходит без перчаток;

— никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями;

— допускаются удары из клинча;

— после нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться;

— возможна ничья.

Где смотреть и во сколько начало прямой трансляции турнира Top Dog TDFC14 27 мая

Видеотрансляция боев турнира Top Dog TDFC14 будет доступна в прямом эфире на телеканале Udar. Он доступен на платформах интерактивного ТВ от «Ростелеком», Wink, «Кинопоиске» и «Яндекс.Спорт». При этом на всех вышеперечисленных платформах можно оформить бесплатную временную подписку.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию TDFC14.

Наим Самурай Давудов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наим Давудов — Сергей Калинин: основная информация о бое TDFC14 — статистика и прогноз

В главном поединке турнира TDFC14 за титул чемпиона в среднем весе будут биться Наим Самурай Давудов и Сергей Кратос Калинин. Бой начнется после 20.00 по московскому времени.

На счету 22-летнего Давудова четыре победы в четырех поединках на турнирах по кулачным боям (три из них были досрочные). Его дебют в Top Dog состоялся на турнире TDFC7 в марте 2021-го. У 37-летнего Калинина три победы нокаутом в трех поединках в рамках промоушена.

Букмекеры с незначительным перевесом отдают предпочтение Давудову в противостоянии с Калининым. Коэффициент на победу Самурая составляет 1.79, а на успех Кратоса — 1.92.

Иса Тандовский Исаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алексей Мельник — Иса Исаев: основная информация о бое TDFC14 — статистика и прогноз

В со-главном бою вечера Top Dog FC14 подерутся Алексей Мельник и Иса Исаев в категории до 70 кг.

В активе 25-летнего Мельникова пять побед и два поражения в Top Dog. У 30-летнего Исаева — три победы при одном поражении.

Букмекеры считают Мельникова явным фаворитом в бою с Исаевым. Коэффициент на победу Мельника — 1.53, а поставить на успех Тандовского можно за 2.34.