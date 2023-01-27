Бывший соперник Петра Яна стал полицейским. Теперь он будет патрулировать улицы

Джимми Ривера давал офицерам бесплатные занятия по БЖЖ.

В июне 2019-го Джимми Ривера встретился с Петром Яном в своем девятом поединке в UFC. Ян переехал американца, а тот позже скажет, что Петр дал ему самый тяжелый бой в промоушене. Спустя три года Риверу уволили из UFC, а последний поединок он провел в BKFC летом 2022-го, когда подрался вничью с Ховардом Дэвисом.

Но похоже, что Ривера готовился к новой деятельности, еще выступая в UFC. Осенью 2020-го боец занялся обучением сотрудников отдела полиции Элмвуд Парк, штат Нью-Джерси. В этом же населенном пункте Ривера живет с семьей и тренируется в зале Tiger Schulmann's MMA. Именно там Джимми учил два десятка местных полицейских основам джиу-джитсу.

Инициатива шла от босса участка Майкла Фолиньо, который работал на ковре непосредственно с Риверой. Фолиньо хотел, чтобы сотрудники научились как можно реже применять оружие по отношению к подозреваемым и смертность в регионе снизилась. Шеф тренировался в зале Тайгера Шульманна в течение многих лет, поэтому договориться об уроках с владельцем и Риверой было нетрудно.

Фото Соцсети

Боец проводил занятия для полицейских каждый вторник и четверг. Он знакомил сотрудников не только с основами БЖЖ, но и с боксом. Задача — проработать сценарии, возможные при сопротивлении преступника на улице. «Благодаря обучению защите у копов повышается уверенность в конкретной ситуации. Они знают, что не всегда нужно прибегать к оружию. Главное — разрешить ситуацию без применения смертоносной силы», — объяснял Ривера в интервью NorthJersey.com.

Полицейские обучались бесплатно, но начальник требовал от каждого офицера посещать зал минимум три раза в месяц. Пропуск без уважительной причины Фолиньо приравнял к пропуску смены, поэтому штрафные санкции для офицеров следовали такие же.

Инициатива Фолиньо, который привлек в тот момент еще действующего бойца UFC к обучению сотрудников, получила одобрение у властей, а член местного Заксобрания пообещал рассмотреть закон, по которому все полицейские обязаны раз в год проходить недельные курсы по самообороне. Кроме того, комиссия по обучению полиции Нью-Джерси рассматривает предложение удвоить время, которое новобранцы академии тратят на самооборону, до 80 часов.

Фото Соцсети

Обучение полицейских стоит дорого, но в Элмвуд Парке не столкнулись с такими трудностями, потому что Ривера и Тайгер Шульманн согласились проводить сеансы бесплатно. «Мы за парней в синем — эти люди рискуют своей жизнью, чтобы обезопасить нас. Полицейские должны постоянно обучаться, и я не хочу, чтобы оправданием было то, что у них нет на это денег. Они защищают нас, мы хотим им помочь», — говорил 60-летний Шульманн, который управляет сетью тренировочных центров в США.

Ривера же пошел еще дальше. Боец обучал полицейских и понял, что и сам хотел бы защищать город от преступников. В 2022 году Джимми поступил в Полицейскую академию округа Пассаик и прошел 27-недельные курсы, по окончании которых был принят в штат того самого участка в Элмвуд Парке. Самообороне Джимми обучать не надо, но пришлось сдавать экзамены по теории, уголовному праву, ПДД, физподготовке и обращению с оружием.

Фото Соцсети

Ривера устроился в участок специальным сотрудником правоохранительных органов класса II (SLEO II). Он работает там на полставки — не более 20 часов в неделю. В обязанности бойца входят патрулирование, поддержка порядка на массовых мероприятиях и контроль движения пешеходов и транспортных средств. Похоже, в боях Риверу можно не ждать — у него теперь много дел поважнее.