Дисквал из-за одной триллионной грамма. Как Уральского Халка убрали из UFC

Карьера Ивана Штыркова в лучшей ММА-лиге мира закончилась, не начавшись.

27 мая боец ММА Иван Штырков дебютирует в боксе — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске он проведет поединок с Михаилом Мохнаткиным, тоже бойцом ММА и самбистом. А вот в апреле 2019-го Штырков мог дебютировать в UFC — боем с Девином Кларком. Иван успешно прошел процедуру взвешивания, они с Кларком провели дуэль взглядов, но в ночь перед турниром Штыркова сняли с поединка. Причина — в его организме нашли пикограмм запрещенного USADA препарата болденон (пикограмм — это одна триллионная грамма). Уральский Халк был дисквалифицирован на два года, его карьера в UFC закончилась, не начавшись. В интервью «СЭ» Иван рассказал подробности той истории.

— Мы приехали, сделали вес, прошли медиа, — говорит Штырков. — Все билеты были проданы, многие люди из Екатеринбурга и других городов приехали. Я ходил по городу и был в шоке от того, сколько людей ко мне подошли, узнали. Говорили: «Вот, мы приехали. Вань, давай выздоравливай». Пришлось сказать, что какая-то фигня со здоровьем, потому что в UFC так сказали. Они объяснили: «Пока мы не можем точно сказать, что и почему, но пришел сигнал».

Мы взвесились, поужинали, легли спать, настраивались на бой. В 12 часов ночи менеджер Саят Абдрахманов написал мне, что меня снимают с боя. Я спросил: «Это что за прикол?», а он объясняет: «Вот вроде как допинг нашли». Я ему: «Подожди, я же три теста сдал!» Я сдал три теста перед турниром. Два в Таиланде и один — за неделю до турнира. Там ничего не обнаружили, а за 12 часов до боя... Конечно, они медиа сделали, билеты распродали спокойно, а потом меня просто сняли. Результаты-то давно уже были известны. Я имею в виду, что можно было снять меня и раньше, но это было невыгодно, видимо. Ну, все, сняли с боя, что делать-то? Я даже на площадку не приехал — так, по городу ходил, сопли на кулак наматывал, можно сказать. В шоке был. Сначала не понимал, что происходит, а потом пришло осознание.

Пришло заключение, что было найдено такое-то вещество, болденон, в пикограммах, в таком количестве, что... Даже в заключении написано, что это вещество в таком количестве не влияет на физические характеристики спортсмена, но так как оно было найдено — это дисквалификация.

— На сколько была дисквалификация?

— На два года.

— То есть она уже прошла.

— Да, но я уже столько дерусь... Я сразу сказал, что два года ждать не буду, что надо закрывать контракт. Вроде хорошо все закончилось, меня достаточно быстро освободили от контракта. Обычно, когда у тебя дисквалификация, контракт замораживается и ты не можешь нигде драться. Меня же освободили от обязанностей, и я сразу подписался с Rizin.

— Слышал, что-то вещество, которое нашли, вы употребляли чуть ли не за три года до этого.

— Да, но есть определенные вещества, которые очень надолго оставляют следы в организме, не имея воздействия на него. Как, например, какие-нибудь антитела от гепатита. Некоторые вещества выводятся быстрее, а другие могут оставаться хоть на всю жизнь. А на тот момент как раз нашли метод нахождения веществ в пикограммах — это, по-моему, 10 в минус 13-й степени миллиграмма. То есть, по сути, этого вещества и не существует, его невозможно осязать. Тогда шум пошел, первым же Джон Джонс попался на пикограммах, его начали мурыжить. В итоге они отказались от пикограммов и вернулись к старым добрым миллиграммам.

— Получается, если бы ваш бой был немного позже, то он бы состоялся?

— Да. По-моему, они отменили пикограммы через полгода. На данный момент эти допинг-тесты не являются действительными.

— Есть история, что российским бойцам надо чиститься перед подписанием в UFC. Расскажите, что это. Вы же человек, который прошел через этот путь.

— На самом деле, все зависит от того, кто что жрал и колол до этого. Я знал, что болденон очень долго держится в организме, и примерно понимал, что вещество не действует, но его след еще может оставаться. Но промоушену тоже нужно это учитывать. Я уверен, что 90 процентов бойцов UFC за свою карьеру употребляли какие-то вещества, старое поколение — 100 процентов, многих дисквалифицировали и за тестостерон, и за многие другие вещи. Но все это было до, мы же говорим о конкретике. Ты пришел в промоушен — важно, употребляешь ли ты запрещенные вещества именно будучи подписанным, а не тогда, когда ты что-то там делал. Как если у человека есть судимость, его возьмут на работу и будут этим тыкать постоянно. Ерунда какая-то, короче.

Я на тот момент (на момент подписания в UFC. - Прим. «СЭ») уже давно ничего не употреблял, но зная, что я подпишусь... В принципе, достаточно нескольких месяцев обычного существования, после этого организм все выводит. Но пикограммы, видимо, вывести невозможно, особенно если вещество въедливое. Кроме него у меня ничего не нашли. Вопрос в том, что спортсмены использовали и какое время прошло после крайнего использования при допинг-тесте.

Думаю, за полгода если убрать пикограммы, все уходит. Если добавить к этому какие-то инфузионные растворы, капельницы, почистить печень и пить много воды — что спортсмены и так делают, — проблем никаких не должно быть, и никогда ни у кого не было. Или ловили конкретно на препарате... Я, по-моему, единственный, кто был дисквалифицирован за эти пикограммы. Других историй не слышал. Может, у кого-то менеджмент быстро сработал и люди снялись.