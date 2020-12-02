Хабиб будет биться за включение ММА в программу Олимпиады. Сделать это сложнее, чем стать чемпионом UFC

Проблема в том, что борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо видят в смешанных единоборствах опасного конкурента.

Хабиб Нурмагомедов во вторник дал пресс-конференцию в Ташкенте, где у него спросили о возможности включения ММА в олимпийскую программу. Оказалось, что Нурмагомедов не просто поддерживает эту идею, а будет лоббировать ее на встрече с президентом МОК Томасом Бахом, которая, по его словам, состоится в ближайшее время.

«Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении, — сказал Хабиб. — В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА. Нужно объединить все федерации, которые есть в мире. По-моему, чтобы продвинуть спорт на Олимпиаду, должны быть объединены 60 или 70 федераций.

«Единственный вопрос — в жестокости вида спорта, — отметил чемпион. — На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения ММА, я думаю, если войдет в программу Олимпиады, будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу. Уже работаем по этому направлению. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Будет проделано много работы для того, чтобы ММА вошли в программу Олимпиады. На 2024 год вряд ли получится, хотим, чтобы в 2028 году ММА уже были на Олимпиаде».

Сам Хабиб, завершивший карьеру бойца, становиться олимпийским чемпионом не намерен. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве в августе. «Я к этому моменту уже дедушкой буду», — сказал он.

Главная организация в любительских ММА — Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF), основанная в 2012 году в Швеции. Два года назад она объединилась со Всемирной ассоциацией смешанных единоборств (WAMMA), которой руководил президент М-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн. Теперь Финкельштейн — почетный президент IMMAF. Возглавляет федерацию британец Керрит Браун. В нее входят 63 национальные ассоциации. У IMMAF классическая структура международной федерации, она ежегодно проводит чемпионаты мира (в этом году не получилось из-за пандемии). Однако смешанные единоборства до сих пор не признаны на международном уровне.

Необходимое условие для включения вида спорта в программу Олимпийских Игр — это членство в Глобальном объединении международных спортивных федераций (GAISF), раньше эта организация называлась SportAccord. Первый шаг на пути к полному признанию — получение у GAISF так называемого статуса наблюдателя. GAISF отказывает IMMAF в этом статусе на протяжении уже нескольких лет. Последний отказ пришел в феврале 2019 года. Официальные причины следующие:

— влияние коммерческих структур (UFC поддерживает IMMAF);

— конкурирующие федерации, претендующие на управление видом спорта;

— озабоченность здоровьем и безопасностью спортсменов.

Под конкурирующими организациями подразумевается Глобальная ассоциация смешанных единоборств (GAMMA), основанной в конце 2018 года в Амстердаме. Ее поддерживает крупный сингапурский ММА-промоушен One Championship. В ноябре 2019 года GAMMA провела свой чемпионат мира — в Сингапуре. Он был менее представительным, чем у IMMAF. В апреле 2020-го сообщалось, что в GAMMA входит 25 федераций. При этом организация незаметная — она неактивна в соцсетях (есть только страница в Facebook), а своего сайта у GAMMA нет.

Но, по мнению IMMAF, основная причина отказа вовсе не в UFC, GAMMA и якобы жестокости ММА, а в том, что другие контактные виды спорта (борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо) не хотят видеть смешанные единоборства в олимпийской программе. О том, как чиновники из федераций борьбы и бокса негативно относятся к ММА, можно прочитать в прошлогоднем материале коллеги Михаила Потапова.

«Это политика, — сказал в мае 2019 года в интервью порталу SportsPro Денсин Уайт, исполнительный директор IMMAF. — На самом деле дело не в нас. Дело не в том, хорошо ли мы управляем или нет, какое у нас медицинское обслуживание, какие у нас программы развития молодежи и тренеров и какие у нас соревнования. Все это не имеет значения. Речь только о политике. Вот что нам понятно.

«Представители единоборств влиятельны в GAISF, они занимают там ключевые посты, — продолжил он. — Их действия — явная попытка помешать ММА добиться какого-либо прогресса [на пути к тому, чтобы стать олимпийским видом спорта], потому что мы рассматриваемся ими как конкурент, как угроза их видам спорта. Когда они приезжают сюда [на саммит GAISF], то выступают как единое целое. Если бы нам разрешили принять участие в выборах в Конгресс (видимо, имеются в виду выборы на вступление в GAISF) — а именно так с нами должны поступить, а не вот эта чушь собачья со статусом наблюдателя, — нам пришлось бы лезть на гору, потому что все 15 видов единоборств проголосовали бы против нас. До начала голосования у нас было бы минус 15».

По словам Уайта, отсутствие статуса наблюдателя в GAISF не позволяет IMMAF стать подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Они также влияют на решение ВАДА с точки зрения нашей заявки на подписание [кодекса ВАДА], — отметил он. — GAISF продолжает говорить нам, что ВАДА независимо, что они принимают свои собственные решения, но я дал им понять, что мы с вами знаем, что это не так. ВАДА делает то, что вы им говорите! В ВАДА нам сказали, что, если GAISF позволит нам получить статус наблюдателя, мы автоматически станем подписантами кодекса. Очевидно, GAISF не хочет, чтобы это произошло. Там знают, что стать членом ВАДА — это не пустяк, а важная вещь, это то, что ведет к полноправному членству в их организации, а также блокирует другие федерации ММА».

За попадание в олимпийскую программу борются не профессиональные, а любительские ММА — где спортсмены бьются в защите. «Каждый год мы приглашаем этих ребят [из GAISF) приехать, потому что хотим, чтобы они увидели, что мы делаем, — сказал Уайт. — Мы не секретничаем, мы полностью открыты и прозрачны, но они никогда не приезжают, они всегда слишком заняты».

IMMAF не унывает и продолжает сражаться за то, чтобы ММА стали частью олимпийской программы. В этом году была запущена акция «ММА — это спорт», которая, правда, так и не стала глобальной (на сайте change.org петицию подписали всего-то 15 тысяч человек). Плюс IMMAF теперь зарегистрирована как некоммерческая организация в Швейцарии, где находится квартира МОК, — в федерации считают, что это важно. Плюс теперь у федерации появился новый союзник — Хабиб. Но, исходя из всего того, что было в прошлые годы, переломить ситуацию будет очень сложно даже ему. Пока расклад сил таков, что у го, перетягивания канатов, спортивной рыбалки и бриджа больше шансов стать олимпийскими видами спорта, чем у ММА, — они, в отличие от смешанных единоборств, признаны GAISF.

В мае 2021-го в Екатеринбурге планируется проведение саммита GAISF — до него должно быть обновление по поводу статуса IMMAF.