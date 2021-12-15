Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил

Такого еще не было даже в российских поп-ММА.

Симау Пейшоту, мэр города Борбы, что в 90 км от столицы бразильского штата Амазонас Манауса, в сентябре получил вызов на бой от своего бывшего советника — Эринеу да Силвы. Да Силва, в народе известный под прозвищем Мирико, был разгневан тем, что мэр не сохранил водный парк на реке Мадейре. Он обозвал Пейшоту «тухлым мошенником».

Мэр Борбы принял вызов и опубликовал видео, в котором показал готовность избить противника, ударив кулаком по ладони. «Покажи свое лицо!» — сказал мэр.

Пейшото смягчил свой тон после того, как ряд жителей города заявили, что считают его поведением недостойным для главы города. Мэр заверил, что готов участвовать только в бою, в котором будут правила.

«Я не уличный боец ... Я мэр муниципалитета Борба», — заявил политик на своей официальной странице в Facebook в начале ноября. «[Но] если он действительно хочет драться... мы готовы драться... Я всегда был победителем», — добавил он.

Бой прошел 12 декабря в спортзале местной школы. Бились в клетке по правилам ММА — при зрителях (билеты были платными).

Пейшото зашел в зал в сопровождении помощников, неся черное полотно с надписью «Иисус». На соперника он смотрел угрожающе. Он дважды подошел к да Силве, проведя пальцем себе по горлу.

39-летний Пейшоту на руках смотрелся лучше, чем 45-летний да Силва, который рассчитывал на лоу-кики. В первом раунде мэр отправил оппонента в нокдаун, переполненный зал взревел, однако Мирико удалось подняться. Да Силва продолжил отбивать ногу Пейшоту, и к концу заключительного третьего раунда он уже с трудом стоял. «Он почти не мог ходить», — пишет сайт BNC Amazonas. Тем не менее Пейшоту победил решением судей.

Как отмечает портал Fato Amaz?nico, зрители были возмущены результатом. Политические противники же пожали друг другу руки и обнялись.