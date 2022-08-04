Поединок героев вирусного видео превратился в избиение: Мурад нокаутировал таксиста

История их противостояния закончена.

В прошлом году завирусилось видео таксиста Вадима Иванова, в котором он вез некоего Мурада. Мурад жевал жевачку, выдавал перлы один за другом, говорил с характерным дагестанским акцентом. За проезд он не заплатил, хоть и обещал перевести деньги. Видео появилось летом 2021-го, а осенью стало главным мемом.

Вскоре с Мурадом (настоящее имя — Исрапил) и Вадимом сделал интервью блогер Асхаб Тамаев. Появилась идея устроить между ними бой, но Мурад заявил, что драться с Вадимом не собирается, так как считает себя намного сильнее. Действительно, Мурад занимался борьбой и пребывает в отличной физической форме. Вадим же, наоборот, как выглядел так и выглядит не очень спортивно. Тем не менее в поп-ММА оказались оба. И для обоих первым соперником стал Игорь Швед. И оба победили его решением судей. Единственное, Мурад дрался со Шведом в промоушене Hype, а Вадим — в промоушене Arena. В итоге именно Arena удалось организовать бой между Мурадом и таксистом.

С одной стороны, Мурад словно и не обрадовался внезапно свалившейся на него популярности. Тем более что вскрылась его судимость — в 2009 году он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по статье «Изнасилование» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». С другой, благодаря видео Вадима, у него появилась возможность хорошо заработать. Понятно, что и таксист пошел в поп-ММА за деньгами, а не из-за желания отомстить дагестанцу за неоплаченный проезд.

Вадим Иванов — Исрапил Рамазанов.

Герои мема дрались в перчатках для ММА, но по правилам тайского бокса — борьба запрещалась, чтобы уровнять шансы. Но Мурад все равно победил уверенно — за счет своей мощи. Ударов Вадима (тот наклонялся головой вниз и бил размашисто, словно на удачу) он не опасался и напористо шел вперед. В первом раунде таксист несколько раз побывал в нокдауне. Второй начался в том же ключе. После очередного нокдауна, на счет девять, угловые Вадима выбросили белое полотенце. Мурад победил техническим нокаутом. Будет ли Мурад-Исрапил еще выступать в поп-ММА — непонятно. А вот Вадим намерен драться дальше.