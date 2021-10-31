30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича. Этот бой был главным поединком турнира.

Бразилец одержал победу сабмишеном (удушающий прием) во втором раунде.

38-летний Блахович одержал 28 побед в ММА при 9 поражениях. У 42-летнего Тейшейры 33 победы и 7 поражений.