Гейджи вырубил Порье жестким хай-киком! Американец идет за Махачевым?

Теперь Джастин — «самый крутой засранец» в UFC.

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291, в главном событии которого Дастин Порье встретился с Джастином Гейджи. На кону в поединке топовых легковесов стоял пояс BMF («самому крутому засранцу»), который ранее принадлежал Хорхе Масвидалю.

Для Дастина и Джастина поединок стал реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2018-го, и тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде. После этого Порье и Гейджи успели по два раза проиграть в титульных поединках (все четыре боя закончились удушениями). При этом оба остаются в топ-5 легкого дивизиона.

Джастин Гейджи. Фото Getty Images

Первый раунд начался крайне осторожно с обеих сторон. Бойцы обменивались лоу-киками, а первый решился пойти вперед Гейджи, который пробил двоечку в конце первой минуты. Гейджи выглядел активнее и бил чаще, Порье же никуда не спешил и выцеливал каждый удар, но в качество это не перерастало. Первый плотный панч Порье донес в конце отрезка и сразу посек им соперника. Но общая картина в первом раунде была за Гейджи.

Во второй пятиминутке бойцы также начали осторожно. Так было ровно до тех пор, пока Гейджи не выбросил хай-кик правой ногой, который пробил блок и нокаутировал Порье. Добивания не потребовались — Херб Дин сразу остановил бой, а Гейджи крутанул фирменное сальто.

После поединка Гейджи заявил, что хочет драться с победителем титульного боя, который пройдет в октябре. В Абу-Даби, напомним, Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой, этот бой уже анонсирован официально.