Гловер Тейшейра — Ян Блахович: лучшие моменты боя UFC 267
01:09
30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича. Этот бой был главным поединком турнира.
Бразилец одержал победу сабмишеном (удушающий прием) во втором раунде.
38-летний Блахович одержал 28 побед в ММА при 9 поражениях. У 42-летнего Тейшейры 33 победы и 7 поражений.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывал телеканал РЕН ТВ.
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