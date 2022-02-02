«Были подлые ситуации. Это предатели своеобразные». За Сергеем Харитоновым шпионили в США

Ветеран ММА возмущен: когда он готовился к бою с Тайроном Спонгом, за ним следили.

Некогда топовый кикбоксер, непобежденный боксер Тайрон Спонг не выступал в ММА с 2013 года (провел всего-то два боя), но теперь решил связать жизнь со смешанными единоборствами, подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и приступил к тренировкам в суперсовременном зале Sanford MMA. Усердные ММА-тренировки не помогли: Сергей Харитонов победил его техническим нокаутом во втором раунде. Видимо, Спонг настолько сконцентрировался на том, что Харитонов — ударник, что совсем забыл о борьбе и работе в партере. Однако Сергей умеет не только сильно бить, что показал в бою, — Спонга он дважды с легкостью перевел вниз, а потом финишировал граунд-энд-паундом. При этом, как Харитонов рассказал «СЭ», команде Спонга докладывали, как он тренируется. Далее — крик души 41-летнего бойца.

— У вас изначально был план идти в борьбу?

— Я вышел с планом «бить — бороть, бить — бороть». Вот так вот чередовать, чтобы он устал. Тайрон Спонг — он ударник. Знаю, что он работал над борьбой. Только вот Линтон Васселл мог дать ему грамотные навыки борьбы. Наши шалопаи там рядом крутились, помощники Тайрона Спонга. Не помню, как парня этого зовут... Сапаров такой есть (Саид Сапаров, тренер зала Sanford MMA. — ММА). Он сейчас в Америку переехал, а в свое время ко мне на работу устраивался. Приходил, звонил: «Сергей, возьми меня, помоги с работой». У меня в клубе работал. Помнишь, у меня был клуб «Vityaz Fight» в Москве? Вот эти вот товарищи, которые нам вовсе не товарищи, помогали Тайрону Спонгу, против меня тактику строили. Такие, скажем так, предатели своеобразные. Я в свое время кому-то помог в жизни, а тут вот эти непонятные вещи.

И ведь все общаются между собой. В American Top Team тренируются ребята и из Казахстана, и из Дагестана, из Средней Азии... Много откуда. В Sanford MMA так же. Но были не очень приятные ситуации. Помню, мы с Тимуром Айляровым спарринг проводим, отрабатываем определенные вещи, которые я буду со Спонгом использовать. И парень из Казахстана снимает нас на телефон. Тимур к нему подходит, говорит: «Ты что делаешь?» Он: «Да я в прямом эфире. Просто показываю...» Были такие неприятные, подлые ситуации. Не особо уважают нас. В лицо улыбаются, подходят фотографироваться, говорят: «Сергей, можно с вами сфотографироваться, помогите сделать то...» А на самом деле люди, скажем так, неприятные, продуманные вещи делали.

Расскажу такую историю. Когда Оверим готовился к бою с Саней Волковым (бой состоялся в феврале 2021 года. — Прим. «СЭ»), то звал меня к себе на сборы. Я сказал: «Алистар, не смогу приехать». Я с Алистаром дружу, но и с Саней общаюсь. Потому и не стал ему помогать. Есть такое, что если ты с одним спортсменом общаешься, то помогать его сопернику — это подло. Когда Мирко Кро Коп готовился к бою против Федора Емельяненко (бой состоялся в августе 2005 года. — Прим. «СЭ»), то звал меня, был готов заплатить неплохие по тем временам деньги. Но я отказался. А наши... Знаешь, фильм такой есть — «А наши ли нашли» (речь идет о выпуске киножурнала «Фитиль». — Прим.и «СЭ»). У меня в инстаграме он есть. А может быть, наши совсем не наши? В Америке сильно чувствуется, что наши уже не наши. Очень неприятно это, конечно. А так — мы уже взрослые люди, прошли немало. Молодежь же думает, что хитрее нас. Но есть такая поговорка: «Где вы учились — мы преподавали». Мы даже специально на тренировках кое-что отрабатывали — чтобы в лагерь Спонга это передали. Понимали, что кто-то нас все равно сдаст, и мы отдельно заготавливали одно, а на всеобщем обозрении отрабатывали другое. Стратегию свою выработали. Пусть некоторым ребятам будет стыдно за то, что в тот лагерь сливали информацию и желали мне поражения. Они знают, о ком я говорю.

— Не сказал бы, что этот бой для вас тяжело сложился.

— Он для меня легко сложился. Но не могу понять, что за букмекеры выводили фаворитом Спонга. Он не дрался два года. До этого дрался по боксу, по кикбоксингу, в ММА провел два боя с какими-то мертвыми бойцами. Не понимаю, как букмекеры могли сделать его фаворитом. На что они рассчитывали?

— Вы попросили Хабиба, чтобы в следующий раз вы вышли на бой вторым, так?

— Я-то понимал, что Спонг на контракте с Eagle FC, а я все-таки боец Bellator. И мне приятно, что ребята поставили меня в главный бой вечера — на своем первом турнире в Америке. Но, конечно, мне хотелось выйти вторым. Не важно — фаворит или нет. Все же я уже 22 года в ММА, а Спонг — кикбоксер. Но у лиги свои интересы, она платит деньги. Если ты подписался на бой, то должен выполнять те условия, которые перед тобой поставила лига. Я по-человечески подошел к Хабибу, сказал ему: «Если будет возможность, хотелось бы выйти в следующем поединке вторым». Но смотря с кем меня поставят. Может быть, это будет человек, который выше меня по рейтингу.

Везде вот слухи ходили: «Харитонов не готов. Его Спонг вырубит куда-то». Мне 41 год, но я закачу темп любому сопернику, любому закачу бой. Любому! Любому эмэмашнику. Может, проиграю, но, поверьте мне, бой дам любому.

— А когда ваш бой в Bellator?

— Переговоры ведем. Думаю, в ближайшие две-три недели будет информация.

— А где ближайший бой проведете — в Bellator, в лиге Хабиба или еще где-то?

— Скажу так: я сам пока не знаю.

— По поводу встречи с Хабибом. Я так понимаю, вы все равно довольны тем, как все устроено в его лиге, так как вы его поблагодарили.

— Как Саня Лютиков сказал? Что я 18 раз поблагодарил Хабиба? Но я людям, к которым отношусь с уважением, могу 18, 30, 50 раз сказать «благодарю». Я не люблю лизоблюдов-жополизов. Вот я читаю: Саня Лютиков сказанул, что Харитонов поблагодарил типа расстилается перед кем-то. Нет. Я к Хабибу отношусь с уважением. Хабиб неожиданно организовал мне достойный бой в США. Хабиб добился в ММА результата 29-0. Он дрался с лучшими бойцами, дрался в лучшей лиге мира. Из-за этого я отношусь к нему с уважением. И мне без разницы, сколько раз я его поблагодарю. Как Саня Лютиков сказал — Харитонов чуть ли... Как-то написал он так... Знаешь, немножко с сарказмом таким. Вроде с Саней всегда созваниваемся, всегда с удовольствием ему даю интервью, и нет у нас каких-то вопросов.

— Думаю, он не со зла так написал. Он вас все время поддерживал — как мне кажется.

— Ну, это Санино дело. Я к нему нормально отношусь. Он вроде нормальный парень. И я всегда правильные, позитивные интервью ему даю. Надеюсь, что он сделал не с сарказмом. Будем драться. Мы не останавливаемся, а идем только вперед — сам знаешь.