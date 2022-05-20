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Сегодня, 17:25

Top Dog FC14: основная информация о турнире по кулачным боям в Москве

27 мая в Москве пройдет турнир по кулачным боям Top Dog
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Сергей Кратос Калинин (белый бинт) — Владимир Мясник Морозов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Наим Самурай Давудов vs Рустам Астероид Мухитдинов (белый бинт).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Иса Тандовский Исаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Наим Самурай Давудов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Мельник и Даник Весненок (черный бинт).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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27 мая пройдет одно из самых эффектных событий из мира единоборств.
Теперь промоушен кулачных боев есть и&nbsp;в&nbsp;России. «Если ты уличный пес, тебе к нам». В России запустили лигу кулачных боев

Когда и где пройдет турнир Top Dog TDFC14: место проведения, дата и во сколько начало

27 мая 2022 года в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет 14-й турнир по кулачным боям TDFC14. Спорткомплекс сможет вместить до 4000 зрителей. Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

В главном событии турнира чемпион среднего дивизиона Наим Самурай Давудов проведет поединок с непобежденным Сергеем Кратосом Калининым. В со-главном бою встретятся легковесы Алексей Мельник Мельников и Иса Тандовский Исаев.

Алексей Мельник и Даник Весненок (черный бинт). Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Мельник и Даник Весненок (черный бинт).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Полный кард турнира Top Dog TDFC14

На турнире TDFC14 пройдет 14 поединков. В главном бою вечера Наим Давудов попробует провести защиту своего титула в противостоянии с Сергеем Калининым.

Главный бой: Наим Давудов (4-0-0) — Сергей Калинин (3-0-0): средний вес (до 85 кг)

Со-главный бой: Алексей Мельник (5-0-2) — Иса Исаев (3-0-1): легкий вес (до 70 кг)

Рустам Мухитдинов (3-0-4) — Александр Северин (2-0-0): средний вес (до 85 кг)

Тимур Акаимов (1-0-1) — Семен Лебедев (0-0-0): средний вес (до 85 кг)

Адилжан Сандибек (2-1-1) — Владимир Шарыпов (0-0-0): полусредний вес (до 77 кг)

Николай Горбунов (1-0-0) — Гази Газимагомедов (1-0-2): легкий вес (до 70 кг)

Камал Гасанов (1-0-1) — Василий Мишкой (0-0-1): легкий вес (до 70 кг)

Иван Мошкарев (1-0-2) — Александр Великдус (0-0-0): полулегкий вес (до 64 кг)

Чингис Хан (1-0-0) — Арут Хачатрян (1-1-1): легчайший вес (до 59 кг)

Наим Самурай Давудов vs Рустам Астероид Мухитдинов (белый бинт). Фото Федор Успенский, "СЭ"
Наим Самурай Давудов vs Рустам Астероид Мухитдинов (белый бинт).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Top Dog: основная информация — что это такое, история и правила

Top Dog FC является первым промоушеном для боев на голых кулаках в России и СНГ. Организация располагается в Москве. Первый турнир Top Dog FC прошел 27 декабря 2019 года. Осенью 2021-го кулачные бои признали спортивной дисциплиной в Минспорте РФ. В лиге бойцы выступают в семи весовых категориях.

Правила боев Top Dog:

— 3 раунда по 2 минуты;

— бой проходит без перчаток;

— никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями;

— допускаются удары из клинча;

— после нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться;

— возможна ничья.

Где смотреть и во сколько начало прямой трансляции турнира Top Dog TDFC14 27 мая

Видеотрансляция боев турнира Top Dog TDFC14 будет доступна в прямом эфире на телеканале Udar. Он доступен на платформах интерактивного ТВ от «Ростелеком», Wink, «Кинопоиске» и «Яндекс.Спорт». При этом на всех вышеперечисленных платформах можно оформить бесплатную временную подписку.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию TDFC14.

Наим Самурай Давудов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Наим Самурай Давудов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наим Давудов — Сергей Калинин: основная информация о бое TDFC14 — статистика и прогноз

В главном поединке турнира TDFC14 за титул чемпиона в среднем весе будут биться Наим Самурай Давудов и Сергей Кратос Калинин. Бой начнется после 20.00 по московскому времени.

На счету 22-летнего Давудова четыре победы в четырех поединках на турнирах по кулачным боям (три из них были досрочные). Его дебют в Top Dog состоялся на турнире TDFC7 в марте 2021-го. У 37-летнего Калинина три победы нокаутом в трех поединках в рамках промоушена.

Букмекеры с незначительным перевесом отдают предпочтение Давудову в противостоянии с Калининым. Коэффициент на победу Самурая составляет 1.79, а на успех Кратоса — 1.92.

Иса Тандовский Исаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Иса Тандовский Исаев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Алексей Мельник — Иса Исаев: основная информация о бое TDFC14 — статистика и прогноз

В со-главном бою вечера Top Dog FC14 подерутся Алексей Мельник и Иса Исаев в категории до 70 кг.

В активе 25-летнего Мельникова пять побед и два поражения в Top Dog. У 30-летнего Исаева — три победы при одном поражении.

Букмекеры считают Мельникова явным фаворитом в бою с Исаевым. Коэффициент на победу Мельника — 1.53, а поставить на успех Тандовского можно за 2.34.

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