Хабиб хочет добиться включения ММА в олимпийскую программу

Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет добиться включения своего вида спорта в программу Олимпиады.

«Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении, — цитирует Хабиба Sputnik Узбекистан. — В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА».

По словам Нурмагомедова, единственная проблема — в жестокости вида спорта, так как на Олимпиаде не приветствуется. Однако, по его мнению, смешанные единоборства помогут поднять интерес к Играм. Россиянин рассчитывает, что ММА могут включить в программу Олимпиады-2028 года.

32-летний Хабиб Нурмагомедов ранее объявил о завершении карьеры. Он провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.