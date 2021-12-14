«Мне вспороли живот, и я, лежа на столе, смотрела на свои кишки». Пенья: сенсация года и первая рожавшая чемпионка UFC

Победила непобедимую.

Джулианна Пенья, США, 32 года. Легчайший вес. Статистика в ММА: 11 побед, 4 поражения.

11 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 269, в со-главном событии которого Джулианна Пенья сенсационно сломила Аманду Нуньес и стала чемпионской промоушена в женском легчайшем весе.

Пенья выходила на бой в статусе крупного аутсайдера. Ставки на нее принимались из расчета 1:10. И это было вполне закономерно, ведь на бумаге Нуньес во всех аспектах выглядела предпочтительнее — была чемпионкой в двух весах (легчайшем и полулегком), одержала 12 побед подряд, не проигрывала с 2014 года. Тем не менее Пенья разбила чемпионку во втором раунде — сначала доминировала в стойке, а потом перевела бой в партер, где вынудила Нуньес сдаться удушающим приемом.

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Причем это был лишь пятый бой Пеньи за пять с половиной лет (два она проиграла). Дело в том, что 2018-м она родила дочь. Таким образом, Джулианна стала первой, кто сумела стать чемпионкой UFC после родов.

Спустя двое суток после боя Пенья дала интервью популярному ММА-журналисту Ариэлю Хельвани. Ниже — самое интересное из беседы.

О том, почему праздновала победу без эмоций

— Какой бы победа ни была, я думаю, что неприлично чересчур эмоционально праздновать. Майк Вэлле говорил мне: «Не влюбляйся в свои победы и поражения». Каждый по-своему реагирует и празднует, но я была в шоке.

Об уверенности в победе

— Внутри меня — непоколебимая вера в Бога. Я воин Божий, и я думаю, что если Бог со мной, то какая разница, кто против меня? Победа, поражение или ничья — для меня важно оставаться Божьим воином.

Многие спрашивают, как я нашла себя в боях. Клянусь, это бои нашли меня, а не я их. Я даже представления не имела, что такое бои по правилам ММА, я даже не знала, что такое UFC. Будто бои сами по себе упали мне на колени. Бои — мое предназначение и Божья воля. Это путь, который Бог проложил для моей жизни. Вера в Бога помогла мне обрести уверенность в себе, помогла осознать, что я чемпионка. Завоевание пояса было делом времени.

О волевых качествах Аманды Нуньес

— Она не воспринимала меня всерьез, но я не могу сказать, что это меня как-то мотивировало. Я знала, кто она такая и что ее можно победить. Я полагалась на себя, на свою подготовку и заготовки к этому бою. Я была немного шокирована тем, что все решилось во втором раунде.

Она боец, который не может драться в случае возникновения неприятностей. Когда она оказывает прессинг и давление, то, конечно, дерется хорошо, и в таких случаях ее оппонентки ломаются. Но она не может справиться с прессингом, который оказывают на нее. Я знала про это, и я именно на этом акцентировала свое внимание. Такое же наблюдалось в ее бою против Кэт Зингано — тогда она сломала Нуньес. Также я видела, как ее ломали в Invicta FC. Так что у нее были поражения. Я знала, что если начну делать все, чтобы она уставала, то она начнет ломаться. Это и произошло.

Во время эпизодов на земле она ничем не смогла меня удивить. Более того, когда она оказалась на мне, я слышала, как она задышала. Я тут же поняла, что это пойдет мне на руку, так как я была полностью свежа и могла бороться в партере еще хоть всю ночь, а она — нет.

Почему обменивалась с ней ударами в стойке? Ну, я понимала, что огонь можно победить огнем. Если вы, ребята, заметили, меня нельзя вырубить одним ударом, и в целом я умею держать удары, поэтому я не боялась разменов. Когда я ее пошатнула [во втором раунде], я увидела своим периферийным зрением, как тренер орет на меня, чтобы я пошла дальше и оформила досрочную победу. Но я воспользовалась шансом перевести ее на землю, так как подвернулся такой момент. Далее вышла на удушающий прием и победила. Для меня в этот день звезды выстроились в один ряд.

Об удушающем приеме

— Я очень долго работала над этим удушающим приемом, и примерно такую вариацию удушающего приема вы могли наблюдать в моем поединке против Сары Макмэнн (Пенья победила ее удушением сзади в третьем раунде в январе 2021 года. — Прим. «СЭ»). Я настолько плотно зафиксировала удушающий прием, что у Аманды не оставалось никакого выбора, кроме как сдаться. На самом деле она не сдалась, ее задушили, понимаете? У нее не оставалось другого выбора, так как в противном случае я бы сломала ей шею.

О дочери (зашла в клетку после боя)

— Я была так счастлива. Очевидно, что она всегда говорила мне об этом, но очень запомнился момент, как за сутки до боя она мне сказала: «Мама, ты победишь». А когда я взяла ее на руки во время общения со СМИ после победы, она заявила: «Мама, я же тебе говорила, что ты победишь». На следующее утро, как только мы проснулись, она сказала: «Мама, я хочу быть победителем, как ты, когда вырасту». И я тут же прослезилась. Ради таких моментов мы и живем.

О том, каково быть первой, кто стал чемпионкой UFC после родов

— Мои слова неправильно восприняли. Я ни в коем случае не принижаю заслуг Аманды и считаю, что она великая мама-чемпион (Нуньес жената на бойце ММА — Нине Ансарофф, в сентябре 2020 года Ансарофф родила дочь. — Прим. «СЭ»). Я имела в виду, что у меня процесс беременности длился 10 месяцев и мое тело испытало огромные изменения.

Помню, как на 42-й неделе беременности я была на обследовании и врач сказал, что придется провести оперативные роды (кесарево сечение) прямо сейчас. Мне вспороли живот, и я, лежа на столе, смотрела на свои кишки. Они вытащили из меня кишки, как из рыбы, и засунули все это обратно. И если бы не правильное лечение и восстановление после родов, я навряд ли смогла бы вернуться в октагон. Я думаю, что этот процесс лечения и восстановления, чтобы вернуть прежнюю пиковую форму, которая позволит мне продолжить бойцовскую карьеру, — это все много значит для меня. То, что я достигла этого [стала чемпионкой] после всего того, что прошла, говорит о многом. И я ни в коем случае не принижаю заслуг Аманды. Все, что я хотела сказать, — это то, что мне пришлось идти на многие жертвы, чтобы восстановить свое тело и достичь чемпионства. Аманда — невероятная мама-чемпион, которая многого достигла и сделала для этого спорта, но сейчас я — новая чемпионка, и это тот свет, в котором я хочу остаться.

О возможном реванше с Амандой Нуньес

— Конечно, будет реванш. Если она хочет, то мы можем повторно встретиться. В этом не вижу никаких проблем. Могу встретиться хоть на следующей неделе, хоть через две недели, хоть через месяц, что было бы хорошо. Можем летом. Мне по большому счету без разницы, когда состоится реванш. То, что для меня важно, — это наслаждаться моментом. Хочу провести как можно больше времени с дочерью, так как я уже целый год постоянно тренировалась. Она заслуживает того, чтобы с ней проводили время. В январе ей исполнится четыре года, и я бы хотела поехать вместе с ней в Диснейленд.

Я очень хочу провести реванш и знаю, что Аманда этого тоже хочет. Теперь я в статусе чемпиона, и для того, чтобы наш повторный бой стал реальным, Дане Уайту придется раскошелиться.

О Майкле Кьезе, который обнял ее в слезах после победы и устроил стычку с охраной UFC в состоянии алкогольного опьянения

— Да, я видела, насколько он был счастлив. Я не видела его стычку с охраной, но позже это появилось в Сети. Майк и я знаем все слабые стороны друг друга. Мы вместе прошли через огонь и воду, как брат и сестра, шли бок о бок с того момента, как начали вместе тренироваться 13 лет назад. Майк знает, через что мне пришлось пройти, чтобы дойти до этого момента. Поэтому это был эмоциональный момент не только для меня, но и для него тоже.