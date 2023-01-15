Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка

Георгий Гаглоев даже обращался к главе Чечни с просьбой помочь найти родственницу.

В Ростове-на-Дону обнаружили мертвым бойца ММА Георгия Гаглоева. Мужчина ехал в поезде по маршруту из Москвы во Владикавказ. По информации Telegram-канала Baza, Гаглоев умер насильственной смертью — его задушили подушкой прямо в плацкартном вагоне. Telegram-канал 112 же пишет, что смерть не носит криминального характера, а боец скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

25-летний Георгий был чемпионом Северной Осетии по вольной борьбе и брал золото на международном турнире по рукопашному бою, а перед началом карьеры в ММА успел побывать в тюрьме. Боец не уточнял причин лишения свободы, но заявлял, что в этом виноват его характер. «До тюрьмы я был еще совсем молодым пацаном, очень балованным ребенком. Мог нервы поднять любому человеку. Постоянно кипиши, выгоняли из школы, какие-то проблемы... Мне это даже нравилось — если я день-два был без проблем, уже как-то не по себе. Такое поведение постоянно приводит к одному», — рассказывал Гаглоев YouTube-каналу Onefight MMA.

Скриншот трансляции

Находясь за решеткой, Георгий решил, что займется смешанными единоборствами. Уже через полгода после освобождения он вышел на первый бой и победил удушением в первом раунде, но с того момента дела пошли не очень. Он трижды уступил досрочно в профессиональных лигах, два из них — на турнире клуба Oplot. Гаглоев заявлял, что вообще не тренировался, а ходил в Москве по клубам, но при этом его засудили, из-за чего боец даже обращался лично к Алексею Олейнику. Легенда ММА, как рассказывал Георгий, с ним согласился, но результат пересмотреть не помог.

Позже Гаглоев стал биться в поп-ММА. Там у бойца тоже редко получалось — в четырех поединках он выиграл лишь однажды. В YouTube-промоушенах Гаглоев больше запомнился по видео уличных драк и выходу на бой в «Нашем деле» — боец надел тюремную робу, а в клетку его вели под руки актеры, одетые в форму сотрудников правопорядка.

Скриншот трансляции

Спортивной карьере, возможно, мешали личные проблемы. С февраля 2022-го Гаглоев занимался поисками своей тети Риммы, которая пропала при перелете из ОАЭ в Грозный. Римма Гаглоева (по паспорту — Екатерина Джеиранидис) — известная на Северном Кавказе гадалка. Она занималась снятием порчи, а среди клиентов встречались большие чиновники и бизнесмены. В Эмираты она летала тоже по индивидуальному заказу. По информации источников Telegram-канала Baza, смерть Георгия Гаглоева может быть связана именно с активными поисками тети.

Сообщалось, что Римма Гаглоева пропала в Грозном, куда прилетела 6 февраля 2022-го. Она села в «Тойоту» и отправилась в Северную Осетию через Ингушетию. Но следователи выяснили, что еще в Чечне машину Гаглоевой преследовала серебристая «Приора» с местными номерами. Полный маршрут по камерам отследить не получилось, потому что в какой-то момент машина, в которой находилась Гаглоева, пропала из виду.

Фото Соцсети

Как писал сайт «Кавказский узел» (признан в России СМИ-иноагентом), таксист Адам Арсаев из Ингушетии вез Гаглоеву из аэропорта Грозного, а затем они перестали выходить на связь. Машина попала на камеры заправочной станции ингушского города Сунжа, недалеко от карьера по добыче щебня. На заправке «Тойота» Гаглоевой остановилась, а из салона вышел неизвестный мужчина. Он пересел в серебристую «Приору» и поехал в сторону Чечни, а «Тойота» осталась бесхозной — ее обнаружили сотрудники. При осмотре в машине нашли 3 тысячи долларов наличным, банковские карты с крупными суммами на счетах, несколько мобильных телефонов и паспорта. Вероятно, если кто-то покусился на жизнь Гаглоевой, он сделал это не с целью ее ограбить.

Когда тетя пропала, Георгий обратился к Рамзану Кадырову с просьбой помочь с поисками. Он записал к главе Чечни обращение в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — видео распространили новостные медиа. Исчезновение Гаглоевой и Арсаева обсудили глава Северной Осетии, президенты соседних республик и заместитель Генпрокурора России. МВД Северной Осетии объявило женщину в розыск, а следственный комитет Ингушетии сообщил о начале расследования дела об убийстве двух пропавших, но поиски не дали результатов.

Видеообращение Гаглоева набрало больше полумиллиона просмотров за два дня, но боец реакции от властей Чечни не получил. Боец предполагал, что родственницу могли похитить из-за ее необычной работы. «Моя тетя занималась гаданием, могла снять сглаз с ребенка, могла помочь тому, кто плохо спит ночью. Да, мне известно, что по чеченским адатам или по мусульманской религии это запрещено, но она занималась этим у нас в республике, в Осетии, мы сами разберемся. Если это как-то закону препятствует, пускай она будет наказана по законам, мы живем в Российской Федерации», — заявил Гаглоев.

Для Георгия тетя была самым близким человеком — родители бойца погибли. «Тетя Римма всегда рядом, постоянно помогает в чем бы то ни было, где надо — поругает жестче всех. Но она нас никогда никому не отдаст. Спасибо ей за все большое. Везде хотелось бы поблагодарить ее и своих сестер. Я готов заниматься чем угодно, лишь бы вызывать улыбку на их лицах», — рассказывал Гаглоев еще до исчезновения родственницы.