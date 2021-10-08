Сопернику Последнего Императора надоело быть «среднестатистическим бойцом».

Федор Емельяненко, Россия, 45 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 39 побед, 6 поражений.

Тимоти Джонсон, США, 36 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 15 побед, 7 поражений.

23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, в главном событии которого легендарный Федор Емельяненко выйдет против бывшего бойца UFC американцем Тимоти Джонсом.

В интервью MMA Sucka Джонсон впервые подробно высказался о бое с Последним Императором.

— Моя реакция, когда я узнал, что соперником станет Федор? Ну, я узнал об этом примерно за 10 дней до официального объявления, — сказал Джонсон. — После поединка с Молдавским я связался со своим менеджером, и как раз тогда шли поиски соперника для Федора. В итоге его выбор пал на меня.

Скажу честно: для меня стало удивлением, что Федор выбрал меня. У меня были не самые лучшие позиции в списке потенциальных соперников для Федора, поэтому, когда мне перезвонил мой менеджер, он сказал, что я выиграл в лотерею.

Это самый важный бой в моей карьере. В любом случае останусь в выигрыше, так как я одним выстрелом убью двух зайцев: побываю в России и подерусь с одним из величайших бойцов всех времен.

Многие болельщики, аналитики и скептики относят меня к категории среднестатистического тяжеловеса. И знаете, вот уже 3-4 боя я пытаюсь выбраться из этой ямы средних бойцов, пробую себя против топов. Надеюсь, что настанет тот момент, когда мое имя вычеркнут из этого списка. На самом деле эти сомнения во мне заряжают и мотивируют меня тренироваться еще больше, побеждать. Мне 36 лет, и обычно тяжеловесы к 35-36-37-38 годам достигают пика и становятся чемпионами. Так что я нахожусь в хорошей возрастной группе.

Что могу взять из предыдущего боя? Бензобак. В бою с Молдавским, когда мы прошли всю дистанцию из пяти раундов, я был готов провести еще пару пятиминуток, а он — нет. Может быть, я проиграл и-за того, что старался сэкономить как можно больше топлива. Если вернуть время назад, то я бы действовал иначе. Надеюсь, что в будущем вновь появится возможность сразиться с ним за титул.

В стилистическом плане у нас получится прекрасное противостояние с Федором. Я обычно привожу такую аналогию: это как баскетболист первого дивизиона пробует пробиться в NBA, и для этого ему необходимо победить Майкла Джордана в игре один на один. Он, вероятно, победит, но тот все еще Майкл Джордан. Понимаете?

Я не думаю, что бой со мной станет последним в карьере Федора. Возможно, он захочет провести еще несколько боев, кто знает? Но одно я знаю точно: он выйдет очень сильным, так как он не выходит за чеком — он не нуждается в деньгах. Он — воин, который бьется с понятием: со щитом или на щите.

Я провел хорошие сборы в Вегасе вместе с Карлом и моим товарищем Крисом Томпсоном. Иногда к тренировкам подключался Большой Рой [Нельсон], так что плюхи прилетали хорошие. Также я много работал со средневесами и полутяжеловесами. Думаю, что благодаря тренировками с ними мне будет легче приспособиться к скорости рук Федора.

Каким я представляю этот бой? Идеальный сценарий: я наношу левый оверхенд и заканчиваю бой за 20 секунд (улыбается). Чем больше я буду находиться в клетке с ним, тем выше риск того, что со мной случится что-то плохое (улыбается). Если оценивать трезво, то думаю, что бой завершится досрочно. Либо я выиграю у него досрочно, либо он у меня. Думаю, что где-то ко второму раунду все завершится.

Пересматривал ли я «Рокки IV»? Надо будет пересмотреть (улыбается). Еще бы хотелось, чтобы к этому времени там выпал снег, чтобы можно было покататься на лыжах. Но, чувствую, не успею застать снег.